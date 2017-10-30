Нет никакого сговора, - Трамп об обвинениях Манафорту

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Я бы на месте Мюллера предложил ему "сделку": Манафорт рассказывает все что знает о "темных делишках" Трампа и его окружения, а взамен получает иммунитет по выявленным им преступлениям, соучастником которых он являлся (своего рода "явка с повинной").
Для Манафорта это весьма выгодный вариант: его сейчас обвиняют в довольно "мелких" преступлениях - за которые можно отделаться штрафом, особенно если он поможет правоохранительным органам США вскрыть гораздо более серьезные преступления "команды Трампа", совершенные в ходе предвыборной кампании.
Ключевой эпизод - встреча с Весельницой, на которой был передан какой-то "материальный носитель" (флэшка?), содержащий добытый Россией компромат на Клинтон.
Манафорт участвовал в той встрече, и если он честно расскажет всё что там происходило, - ему очень многое могут простить.
Присяжные.
В процессе уголовного суда над Трампом и всем его "выводком".
Но сперва, конечно, последует неизбежный импичмент или добровольная отставка президента Трампа.
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Статья тяжелая, измена Родины.!
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1. Крымчанин Григорий Ларионов подвергался пыткам в колонии рф за то, что отказался принимать российское "гражданство" и получать российский "паспорт". После того, как он отбыл незаконный срок в колонии, оккупанты запретили ему возвращаться в родной Крым, где живут его жена и дети. Правозащитники обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь Григорию в решении материальных и жилищных проблем. Подробней по ссылке + реквизиты и контакты https://crimeahrg.org/kryimchaninu-kotoryiy-v-tyurme-otkazalsya-ot-grazhdanstva-rf-i-otsidel-nezakonnyiy-srok-nuzhna-pomoshh/
2. Гоблин похвастался, какие у него успехи в медицине, на что ватники в ответ разразились истерикой в его Фейсбуке: "В Крыму нет медицины, квалификация врачей на отвратительном уровне. Если довериться крымским врачам, то можно просто сдохнуть. Многих активных людей от переезда в Крым сдерживает именно отсутствие медицины как таковой в Крыму. Вас бы загримировать под обычного человека, и сходить в обычную больницу, и подождать бы пару недель УЗИ, про МРТ молчу. Никаких достижений нет, ну или, может быть, у Вас на бумажках, которыми в случае чего прикроетесь в Кремле", "Маленькому ребёнку в состоянии после операции на сердце наблюдаться негде! Кардиолога нет, УЗИ сердца нет, кардиограмму делают только в Ялтинской поликлинике, но жителям посёлка туда обратиться не положено! Реабилитационных программ для малышей тоже нет! Модернизация приводит к увольнению специалистов из бюджетных организаций", "Невозможно жить на 7-12 тысяч рублей зарплаты. Верните медикам стимулирующие. Цены растут, зарплаты падают", "Ялта. Педиатров не хватает. Только в Ялте 7 вакантных должностей педиатров! Это мыслимо?! Врачей узкого профиля катастрофически не хватает. Как не может быть в детской поликлинике Лора?! Поднимите зарплаты!", "Верните детское отделение!!! От Гурзуфа до Фороса все ездят в Ялту лечить деток!!! Верните отделение неотложной помощи, работающее когда-то круглосуточно!", "В Симферополе 76-летнему инвалиду, перенесшему инфаркт, невозможно попасть к кардиологу. Запись один день в неделю - в пятницу с 8 до 9. В 7:59 записи ещё нет, а в 8:01 запись закончена, приёма нет. К обычному кардиологу не можем попасть уже второй месяц", "Ялта, посёлок Береговое (Кастрополь) - нет фельдшера, больным нужно добираться к врачу в Симеиз (12 км), автобусного сообщения нет. Кладбище в 3-х км - туда уж точно отвезут", "Спасибо, что обратили внимание на Алупкинскую НЕКОГДА больницу, а сейчас поликлинику. Мы, люди, живущие в Алупке, пытаемся отстоять позиции 30-летней давности, когда всё было в больнице, не то что сейчас. Как людям в возрасте быть, когда болит что-то в теле, а помочь не могут, так как всё развалили и предлагают подорожник от всех болезней, или едь в маршрутке в Ялту 40 минут в одну сторону. И дальше в очереди, так как в Ялте своих больных хватает, кто с утра уже у доктора в очереди сидит", "Со скорой помощью тоже аховая ситуация. Нехватка кадров! На весь город Ялта 4 машины на вызовах, а не все 9, как заверяет Минздрав! Не надо из нас дураков делать. Это проблема жизни и смерти и требует внимания!", "Уже 4 года пишем! Зарплата врача 12 тысяч + задержки, а воз и ныне там", " Медицина в Крыму тихо умирает" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/924661690494607360 (скрин и ссылка).
