У протистоянні за спадщину Русі українська політична еліта перебуває у позиції відповідачів, - історик Ярослав Затилюк

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Всего на сайте: 156 писателей
на Руси уже шло 7208 лето от С.М.З.Х.
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У науці не вважається. То послідовники Толочків дурниці мелють.
Источник: https://censor.net.ua/r45856"1
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переименовал в Россию, аж в 18 веке, в 1721 году.
2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка
Мокши, звучит как «грязная вода». Любые другие языки Мира не могут перевести
слово Москва. Слово «кремль» - татарское и обозначает укрепления на
возвышенности.
З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль
границ Руси (Русь - это территория нынешней Украины). Московия - улус, со
своими финскими народами, всегда была составляющей Орды и ее Европа справедливо
относила к Азии.
4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану (!), своему СУВЕРЕНУ и
ХОЗЯИНУ, который был правоприемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года. Царь
Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня,
сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой
трон и вставал перед ним на колени!
5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась
династия Чингизидов (родственник Чингисхана) и на трон возвели Алексея Кошку с
финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию
Романов, что якобы означало "прибывший из Рима править Московией"!
6. Екатерина 2-я, после оккупации последней свободной Руськой Державы-Великого
Княжества Литовского (тер. Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать
угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев - истинных
русичей - малороссами!
7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией
и Украиной якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым!
8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты подтверждающие
достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе
Д.Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса!
9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, - это бывшие
славяно-руськие Княжества и до угро-финской Московии не имели никакого
отношения, покуда Московия - Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в
1478, и в 1654 годах. А в других областях РФ (Московии) никогда не обитали
славянские племена и народы.
10. Золотая Орда и ее дочь - Московия, это - единственные страны Мира, которые
держали в рабах собственный народ. Это и объясняет вечную отсталость богатой на
природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы
европейских стран. Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем
рабов...
11. Флаг России придумали голландские кораблестроители и он долгое время
использовался как флаг торгового флота. Как иронично, недострана-бензоколонка
под торговым флагом. Плюс власовцы под ним ходили.
12. Герб украли у Византии, у таких же петушков, которые откупались от любой
опасности и просили не стукать.
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то есть слово Русь означает некотурую государственость
Киевская Русь -- Государство Киевского Князя на севере, дальше на Север от Киевской Руси никакого народа не знали они, а про обитателей будущей московии говорили что там "звери" живущие в зенмляных норах
кацапы отождествляют россия с Русью, тогда российское государство трактуется как государственное государство, НОНСЕС
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Россия к Руси имеет такое же отношение, как морская свинка к морю.
Найдите хоть одно документальное упоминание о "России" до Петра І.
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на карте изображен Петр 1, Меньшиков и никакой россии там нету
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Весь Інституту історії СРСР з інтузіазмом взявся за цю роботу, наслідком якої був наступний результат - на базі Антського царства виникає Київська держава часів княжої доби ( "Київська Русь"). Інтузіазм вчених спустили на гальма, а "невгамонних" піддали жорсткій критиці.
Тим не менше, якщо відсіяти всю "ідеологічну полову" у працях Б.Рибакова, то ми побачимо, що вказаний історик відкрив цілий пласт історії на нинішніх українських землях, показав, що тут в 2 - 9 ст.ст. був справжній "заміс" між готами, слов"янами та гунами.
Наприкінці II - на початку III ст. анти і склавіни утворили протодержавні об'єднання: Антський союз на сході і Склавінський на заході, започаткувавши становлення державності у слов'ян.
Антський союз був етноплемінним утворенням, яке за даними археології обіймало територію Середнього Дніпра, Лівобережного Дніпра і Південного Побужжя (пеньківська культура).
п.с.
Звичайно, партійним босам СРСР не могло сподобатися такі відкриття та наукові роботи, які підтверджували, що за 1000 ( !!!!) років до появи Москви на території сучасної України вже відбувалися державотворчі процеси союзу слов"ян, який сучасники його Пріск Панійський та Іордан назвали Антське царство.
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***
"Дорогой папа!
Берлин - прекрасный город.
Люди здесь очень приятные и мне здесь нравится.
Но, отец, мне немного стыдно приезжать в колледж на своей Ferrari 599
из чистого золота,в то время,как
все мои учителя и большинство одно группников ездят на электричках".
Твой любимый сын Абрам .
"Мой дорогой, мой любимый сын!
20 миллионов долларов США только что были переведены на твой счет. Не надо больше нас смущать, не позорь отца - купи и ты себе электричку."
С любовью,твой отец.
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Тоб то пам"ятники , раритети які матеріально підтверджували виникнення і становлення держави Русь знищенні. або знаходяться під забороню для загального користування.
Знаходячись під гнітом імперій Україна не могла проводити досліджень виникнення і розвитку держави. За неї історію України писали імперії.
Що заважає зараз розпочати дослідницьку діяльність по встановленню істричної справедливості.
Напевно із-Тори-ки, що створили постулат про Україну не бажають щоби була відкрита правда.
Цим пояснюється і те чому не виділяються кошти на дослідження.
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