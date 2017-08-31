Двое пьяных пытались подбросить противопехотную гранату в пиццерию в Чернигове

Олег Озирский
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, Вася Шевченко f77d76ba
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, w0mbata
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, (unknown) a8311cec
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, Caidence
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, люся илюк
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, Утилизация ватников
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, armamagedoniks
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, ALINA PYLTIAI
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, Alexandr Lavrinenko
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Злий Грицько, (unknown) a8311cec, fresh guacamole, люся илюк, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0, I Ka 538a282a, виталий луцюк 030674cb, Утилизация ватников, Владимир Лобанов, Федор Рац a2c5b0d9, Caidence, Юрий Шмадченко, Игорь b007627d, Андрей Ильчук, Tatyana Pomolova, w0mbata, Матвей Донецкий, ALINA PYLTIAI, Христофор Человеков, GSN, альфред рудий, Наталья Супрун 4c02dc49, Colt, Глеб123, Egor Elk, Alexander Oderiy, Лидия Малышко, Димитрий CrimeaBandera, Саша Музыка, Ksenia VB, три - пятнадцать, Ярослав Михайлович 1d510d26, DamBuster82, Nick Dubovikoff, Юный_ Техник c631414e, стальной гигант, мальчиш-плохиш, Олег Максимчук f38aa6c9, Юрій Ан, Oleg333366, Вася Шевченко f77d76ba, Паливода Александр, Ф-1, Саша777, Ivan Sulima, Третий армагедец, Urs, Fobos, Байгали, Volodja2911, Дядько Обзервер, Juli Schubs, Путлер Капут, Александр Маргадон, 5 копійок, Sergey Chupat, ДШ, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
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Это сразу надо сообщать:
Нож пускай подпишет, пистолет поставит,
Пистолет поставит - точку, ша!
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