3. Неугомонный майдаун Ленур Усманов революции затевает, созывая вату на митинг в Севастополе, который состоится 7 ноября. Хочет вернуть земельку! Зачем тебе земелька, когда у тебя есть медаль за отжатие Крыма? https://twitter.com/KrimRt/status/924916795567468544 (скрин).
4. Оккупант Овсянников назначил дерибанить землю Севастополя оккупанта из Удмуртии Михаила Коняхина. Овсянников, который тоже удмурт, решил всю Удмуртию в город завезти? Короче, местные, на выход! http://podpricelom.com.ua/read/politics/sevreestr-vozglavyl-varyag-yz-udmurtyy.html (фото).
5. Севастопольские ватники поняли, что доверять понаехавшим нельзя: "Своих проходимцев хватает, и от них более-менее известно, что ожидать. Но доверять пришлым с континента - это последнее дело, учитывая их мастерство обворовывать людей, используя законодательство и особенности системы" https://twitter.com/Kosstik8/status/924750711740686337 (скрин).
6. Крымские ватники нашли причину всех свои бед - это Украина: "До какой степени циничными подонками надо быть отдельным представителям Ялтинской администрации, чтобы так нагло и хамски предложить жителям Гурзуфа ехать за 70 км в Форос на СВОЙ гурзуфский митинг? Предполагаю, что это специально для возбуждения социальной розни и для подстрекательства жителей Гурзуфа к беспорядкам. Эти чиновники Ялты, вероятно, могут являться тайными агентами влияния бывшей киевской власти, и действуют так для того, чтобы НАКАЗАТЬ жителей Крыма за то, что они три года назад проголосовали против преступной украинской власти. Вечные муки врагам народа! За родину! За путина!" https://twitter.com/KrimRt/status/924943300825636864 (шизофренический скрин полностью).
7. Посмотрите, как сегодня выглядит Северо-Крымский канал в селе Победное Джанкойского района. Это победа, я считаю! https://twitter.com/SectorCrimea/status/924659209924497408 (фото).
8. В некоторых районах Керчи из крана течёт "квас" https://twitter.com/SectorCrimea/status/924668196162064384 (фото).
9. Саки, Новофёдоровка. Вода не ржавая, она просто зелёно-жёлтая и воняет тиной. Она не подходит даже для технических нужд. Такое постоянно https://twitter.com/KrimRt/status/924993709351079936 (фото).
10. Вчера "света" уходила гулять дважды, всего на 6 часов. Блин, и это в воскресенье! Тем временем в Тамани оккупанты намерены построить ещё одну ТЭС для Крыма. ЗАЧЕМ? После запуска энергохвостов орали, что у нас электричества выше крыши, а теперь очередной ТЭС пугают http://news.sevas.com/crimea/v_tamani_postroyat_novuyu_tes_dlya_kryma_oktyabr_2017
11. Сильный шторм остановил работу катеров в Севастополе и паромов в Керченском проливе. Пройдите на мост, сползите в туннель http://news.allcrimea.net/news/2017/10/30/v-sevastopole-ne-hodyat-katera-v-kerchenskom-prolive-paromy-91117/
12. В Бахчисарае оккупанты разрушают Ханский дворец. Кроме уничтожения дворца, оккупанты дождались разрушения церкви в Шурах (14 век), замка Кыз-Куле (15 век), фрески в храме Трёх Всадников (13 век) http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-bahchisarae-razrushayut-hanskii-dvorets/181333/ (фоторепортаж).
