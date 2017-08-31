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Теги: Бондаренко Владимир (465) КГГА (2019) Киев (18012) образование (1590)
Тему создал: редактор новостей

Главе аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко

Чиновник получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Шевченко на основании поддельного диплома бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Пошерстити треба всіх чиновників,половина мають підроблені дипломи і мізки теж
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НА Г1ЛЛЯКУ.. ТАК ЯК 1 ВСИХ ПО-ДАЛЬШИХ ЗЛОД11В РЕХВОРМАТОР1В яких все р1вно люди не бачать та в1дчувають лише подальше затискування зашморгу на св1х шиях !!!
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так там на морде лица написано, что купил тот диплом)))
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азбукой Морзе ..- поставил кучу точек и тире - а буквы между ними потом редакторы и корректоры добавили
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оно "увімкнути" не могло, а тут книгу накропать - миссия невыполнима!
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Это смотря какой Доцент его учил ( а вы… вот вам английский язык! Выучить от сих до сих! Приеду - проверю! Если не выучите - моргалы выколю, пасти порву, и как их, эти… носы пооткушу. Ясно?!)

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А на госслужбе много таких с купленными дипломами . Праффессора 😁
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Астанавітєсь!!! (Якщо всіх, хто має "липові" освіти, вивести на чисту воду, то завтра не стануть до роботи(служби) більша частина чиновників, депутатів, та інших праффєсорів...)
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арестовать и колоть суку! В самом деле, не он же этот диплом сам себе нарисовал. Мало того, что присосались к хлебным местам так еще и грамотеев из себя корчат, дешевки
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Хех, у Королевської теж підроблений диплом. І шо?
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Так в Раде с тремя классами церковно-приходской заседать можно :D . надо было ее за жабры брать, когда она министром в правительстве Бимбы была, только кто ее тогда достать мог.
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Чего стоит Литвин, академик всех академий, полковник запаса, прохфессор....автор кучи книг. Плагиаторщик ещё тот. Сидел в Раде а выпускались книги как будто он по 100 страниц в день писал, негры наёмные работали, особо не заморачивались....качали из Инета всё и бабло получали.
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а как это наш Петро умудрился доцента отхватить, в перерывах между конфетами и госслужбой ?...... это сколько ж лярдов он мог наконфетить ,если ли бы на дурь-науку время не потратил
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В отличие от тебя,нищеброда,бабосов он накосил по разуму и аглицким с немецким владеет в совершенстве...
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у гнойсмана вон высшее базарное после неоконченного ПТУ. и ничего, премьером подрабатывает.
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все нормально
он прошел шестимесячные курсы генералов.
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Это следствие дебильной двухуровневой системы образования-магистр/специалист. Де-юре последний диплом специалиста подлинный, он выдан и подтверждает (формально) уровень знаний товарища. Будет ли он аннулирован? Интересный юр.казус!
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ПОХ на казус ...генпрокурор у нас тоже казус ещё тот, особенно не опохмелившись
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Херьня все эти ваши дипломы - наличие диплома доказывает только то, что человек что то закончил и не более... - очень умным челам не когда учиться и они их покупают отдавая дань Закону... А реальные выпускники ВУЗов с красными дипломами потом работают на них бухгалтерами...
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Главе аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко - Цензор.НЕТ 691

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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дааа!
задолбали эти молодые дарования, ПТУшники хреновые вгрызающиеся во власть и рвущиеся в гении...
(ПТУшники пардон, ничего личного!)
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Якщо чувак зміг вчитися на магістерці без освіти бакалавра, то та магістерка ніц не варта.
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Так у нас кожний другий бюрократ має підроблений диплом. А кожний перший зовсім не має ні освіти, ні диплома. Тільки жлобство та клептоманію.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлаве аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко
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