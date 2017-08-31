EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Форум Украины(620299)
  647  7
Теги: тарифы (1491) Укрзализныця (1192)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Повышение ж/д тарифов может "сыграть злую шутку" с Авдеевским коксохимическим заводом, - гендиректор

Такие глобальные решения как повышение тарифов на ж/д перевозки должны приниматься после основательной оценки возможных негативных последствий для промышленности и АПК Украины.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Этот хоть просит тарифы не повышать..металисты вообще льготы требуют..
 показать весь комментарий
Ответить
 
С ахметом не сыграет,если и будет бо-бо то народу
Ахметов выкупил госпакеты акций Днепроэнерго и Днепрооблэнерго
Компания Ornex, входящая в группу компаний СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго», выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. из сообщения пресс-службы СКМ
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где был Магомедов, когда повышали тарифы на газ для населения , на электричество, на воду, на всё ... ??? Или он думал, что наши Моисеи обдерут население и успокоятся? Не на тех напал. Дошла очередь и до корешей-олигархов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
задолбали. А сами не по
дняли в 3 раза цены на продукцию за три года случано? Продают то метал в баксах
Во сколько цены на перевозки сумарно поднимутся? И в 2 разв не поднимутся небось.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПовышение ж/д тарифов может "сыграть злую шутку" с Авдеевским коксохимическим заводом, - гендиректор
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Злий Грицько, (unknown) a8311cec, fresh guacamole, люся илюк, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0, I Ka 538a282a, виталий луцюк 030674cb, Утилизация ватников, Владимир Лобанов, Федор Рац a2c5b0d9, Caidence, Юрий Шмадченко, Игорь b007627d, Андрей Ильчук, Tatyana Pomolova, w0mbata, Матвей Донецкий, ALINA PYLTIAI, Христофор Человеков, GSN, альфред рудий, Наталья Супрун 4c02dc49, Colt, Глеб123, Egor Elk, Alexander Oderiy, Лидия Малышко, Димитрий CrimeaBandera, Саша Музыка, Ksenia VB, три - пятнадцать, Ярослав Михайлович 1d510d26, DamBuster82, Nick Dubovikoff, Юный_ Техник c631414e, стальной гигант, мальчиш-плохиш, Олег Максимчук f38aa6c9, Юрій Ан, Oleg333366, Вася Шевченко f77d76ba, Паливода Александр, Ф-1, Саша777, Ivan Sulima, Третий армагедец, Urs, Fobos, Байгали, Volodja2911, Дядько Обзервер, Juli Schubs, Путлер Капут, Александр Маргадон, 5 копійок, Sergey Chupat, ДШ, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
 Всего на сайте: 191 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти