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Теги: закон (2441) Луганщина (4261) Донбасс (16526)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В законе о реинтеграции Донбасса много воды, но два момента мне нравятся, - губернатор Луганщины Гарбуз

Очень важно, что статус России как страны-агрессора теперь закреплен законодательно.

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ну да, сепаратистов там нет, и особенно умилило за наши суды, Штепа вон оправданна.
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В моцкве он тоже многим нравится ,видимо потому,что его там и писали...
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ему сказали так говорить...ничего личного,оунли бизнес
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Конечно,особенно нравится им про особый статус,выборы,свои суды и полицию хотя для виду,делают вид,что про страну агрессора это неправильно
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як багато ти знаєш про нИх,як чудово розумієш...
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Чтобы бить врага,надо его хорошо знать-классика.
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Якщо чесно, то клеймо сепара ще довго не щезне.
Так тепер називають тих,хто проти України.
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и не всегда связано именно с донецкой или луганской областью...
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Но именно ДиЛ будут отмываться так же долго, как жители ЗУ от "бандеров". Только теперь будут "сепарами" звать.
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ну,бытовой шовинизм всегда существовал...однако погоды он не делает
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А жители ЗУ и не спешили отмываться от "бандеров", более того, они оказались правы в том, где оказался враг, НАТО так и не пришло .
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Должна быть не шоколадная "реинтеграция", а восстановление государственной целостности, и только военным путем. Хуйло сказало, что границу не отдаст, а значит этим законом можно подтереться.
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Да, воды там действительно многовато, тем более за нее они не платят. Вырубить им воду и колорадские республики через неделю погрузятся в адское зловоние, через две приползут с повинной.
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"Пресса Украины". 13 мая 2016. В прошлом году Шевченковский районный суд Киева так и не признал военную агрессию вражеской РФ против Украины и это означало одно, что у нынешнего ..резидента П.Порхатогоо мягко говоря не патриотическая позиция.
Глава государства непонятно почему постоянно меняет свою позицию, сначала он может сказать война, а затем снова говорить АТО.
Вместе с тем, многие другие украинские суды уже выносили обвинительные приговоры в отношении агрессивных действий проклятой РФ.
"Уже неоднократно украинские суды признавали факт оккупации и российской вооруженной агрессии. В частности, Суворовский суд Херсона. Голосеевский суд Киева. Ярмолинский районный суд и многие другие.
Решение Шевченковского суда конечно тогда было согласовано с руководством страны. "Шевченковский суд - как и Печерский - имеет очень специфический состав часть судей это консервы "бандитского режима Януковича, которые с большим удовольствием теперь обслуживают ..резидента Порошенко, а такая позиция президента идет вразрез с интересами украинского государства и украинского народа ".
Тут и дураку ясно что судьи Шевченского суда это преступная банда сепаратистов приодетых в мантии ещё ранее матёрым ЗЕКОМ в бегах Януковичем и они должны пройти немедленую люстрацию. А нашему не совсем проукраинскому гаранту надо поменьше думать о своём многомиллиардном бизнесе в офшорах, да и в стране нашего лютого кровавого врага оккупанта украинской земли Крыма и Донбасса в российской фашистской педерации. Чтобы его не постигла печальная судьба продажного кацапского холуя и легитимного кремлёвского п?..резидента, прихвостя у фашиста )(уйла этого матёрого ЗЭКА в бегах Януковича.
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Ну можно все что угодно замениьт каким то тупым эвфемизмом. Например убийца - человек страдающий повышенной агресивностью, напр.

Как бы дамбасян не назвали но ответственность за адопиздец в ИХ ЖЕ СОБСТВЕННОМ доме несут и они.
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Хуйло знехтувало донбасянами,то вони тепер"люди,постраждалі від російської агресії"...Ага,так-так...
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"....Когда у нас будут гуманные и честные суды, мы порядок наведем."

То есть - никогда?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ законе о реинтеграции Донбасса много воды, но два момента мне нравятся, - губернатор Луганщины Гарбуз
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