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 Форум Украины(620299)
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Материалы по теме:  Безвизовый режим с ЕС
Теги: паспорт (641) биометрические паспорта (191) безвизовый режим (1331)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов

С начала вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом для украинцев госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина"" получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов.

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О как хорошо рэформы прут, что миллионы людей отсюда убежать хотят
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Конечно, уже 20 миллионов за время безвиза выехало, а пенсионеров после принятия пенсионной реформы будут палить в газовых печах. Не зря же американцы под видом базы в Очаково строят газовый концлагерь. Собирай книжки. Завтра в школу. Наконец-то, меньше экспертов с завтрашнего дня тут будет.
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Твою прыть, да в нормальное русло, обогатился бы, а тут прозябнешь! Да, и не лезь. Так, на будущее!
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На курортах тоже можно сезонно подзаработать.
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Та просто так миллион граждан паспорта заказали, ну шоб в сервант поставить! Да, ботик?)))
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Тролль,ты в курсе ,что можно находиться в ЕС всего ТРИ месяца в году? Много ты заработаешь за три месяца?
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Ботик, больше чем за год здесь в условиях потужных рэформ!
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Да , на цензоре тебе лубянка больше платит. Так что тебе ,тролль, биометрика не нужна
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Ужас в том, что из России и убежать уже проблематично
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Не суди всех по себе! Я например к родственникам хочу в Италию поехать. Получу паспорт и поеду. И не надо мне по Киеву кататься по визовым центрам и посольствам, собирать всякие бумажки, переводить их, заверять и прочая волокита. Так что не гони на безвиз. Порадуйся лучше за полный безвиз в Америку для кацапских дегенератов!
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зачистка территории идёт успешно..главное придумать красивый лозунг\слоган..
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Лувр и Сан-Суси ,Венская Опера в шоке, билеты на субсидии гребут пачками
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нужен... Только в одной Польше миллион граждан на заработках... Люди хотят жить, а поэтому нужна работа. Тут в Украине работы нет, а если и есть то нищенская зарплата, благодаря воровской ненасытной власти шоколадных ублюдков. Поэтому, что бы иметь работу и выжить нужен загранпаспорт для выезда на работу за границу.
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Читаю вот таких полезных идиотов и вспоминаю ,что когда каждый раз нам откладывали безвиз ,то вы пели песню ,только про другую зраду ,про то ,что барыга лишает честных украинцев поездок по Европам. Наконец его дали. И снова скулеж.
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Ну да,просто некоторые полити говорят,что он не нужен и не важен.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов
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