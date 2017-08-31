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 Форум Украины(620299)
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А где заявление "вомбата Насиння" или Сирожи Леща что это исключительно благодаря им?
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А самое прикольное повышенные цены платили граждане а если раследование подтвердит монопольный сговор то деньги не гражданам вернут а государству!!
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Это просто человек с бурной фантазией, не обращайте внимание.
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А вернут только часть. В итоге все равно ободрали водителей. Нахрен такой антимонопольный комитет, который начинает двигаться, когда назревает скандал!
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ТЕРПИТЕ ДО ВЫБОРОВ.
сейчас будут повышать, повышать, повышать, повышать, повышать, повышать, повышать... повышать ...
ЗА ПОЛ-ГОДА до выебоноров ЧУТЬ ПОНИЗЯТ, шоб не стать "попередниками" и будет вам щастя )))




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что на 0,2% меньше, чем средний показатель предыдущего дня.
В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л, тогда как вчера он стоил на 1 коп. дороже.Источник: https://censor.net.ua/n453544
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цены - это прекрасно , , как большие , так и малые , , , , а производство растет в стране ? , над керченской переправой смонтировали арку,,, , , чем мы можем похвастаться , по сложности / технологичности / трудоемкости ?
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на копейку снизили...они, суки, явно издеваются...
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Сначала убрали конкурентов, запустили дезу по ТВ своими журналистами и типа экспертами что дефицит газа...Потом подняли в 2 раза. Сейчас на пару гривен опустят и скажут что Побьеда! Роттердам + уже мало, игаз отечественный по 280 у.е. маловато...Где ещё граждан ободрать?! И заметьте Бэнтли, Рэйнжики, Поршики газом не заправляют, по малоимущим бьют сцуки!
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гешефт соевой команды...
подняли на 70%-снизят на 7%...пэрэмога !!!
"жывуть" суки по новому,но по старым схемам !
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Вангую, что до прежних 12гр не снизятся. Будут в районе 13.5 - 14. Для того и был резкий скачек, а потом "снижение", чтобы народ на подорожание не роптал
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За бензин и ДТ, лучше промолчать, чтоб не сглазить...
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Та тут хоть молчи-не молчи, а по карману бьет добрЭ...
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та не, лучше промолчать. А то скаканут до 32-35гр , и на газу по 17гр станет "выгодно" ездить
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вот посмотрите!
снизят на 2 грн - объявят победой в мировом масштабе... и еще месяц будут пиариться...
к старому (и цена туда же) возврата нет!
вспомните бакс или коммуналку - вот вроде бы не предпосылок для повышения, а оно все повышается и повышается... и назад не возвращается...
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Народ хавает молчит... как говорится наверно нравится!!
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Для януковича с бандой был лозунг -Достало! А для образованных ворюг властных уже назревает - Заипали!!!
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сегодняшняя кодла - это шестерки януковича, начиная от поросенко-гнусмана и до сабакова с его титушней-беркутней..
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Ну из одного гнезда, песочницы так точно....Потоки перераспределили, новые схемы более циничные, алчные придумали.
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Все оно конечно так... Но с одним большим НО. Шапкокрад в придаче еще хотел Украину хуйлу на поталу отдать, а это самый важный аргумент...
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В любом случае, что те, что эти Украину продают.
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Цены на сжиженный газ в среднем по Украине начали снижаться - Цензор.НЕТ 6152 Евгений Калашников

там одно падло по "аглицки" говорит...
остальные рыночные и прочие баРЫГИ .
порошиздят как перед смертью !
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Геройсам понял как можно попиарится:обьявить змову и когда рынок стабилизируется ,заявить про Перемогу..
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Аж на Адну кАпейку, мля.... ОтЄта бАрба с кАрупціЄй... я пАнимаю...
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Был газ по 10,стал по 16.50.Теперь снизили до 16.Прэлесть просто.Терпим дальше.Они похоже думают,что снижение на 0.2% это то же самое,что поднятие цены на 65%.Дебилы чертовы.
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...состоялись даже и такие демонстрации, участники которых благодарили Большого Брата за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. Но ведь только вчера объявили о снижении шоколадного рациона до двадцати граммов в неделю. Неужели люди способны проглотить такое? Ведь прошло всего двадцать четыре часа. Да, они заглотнули и это.
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Вот ето перемога. Учитесь как надо лохов разводить. Поднимаешь цены с 11 грн до 17 потом снижаешь на 20 копеек и уже все радостно радуются что цены на газ снижаются.
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Цены снижаются только после того, как Порохряк с Гройшей стали возмущаться.
Вот вам и рынок, о котором любят рассказывать порохатые, вот вам борьба с монополиями.
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их возмущение - для лохов, которые не знают, что поросенко на этом зарабатывает
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на 0,2% меньше, чем средний показатель предыдущего дня.

Хаха вот это снижение, хотя думаю к октябрю упадёт до 14, что и будет с пафасом обьявлено великой перемогой.
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не разберу, это пэрэмога или зрада? Соевые растолкуйте, как это понимать?
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загляни в свой кошелек там найдешь все ответы на свои вопросы
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Это заслуга Порошенко. Он обещал разобраться и вот результат.
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а где результат? газ как стоял повышенную цену так и стоит!! не вижу результата!!
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За чей счет банкет? Ведь всем известно, что если где-то убыло, то где-то должно прибыть.
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Афера порошенко-медведчука-курченко-сечина-путина.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЦены на сжиженный газ в среднем по Украине начали снижаться
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