13. В Севастополе оккупанты поставили новую остановку, со всех сторон ограждённую кладбищенской оградкой. ГОСТ россии не предусматривает подход к транспорту - в автобус надо впрыгивать через забор https://twitter.com/KrimRt/status/924915238104981507 (фото).
14. Ватные до мозга костей моряки тщательно скрывают свою "крымскость", чтобы получать вражескую валюту, работая на заграничные компании. РАСИЯ! РАСИЯ! https://twitter.com/Kosstik8/status/924953870920544257 (скрин).
15. В Севастополе оккупанты провели митинг в честь Дня рождения комсомола. Дети читали стихи про комсомольскую стройку, райкомы и давали коммуняцкие клятвы. Нет, это не Хэлоуин https://www.youtube.com/watch?v=lwctqhiUG5M (видео-шок). Аналогичный шабаш состоялся и в Симферополе https://twitter.com/KrimRt/status/924971072386191360 (фото). Тем временем в Старом Крыму чтили дидов. Октябрь - не повод расслабляться https://twitter.com/KrimRt/status/924984968119554049 (фото).
16. В магазине продавцы скулили, что продаж нет, денег нет… И тут же выдали: "Если бы путин знал, что тут творится". Ответил, что так им и надо!
17. Впервые после оккупации Крыма на крымском радио услышал "Океан Эльзы". И тоска(((
P.S. "Умереть не встать" - когда-то я смеялся над этой фразой Лии Ахеджаковой, а сегодня, завершая работу над дайджестом, почему-то вспомнил эти слова, но совершенно в другом контексте - в контексте того, во что превращается Крым… И стало грустно…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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В понеділок оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Ричарду Ґейтсу, яке у п'ятницю схвалило Велике Журі.
Обвинувачення містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.Серед іншого, обвинувачення вимагає конфіскації майна Манафорта та Ґейтса, включаючи чотири об'єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.
З 2006 по 2015 роки Манафорт та Ґейтс виступали незареєстрованими агентами і провадили багатьмільйонну лобістську кампанію в Сполучені Штатах на замовлення уряду України, Партії Регіонів, Януковича та Опозиційного блоку, йдеться в обвинуваченні, розміщеному на сайті Міністерства юстиції США.
Манафорт вів розкішне життя в США, ухиляючись від сплати податку на дохід,йдеться в обвинуваченні. В результаті роботи по Україні, Манафорт та Ґейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкошів для себе та своєї сім'ї, нерухомості на мільйони доларів, товарів та послуг, та фінансування інших витрат.
Манафорт приховував джерело походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших, а також надавав неправдиву інформацію банкам.
Для того, щоб заховати ці виплати від влади США, з 2006 по 2016 роки, Манафорт та Ґейтс відмивали кошти використовуючи ряд американських та іноземних компаній, партнерств та приховані банківські рахунки, зокрема, на Кіпрі.
В той же час, вони неодноразово інформували своїх податкових бухгалтерів про відсутність у них закордонних рахунків, намагаючись приховати доходи від податкової служби США.
Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів. З них, Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс - 3 мільйони. Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорних рахунків, твердить обвинувачення. Він також користувався цими рахунками для фінансування особистих витрат, включаючи іпотеку, оплату за навчання дітей, декорування своєї резиденції в Вірджинії.
Довгий перелік звинувачень включає, серед іншого, приховування інформації з іноземних фінансових рахунків від податкової служби в США, незаконне переведення грошей та проведення фінансових операцій використовуючи гроші, що мають незаконне походження.
Роками проводячи діяльність в якості політичних консультантів та лобістів без реєстрації, обвинувачувані вчинили кримінальний злочин, порушивши вимоги Закону США про реєстрацію лобістів (FARA). Коли ж Міністерство юстиції США звернулось до обвинувачуваних з відповідним запитом, ті надали неправдиву та суперечливу інформацію, йдеться в заяві.
Манафорт використав всього 32 установи в своїх схемах, включаючи Європейський Центр за сучасну Україну, який було створено в 2012 році в Бельгії, щоб представляти Партію Регіонів та Януковича.
В лютому 2012 року, Манафорт та Ґейтс найняли дві компанії з Вашингтону, назви яких не розкриваються, для того, щоб лобіювати в США. Ці неназвані компанії надали детальну інформацію про лобістську діяльність Манафорта.
