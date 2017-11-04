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Тему создал: Цензор.НЕТ

У протистоянні за спадщину Русі українська політична еліта перебуває у позиції відповідачів, - історик Ярослав Затилюк

Під час феєричної суперечки піврічної давнини між президентами Путіним та Порошенком про етнічну належність Анни Ярославни українців потішили слова французького глави держави Емманюеля Макрона. Однак, вочевидь, більшість не помітила як саме висловився Макрон.

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Когда Петя1 ввел христианский Новый год в 1700 году,
на Руси уже шло 7208 лето от С.М.З.Х.
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"З них усіх більш обґрунтованою у сучасній науці вважається скандинавське походження."

У науці не вважається. То послідовники Толочків дурниці мелють.
Источник: https://censor.net.ua/r45856"1
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1. Державу с названием «Московия» царь Петр 1

переименовал в Россию, аж в 18 веке, в 1721 году.

2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка

Мокши, звучит как «грязная вода». Любые другие языки Мира не могут перевести

слово Москва. Слово «кремль» - татарское и обозначает укрепления на

возвышенности.

З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль

границ Руси (Русь - это территория нынешней Украины). Московия - улус, со

своими финскими народами, всегда была составляющей Орды и ее Европа справедливо

относила к Азии.

4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану (!), своему СУВЕРЕНУ и

ХОЗЯИНУ, который был правоприемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года. Царь

Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня,

сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой

трон и вставал перед ним на колени!

5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась

династия Чингизидов (родственник Чингисхана) и на трон возвели Алексея Кошку с

финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию

Романов, что якобы означало "прибывший из Рима править Московией"!

6. Екатерина 2-я, после оккупации последней свободной Руськой Державы-Великого

Княжества Литовского (тер. Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать

угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев - истинных

русичей - малороссами!

7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией

и Украиной якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым!

8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты подтверждающие

достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе

Д.Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса!

9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, - это бывшие

славяно-руськие Княжества и до угро-финской Московии не имели никакого

отношения, покуда Московия - Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в

1478, и в 1654 годах. А в других областях РФ (Московии) никогда не обитали

славянские племена и народы.

10. Золотая Орда и ее дочь - Московия, это - единственные страны Мира, которые

держали в рабах собственный народ. Это и объясняет вечную отсталость богатой на

природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы

европейских стран. Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем
рабов...

11. Флаг России придумали голландские кораблестроители и он долгое время

использовался как флаг торгового флота. Как иронично, недострана-бензоколонка

под торговым флагом. Плюс власовцы под ним ходили.

12. Герб украли у Византии, у таких же петушков, которые откупались от любой

опасности и просили не стукать.
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Українські науковці патологічно не можуть позбутися накинутих кацапами назв і визначень, по суті паразитичних і вірусних. Коли хтось назива київську династію "рюриковичами", то я просто кидаю читати, бо притомна людина такого сказати не може. Се суперечить здоровому глузду, нема жодного свідчення про бодай якийсь зв'язок між відомим Роріком з Дорестаду і Русью (Україною), а династична легенда з літопису XII століття не може служити свідченням подій IX століття.
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Русь это не Украина, но Украина расположена на территории Руси
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Мордвина обманули, Русь (Україна) знаходиться в Україні (Русі).
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Склоняюсь к версии, что изначально "русь" - аналог слов воин, дружинник, рыцарь, ордынец, казак, янычар, кшатрий, самурай. То есть каста профессиональных воинов. После принятия воинами христианства и его распространения на остальные сословия, а также переход к регулярной армии, слово со временем превратилось в аналог "христианин".
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Слово "русь" мало декілька значень, включно з дружиною.
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В летописях например упоминается "пургасова русь". Пургас - мордовский князь и никакого отношения к славянам вроде бы не имел. Если принять "мою" версию, то всё логично.
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летописи появились с неоткуда в 18 века и про их подлинность не можно говорить,
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Навпаки, у XVIII ст. літописи почали безслідно зникати, бо кацапи почали вивозити з українських книгосховищ все крамольне, а решту просто палити.
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В XVIII веке кацапы ничего не могли вывозить, поскольку вся их историческая наука практически находились под оккупацией немцев.
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Кацап очевидно хоче сказати, що українські літописи були спалені або покрадені німецькими ботаніками. Всім кацапам ще в пологовому будинку лікарі виймають мозок і серуть у черепну порожнину.
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Я с Вами полностью согласен, с осторожностью нужно относиться к любым письменным источникам. Но с другой стороны, что нам ещё остаётся? Машина времени пока не создана.
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Там мова саме про дружину, вочевидь руських найманців.
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Возможно. Это как раз близко к моей версии - "русь" - некое воинское образование.
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Очевидно, що русь се також і дружина руських воїв. Не ясно тільки, що кацап хоче тим сказати.
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Согласно Библии, еврейское слово «рош» (ивр. ‏ראש‏‎) - в древнегреческом произношении «рос» (ср.-греч. Ῥωσ), традиционно обозначает название весьма значительного воинственного северного племени, народа, государства и его князя

то есть слово Русь означает некотурую государственость
Киевская Русь -- Государство Киевского Князя на севере, дальше на Север от Киевской Руси никакого народа не знали они, а про обитателей будущей московии говорили что там "звери" живущие в зенмляных норах

