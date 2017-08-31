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Теги: граната (675) Нацполиция (8542) пьянство (815) Чернигов (445)
Тему создал: редактор новостей

Двое пьяных пытались подбросить противопехотную гранату в пиццерию в Чернигове

30 августа в Чернигове задержали двух мужчин, которые в спальном районе города пытались избавиться гранаты, оставив ее в пиццерии.

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Вы заметили что собираться больше двух уже опасно для жизни?Кому это выгодно,догадайтесь сами..
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Я признаюсь,рептилойды дали задание посеять панику на Земле
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Конечно опасно. На двоих и так мало, а тут еще третий
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"пытались избавиться гранаты" - веселая формулировка....
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пиццерия самое то место где избавляются от гранат.
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а в цілому - ганьба. Базікали : "Революція Гідністі"...а панують г н і д і с т ь та г и д о т а...
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Идиоты.Бухнули? Ну бросьте в гниду,которая людям жить мешает.
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"из-под кожаной куртки виднеется граната."- как проходя мимо можно углядеть? Может военнослужащий им продал гранату и тут же сдал не глядя?
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Там сидела Мурка, в кожаной тужурке, из кармана виден был наган.
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Кто чего узнает, кто чего услышит,
Это сразу надо сообщать:
Нож пускай подпишет, пистолет поставит,
Пистолет поставит - точку, ша!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДвое пьяных пытались подбросить противопехотную гранату в пиццерию в Чернигове
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