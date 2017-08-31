Главе аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко

w0mbata
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, (unknown) a8311cec
, Матвей Донецкий
, укропбандерівець
, Caidence
, Irada
, Федор Рац a2c5b0d9
, ITLaB
, виталий луцюк 030674cb
, Игорь b007627d
, люся илюк
, Игорь Фаринок
, Злий Грицько
, Утилизация ватников
, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0
, armamagedoniks
, ukr bonifatio
, Ivan Sulima
, fresh guacamole
, ALINA PYLTIAI
, I Ka 538a282a
, Андрей Ильчук
, Colt
, war3
, Фейс Буук b6410764
, Vedana
, Владимир Лобанов
, Николай К
, Саша777
, Alexandr Lavrinenko
, Tatyana Pomolova
, альфред рудий
, Христофор Человеков
, Юрий Шмадченко
, Peter Pavlov abd39761
, Светлана Бессарабова
, GSN
, Slv
, Василь Порохнавець
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Romeo Ua
, Евгений Калашников
, Welle
, Глеб123
, Paulo Kit
, Лидия Малышко
, Ksenia VB
, Vipe Man
, Серов свидомый
, три - пятнадцать
, Саша Музыка
, Chigr
, Юрий Орлов 82996db3
, Tierre
, Alexander Oderiy
, Димитрий CrimeaBandera
, Власов Сергей b3083465
, Nick Dubovikoff
, Alex Klein fd0e1033
, Kristobal Juan
, Egor Elk
, стальной гигант
, Dgeims Simon
, Vlad Nikolsky
, Байгали
, Паливода Александр
, Юрій Ан
, экзорцист
, Alex123QAlex123
, bvv
, yuster
, Николай М
, Кирилл Лещенко
, DamBuster82
, Євген Леонідович
, mavr14
, MausMike
, Пушной Зверь
, Fobos
, Anton Yarmak
, мальчиш-плохиш
, Nikos KGB
, Vad Sebek
, Ярослав Михайлович 1d510d26
, Юный_ Техник c631414e
, Ф-1
, Urs
, Совестно за Брата
, DI GI
, A San
, Fizko Kyiv
, Oleg333366
, Gaydamaka Kozak
, Александр Маргадон
, abue dabie
, Вадим Ковальский
, 5 копійок
, Олег Максимчук f38aa6c9
, Marat Davydov
, Sergey Pupkin
, Третий армагедец
, Вася Шевченко f77d76ba
, Владислав Обужеванний
, Muni
, Антип61
, Juli Schubs
, Kondrat
, Дядько Обзервер
, Путлер Капут
, Люцифер
, Frol Fedoroff
, Shtolz
, Lapua
, ДШ
, Sergey Chupat
, Cerg
, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
, диор
, виктор безнос
, Роман Пет
, Volodja2911
, RS Detector
, Wevelsburg
, Augur Consul b024b559
, evgeny vikernua
, Де Правда
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Leo Uxmal
, Kenzo 065c7258
, Спадарыня Марыся
, Андрей Москов
, Николай Влад
, частный сектор
(unknown) a8311cec, люся илюк, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0, виталий луцюк 030674cb, fresh guacamole, Утилизация ватников, Владимир Лобанов, Федор Рац a2c5b0d9, Caidence, I Ka 538a282a, Игорь b007627d, Андрей Ильчук, укропбандерівець, Tatyana Pomolova, w0mbata, Матвей Донецкий, ALINA PYLTIAI, Христофор Человеков, GSN, Юрий Шмадченко, альфред рудий, Наталья Супрун 4c02dc49, Colt, Глеб123, Egor Elk, Alexander Oderiy, Лидия Малышко, Димитрий CrimeaBandera, Саша Музыка, Ksenia VB, три - пятнадцать, Ярослав Михайлович 1d510d26, DamBuster82, Nick Dubovikoff, Юный_ Техник c631414e, стальной гигант, мальчиш-плохиш, Олег Максимчук f38aa6c9, Юрій Ан, Oleg333366, Паливода Александр, Ф-1, Саша777, Ivan Sulima, Третий армагедец, Urs, Fobos, Байгали, Вася Шевченко f77d76ba, Дядько Обзервер, Juli Schubs, Путлер Капут, Александр Маргадон, 5 копійок, Sergey Chupat, ДШ, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Светлана Бессарабова, Leo Uxmal, виктор безнос
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он прошел шестимесячные курсы генералов.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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задолбали эти молодые дарования, ПТУшники хреновые вгрызающиеся во власть и рвущиеся в гении...
(ПТУшники пардон, ничего личного!)
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