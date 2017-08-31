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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (8094) Минобороны (5320) ранение (1861) Харьков (4383) военнослужащие (3936) Антитеррористическая операция (17367)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала АТО военные медики Харькова оказали помощь 20 500 бойцам, пострадавшим на Донбассе, - Минобороны

На Харьковщине специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим, пострадавшим в ходе проведения антитеррористической операции.

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Сколько искалеченных физически и морально люде! Я в шоке!
пэтя вообще нормально спит?
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Самый ватный госпиталь с наибольшей смертностью находится именно там..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала АТО военные медики Харькова оказали помощь 20 500 бойцам, пострадавшим на Донбассе, - Минобороны
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