Серед іншого, ця діяльність включала лобізм в Конгресі стосовно санкцій США та виборів в Україні. В одному з епізодів йдеться про те, що Манафорт та Ґейтс таємно сплатили 4 мільйони доларів з офшорних рахунків за звіт про ув'язнення політичного суперника Януковича - Юлії Тимошенко. https://ukrainian.voanews.com/a/manafortu-vysunuto-zvynuvachennja/4092126.html
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но не повезло, ну бывает..
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Не в числе кoтoрых, а нoмер первый в списке. Пoжизненным пахнет, между прoчим. Ну, а чтoбы у дoнальда нашегo не прoкатил нoмер сo срoчным пoмилoванием в oбмен на манафoртoвo грoбoвoе мoлчание, над гoлoвoй у беднoгo неувинoвнoгo Пoла пoвесили еще и вoзмoжнoсть oбвинения в oтмывании денег oт штата Нью-Йoрк. А на oбвинения oт штата пердизентские пoмилoвки, слава бoгу не распрoстраняются. Так чтo, надеюсь, прямo сейчас в кoмиссии Мюллера раздаются звуки чудных песен в испoлнении дуэта Манафoрт-Гейтс. Заoчнo аплoдируем!
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он же в панаме
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Он и сам врет,как дышит. Манафорт,прошу прощения,был не просто "частью",а целым главнокомандующим,а Гейтс - его замом.
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Замечу, что должность Мюллера (и он сам) появилась 18 Мая (то есть, через полтора мес после этого поста).
Замечу также, что в посте написано про "план выйти сухими из воды". Но этот план не будет осуществлен. Это очевидно. Мюллер не тот человек, который даст слабину, не доведет дело до конца или на что-то или кого-то закроет глаза. Нет. Это мега-честный и принципиальный человек. Не заангажирован ни республиканцами ни демократами. Образец служения только интересам США и Истине.
Замечу, что пленки Трампа и тд не имеют большого значения (о них указано в апрельском посте).
И напомню также (в который раз) тем, кто уже ожидает чего-то против Трампа и тд - мы прошли только 1\3 из 18 месяцев. До весны еще будут предъявляться обвинения и первые в очереди Кушнер, Пейдж, тот же Флинн и др.
Наберитесь терпения и будьте уверены, что справедливость обязательно восторжествует.
А это тот апрельский пост, который объяснит почему сегодня Манафорт, а не Флинн. (кто первый встал - того и тапки).
Олег Пономарь оновила свій статус.1 квітня · Лихорадка по Трампу-7 или что говорят на 31-м этаже.
1. По поводу сделки Флинна.
Флинн предложил сделку и он ее очень хочет. Но пока его условия не устраивают сенатский Комитет. Почему?
а) Потому что есть три вида иммунитета (от частичного до самого полного - use immunity, derivative use immunity, and transactional immunity) и Флинн хочет самый полный. Но.. Самый полный выдается обычно в случаях, если клиент готов сдать самую крупную рыбу - в данном случае Трампа. Флинн на такое не готов и в этом был их (Трамп в ТВТ выступил за иммунитет Флинну) план - сдать кого-то помельче (например, Манафорта) и выйти сухими всем остальным.
б) Спецслужбами ведутся три разных расследования и Флинн хотел иммунитет по всем трем делам. Но ему говорят - ты проси иммунитет по тем делам, где ты знаешь, что ты виноват.
в) Но.. Флинн знает, что он наследил в нескольких делах, но не знает до конца, что именно есть у ФБР. Но знает точно, что у ФБР есть очень много на него и против него (и это правда). И всё это задокументировано.
Исходя из вышеизложенного, на условия Флинна федералам идти нет никакого смысла. Сделка будет, но будет на условиях более жестких и худших для Флинна.
2. По поводу Трампа.
Положение Трампа тоже очень плохое. В спецслужбах знают точно, что в Москве точно есть записи (более, чем одна, аудио и видео), компрометирующего Трампа характера.
Поэтому, учитывая историю Флинна и Трампа, нас в ближайшие месяцы ждут очень яркие и громкие события.
Спасибо за поддержку.
Хорошей всем субботы.
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а от политического дерьмеца - вонять будет годами!
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