кацапы отождествляют россия с Русью, тогда российское государство трактуется как государственное государство, НОНСЕС
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Скільки будемо жувати Київську Русь, як нібито першу українську державу, и коли почнемо вивчати нашу справжню історію? Змієві вали, аналог Великої китайської стіни, почали будувати ще до нашої ери, і вони 9 віків захищали наших пращурів.організувати таке будівництво могла тільки міцна держава, а не розрізнені племена. Але це нецікаво, краще розповідати казки про великих варягів з Повісті времених літ, оригіналу якої ніхто не бачив.
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кто и когда построил валы тоже неизвестно... и скорее всего даже не cловяне
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Навпаки, вали цілком достовірно були збудовані словенами (русью, українцями) в XI-XII століттях. На деяких ділянках вали включають в себе фрагменти старіших укріплень, але нічого особливо загадкового там нема.
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В России живут россияне, но не русские. РУСЬ была и есть только КИЕВСКАЯ!!!
Россия к Руси имеет такое же отношение, как морская свинка к морю.
Найдите хоть одно документальное упоминание о "России" до Петра І.
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Прокацаплених дегенератів легше вбити, ніж перевчити. Россїя се книжна назва України (Руси), засвідчена з середини XVI століття в титулатурі митрополитів Київських і Галицьких, на Москву була занесена в середині XVII українськими перекладачами святого письма. Тому живуть в Россїи (Україні) лише українці, а на Москві живе москва, себто мордва, вепси, вудмурти, башкурти тощо.
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Там же ясно написано RVSSIÆ vulgo MOSCOVIA, Pars Australis. Тобто, Russiæ се південні рубежі Московщини, власне Сіверщина (Dvcatvs Severiensis), загарбана Москвою року 1495.
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RVSSIÆ vulgo MOSCOVIA переводится как "Руссия, в простонаречьи Московия".
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Не переводиться, vulgo означа "також відома як Московія".
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«Новейшая Генеральная карта всей Московской Империи» 1704 год.
на карте изображен Петр 1, Меньшиков и никакой россии там нету
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Диор просили хоть один источник, я предоставил. Могу ещё десяток выложить легко. И про Московию десяток, тоже легко. Так бывает с названиями стран.
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У свій час академіку Борису Рибакову партійне керівництво СРСР дало завдання розбити "варяжські версії" ( скандинавські) походження древьо-київської держави Русь.
Весь Інституту історії СРСР з інтузіазмом взявся за цю роботу, наслідком якої був наступний результат - на базі Антського царства виникає Київська держава часів княжої доби ( "Київська Русь"). Інтузіазм вчених спустили на гальма, а "невгамонних" піддали жорсткій критиці.
Тим не менше, якщо відсіяти всю "ідеологічну полову" у працях Б.Рибакова, то ми побачимо, що вказаний історик відкрив цілий пласт історії на нинішніх українських землях, показав, що тут в 2 - 9 ст.ст. був справжній "заміс" між готами, слов"янами та гунами.
Наприкінці II - на початку III ст. анти і склавіни утворили протодержавні об'єднання: Антський союз на сході і Склавінський на заході, започаткувавши становлення державності у слов'ян.
Антський союз був етноплемінним утворенням, яке за даними археології обіймало територію Середнього Дніпра, Лівобережного Дніпра і Південного Побужжя (пеньківська культура).

п.с.

Звичайно, партійним босам СРСР не могло сподобатися такі відкриття та наукові роботи, які підтверджували, що за 1000 ( !!!!) років до появи Москви на території сучасної України вже відбувалися державотворчі процеси союзу слов"ян, який сучасники його Пріск Панійський та Іордан назвали Антське царство.
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Самый короткий а н е к д о т -українська політична еліта ......

***
"Дорогой папа!
Берлин - прекрасный город.
Люди здесь очень приятные и мне здесь нравится.
Но, отец, мне немного стыдно приезжать в колледж на своей Ferrari 599
из чистого золота,в то время,как
все мои учителя и большинство одно группников ездят на электричках".
Твой любимый сын Абрам .
"Мой дорогой, мой любимый сын!
20 миллионов долларов США только что были переведены на твой счет. Не надо больше нас смущать, не позорь отца - купи и ты себе электричку."
С любовью,твой отец.
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Прочитав статтю - ну що тут коментувати? Прочитав коменти - у нас, як у СРСР на кого не плюнь - історик. При чому його погляд єдино вірний, а всі останні - неучі. А особливо це стосується історії Давньої Русі. Усі, за рідким виключенням, отримали освіту по фільмах та бульварних, або партійних газетах, в окремих випадках, по розважальній "умовно історичній" літературі. Але ці "історики" пишуть Вікіпедію, особливо російську, та створюють отаке безапеляційне "мнєниє"! Та що там казати! У нас історики кажуть "нашої ери", що вже про них казати!
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По деяким причинам Українські часописи та часописи Київської Русі були втрачені, замість них фальсифікатори изТори посилались на витяги з літописів і таким чином створювали міфи.
Тоб то пам"ятники , раритети які матеріально підтверджували виникнення і становлення держави Русь знищенні. або знаходяться під забороню для загального користування.
Знаходячись під гнітом імперій Україна не могла проводити досліджень виникнення і розвитку держави. За неї історію України писали імперії.
Що заважає зараз розпочати дослідницьку діяльність по встановленню істричної справедливості.

Напевно із-Тори-ки, що створили постулат про Україну не бажають щоби була відкрита правда.
Цим пояснюється і те чому не виділяються кошти на дослідження.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ протистоянні за спадщину Русі українська політична еліта перебуває у позиції відповідачів, - історик Ярослав Затилюк
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