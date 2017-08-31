Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту

Олег Озирский
, fresh guacamole
, I Ka 538a282a
, Злий Грицько
, Вася Шевченко f77d76ba
, Volodja2911
, Юрий Шмадченко
, w0mbata
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, (unknown) a8311cec
, Матвей Донецкий
, Caidence
, Irada
, Федор Рац a2c5b0d9
, ITLaB
, виталий луцюк 030674cb
, Игорь b007627d
, люся илюк
, Игорь Фаринок
, Утилизация ватников
, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0
, armamagedoniks
, ukr bonifatio
, Ivan Sulima
, ALINA PYLTIAI
, Андрей Ильчук
, Colt
, war3
, Фейс Буук b6410764
, Vedana
, Владимир Лобанов
, Николай К
, Саша777
, Alexandr Lavrinenko
, Tatyana Pomolova
, альфред рудий
, Христофор Человеков
, Peter Pavlov abd39761
, Светлана Бессарабова
, GSN
, Slv
, Василь Порохнавець
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Romeo Ua
, Евгений Калашников
, Welle
, Глеб123
, укропбандерівець
, Paulo Kit
, Лидия Малышко
, Ksenia VB
, Vipe Man
, Серов свидомый
, три - пятнадцать
, Саша Музыка
, Chigr
, Юрий Орлов 82996db3
, Tierre
, Alexander Oderiy
, Димитрий CrimeaBandera
, Власов Сергей b3083465
, Nick Dubovikoff
, Alex Klein fd0e1033
, Kristobal Juan
, Egor Elk
, стальной гигант
, Dgeims Simon
, Vlad Nikolsky
, Байгали
, Паливода Александр
, Юрій Ан
, экзорцист
, Alex123QAlex123
, bvv
, yuster
, Николай М
, Кирилл Лещенко
, DamBuster82
, Євген Леонідович
, mavr14
, MausMike
, Пушной Зверь
, Fobos
, Anton Yarmak
, мальчиш-плохиш
, Nikos KGB
, Vad Sebek
, Ярослав Михайлович 1d510d26
, Юный_ Техник c631414e
, Ф-1
, Urs
, Совестно за Брата
, DI GI
, A San
, Fizko Kyiv
, Oleg333366
, Gaydamaka Kozak
, Александр Маргадон
, abue dabie
, Вадим Ковальский
, 5 копійок
, Олег Максимчук f38aa6c9
, Marat Davydov
, Sergey Pupkin
, Третий армагедец
, Владислав Обужеванний
, Muni
, Антип61
, Juli Schubs
, Kondrat
, Дядько Обзервер
, Путлер Капут
, Люцифер
, Frol Fedoroff
, Shtolz
, Lapua
, ДШ
, Sergey Chupat
, Cerg
, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
, диор
, виктор безнос
, Роман Пет
, RS Detector
, Wevelsburg
, Augur Consul b024b559
, evgeny vikernua
, Де Правда
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Leo Uxmal
, Kenzo 065c7258
, Спадарыня Марыся
Злий Грицько, (unknown) a8311cec, fresh guacamole, люся илюк, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0, I Ka 538a282a, виталий луцюк 030674cb, Утилизация ватников, Владимир Лобанов, Федор Рац a2c5b0d9, Caidence, Юрий Шмадченко, Игорь b007627d, Андрей Ильчук, Tatyana Pomolova, w0mbata, Матвей Донецкий, ALINA PYLTIAI, Христофор Человеков, GSN, альфред рудий, Наталья Супрун 4c02dc49, Colt, Глеб123, Egor Elk, Alexander Oderiy, Лидия Малышко, Димитрий CrimeaBandera, Саша Музыка, Ksenia VB, три - пятнадцать, Ярослав Михайлович 1d510d26, DamBuster82, Nick Dubovikoff, Юный_ Техник c631414e, стальной гигант, мальчиш-плохиш, Олег Максимчук f38aa6c9, Юрій Ан, Oleg333366, Вася Шевченко f77d76ba, Паливода Александр, Ф-1, Саша777, Ivan Sulima, Третий армагедец, Urs, Fobos, Байгали, Volodja2911, Дядько Обзервер, Juli Schubs, Путлер Капут, Александр Маргадон, 5 копійок, Sergey Chupat, ДШ, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
Всего на сайте: 191 писатель
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их трогать низзя !!!пэтрык абидится !!!
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жирная ПР акция, да.... петька еще всем покажет
15.06.2009 15:53
ОтветитьМне нравитсяобратите внимание на дату коммента !!!
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сколько еще в зубы оркам заглядывать ???
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Взяти криту фуру - позаганяти туда "попів-сатаністів" і до кордону з московією - там вигрузити, і у всіх забрати паспорти України!
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это же не Саакашвили, который воровать мешает.
"Против Украины воюет не просто Россия. Против Украины воюет российско-украинская мафия, членами которой является и наша и российская власть."
Самое страшное,что в Украине ГИБРИДНЫЙ президент !!!
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Как говорил С. Пелюра - "Не так нам страшні московські воши, як наші гніди".
Печалька...
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Пора завязывать с этим опиумом....
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хуже не будет!
по-закону все равно ничего не сделаешь - но Бог то видит!
видно та капля еще не последняя...
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Нам треба міняти цієї осені шпинуна і пройдисвіта Баригу на нормального патріота на дострокових президентських, і переводити країну на військові рейки.
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пиздконфисковывать ? По старой большевистской традиции ?
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Но объясните мне, как Московский патриархат может быть "правильным", а Киевский - нет, если нас крестили в Киеве за полтораста лет до основания Москвы?! Что такого нужно было напринимать и наподписывать, чтоб получилось такое?
Это как "Советские Шампанское" - правильное, а шампанское "Шампанское" - нет?
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Вместо повышения жизненного уровня громить "неправильные" церкви и мечети?! А потом удивляться, что ФСБшная очередная гнида схлопотала пулю?!!!
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https://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
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Всё! Тема внутренних преобразований и структурных реформ в стране, полностью закрыта даже в риторике Порошенко. Агрессор- единственный оставшийся в активе гаранта фантик, которым он может размахивать перед носом своих редеющих почитателей. Майдан оказывается боролся с двуглавым орлом! Про что собственно вот уже 3 года далдонит сам кремль. Занавес...(С)
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