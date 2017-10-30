В законе о реинтеграции Донбасса много воды, но два момента мне нравятся, - губернатор Луганщины Гарбуз

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, Саша Крест
, Ринат Амедов
, Tyravskyy Ruslan
, Юра Сюзик
, cvthtrf
, Амир Карданов
, Николай Влад
, Maxim Ak-Murza
, NNN
, Roman Rjevskiy
, жовтоблакитний
, Bander_UA 1d21dedd
, 5050
, Ali Hasan
, 4life
, про
, Все тот же Ярослав Днепр
, Mikola Tishkivskiy
, Константин Гризодубо
, комэск Титаренко
, А шо
, ПравдаЛюбка
, Alex Kiz
, Олег Хардин
, Олександр Клименко 0582b445
, Алекс Фибер
, Lvbnhj
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, Вася Городской
, Губернатор Боронео
, Константин 1041a131
, Да-это-я
, Дед Зигирь.
, Пан Телемон bc543dce
, sulima ivan
, Рита Мищенко
, Владимир_2
, Чуб
, Чип
, Володимир Павлович
, Envoy
, Алексей Черняк dc59afc1
, V-roma
, Володимир Ніколаєць
, Helg1961
, Same Tak
, Maks Kolorto
, Глеб Жеглов 5895752a
, Yuriy Yurieff
, Supple Vine
, Fjall_Raven
, Domkrat
, Vermut
, частный сектор
, monah 58f1317c
, МГМ
, vernon1010
, Глеб123
, Vlas Nik
, коля брусчук
, Aqua Forrest
, Байгали
, Amber
, Egor Elk
, Udo Dirkshnaider
, Andrey Dark
, JulyusCaesar
, Ils ne passeront pas
, albacha
, OldCat
, Виталий Yabluchenko - ff
, мон
, виталий луцюк 030674cb
, время
, Вова Индюков
, Путлер Капут
, Правда Жизни 264a636c
, augusto hose
, Лёва Левченко
, Эрнесто
, маи аиавпт
, Val Perry
, Сергій Гранін
, НБ
, Ilyas Yagyaev
, XXXD 67ce5722
, Hazan Eldoran
, сам прихожу
, 9c2631de
, майор швейк
, курвиметр
, Franz Maser
, andrew_sc
, ALEX BLACK 81798d64
, GayParade
, Alexander Kravchenko
, Ex perd
, Вжеж Набридли
, Elena 430ab138
, oleg kovalek
, Антонина Бернат
, Mikhail Saveliev
, Mora Zfayfer
, Славик Шустрик
, Alex Fahrer
, Вячеслав Крук
, амфаш
, Eispickel
, Colt
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Так тепер називають тих,хто проти України.
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Глава государства непонятно почему постоянно меняет свою позицию, сначала он может сказать война, а затем снова говорить АТО.
Вместе с тем, многие другие украинские суды уже выносили обвинительные приговоры в отношении агрессивных действий проклятой РФ.
"Уже неоднократно украинские суды признавали факт оккупации и российской вооруженной агрессии. В частности, Суворовский суд Херсона. Голосеевский суд Киева. Ярмолинский районный суд и многие другие.
Решение Шевченковского суда конечно тогда было согласовано с руководством страны. "Шевченковский суд - как и Печерский - имеет очень специфический состав часть судей это консервы "бандитского режима Януковича, которые с большим удовольствием теперь обслуживают ..резидента Порошенко, а такая позиция президента идет вразрез с интересами украинского государства и украинского народа ".
Тут и дураку ясно что судьи Шевченского суда это преступная банда сепаратистов приодетых в мантии ещё ранее матёрым ЗЕКОМ в бегах Януковичем и они должны пройти немедленую люстрацию. А нашему не совсем проукраинскому гаранту надо поменьше думать о своём многомиллиардном бизнесе в офшорах, да и в стране нашего лютого кровавого врага оккупанта украинской земли Крыма и Донбасса в российской фашистской педерации. Чтобы его не постигла печальная судьба продажного кацапского холуя и легитимного кремлёвского п?..резидента, прихвостя у фашиста )(уйла этого матёрого ЗЭКА в бегах Януковича.
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Как бы дамбасян не назвали но ответственность за адопиздец в ИХ ЖЕ СОБСТВЕННОМ доме несут и они.
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То есть - никогда?
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