"У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО

w0mbata
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, (unknown) a8311cec
, Матвей Донецкий
, укропбандерівець
, Caidence
, Irada
, Федор Рац a2c5b0d9
, ITLaB
, виталий луцюк 030674cb
, Игорь b007627d
, люся илюк
, Игорь Фаринок
, Злий Грицько
, Утилизация ватников
, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0
, armamagedoniks
, ukr bonifatio
, Ivan Sulima
, fresh guacamole
, ALINA PYLTIAI
, I Ka 538a282a
, Андрей Ильчук
, Colt
, war3
, Фейс Буук b6410764
, Vedana
, Владимир Лобанов
, Николай К
, Саша777
, Alexandr Lavrinenko
, Tatyana Pomolova
, альфред рудий
, Христофор Человеков
, Юрий Шмадченко
, Peter Pavlov abd39761
, Светлана Бессарабова
, GSN
, Slv
, Василь Порохнавець
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Romeo Ua
, Евгений Калашников
, Welle
, Глеб123
, Paulo Kit
, Лидия Малышко
, Ksenia VB
, Vipe Man
, Серов свидомый
, три - пятнадцать
, Саша Музыка
, Chigr
, Юрий Орлов 82996db3
, Tierre
, Alexander Oderiy
, Димитрий CrimeaBandera
, Власов Сергей b3083465
, Nick Dubovikoff
, Alex Klein fd0e1033
, Kristobal Juan
, Egor Elk
, стальной гигант
, Dgeims Simon
, Vlad Nikolsky
, Байгали
, Паливода Александр
, Юрій Ан
, экзорцист
, Alex123QAlex123
, bvv
, yuster
, Николай М
, Кирилл Лещенко
, DamBuster82
, Євген Леонідович
, mavr14
, MausMike
, Пушной Зверь
, Fobos
, Anton Yarmak
, мальчиш-плохиш
, Nikos KGB
, Vad Sebek
, Ярослав Михайлович 1d510d26
, Юный_ Техник c631414e
, Ф-1
, Urs
, Совестно за Брата
, DI GI
, A San
, Fizko Kyiv
, Oleg333366
, Gaydamaka Kozak
, Александр Маргадон
, abue dabie
, Вадим Ковальский
, 5 копійок
, Олег Максимчук f38aa6c9
, Marat Davydov
, Sergey Pupkin
, Третий армагедец
, Вася Шевченко f77d76ba
, Владислав Обужеванний
, Muni
, Антип61
, Juli Schubs
, Kondrat
, Дядько Обзервер
, Путлер Капут
, Люцифер
, Frol Fedoroff
, Shtolz
, Lapua
, ДШ
, Sergey Chupat
, Cerg
, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
, диор
, виктор безнос
, Роман Пет
, Volodja2911
, RS Detector
, Wevelsburg
, Augur Consul b024b559
, evgeny vikernua
, Де Правда
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Leo Uxmal
, Kenzo 065c7258
, Спадарыня Марыся
, Андрей Москов
, Николай Влад
, частный сектор
(unknown) a8311cec, люся илюк, РОСИСЯ ВПЕРДЕ 2b6ce1d0, виталий луцюк 030674cb, fresh guacamole, Утилизация ватников, Владимир Лобанов, Федор Рац a2c5b0d9, Caidence, I Ka 538a282a, Игорь b007627d, Андрей Ильчук, укропбандерівець, Tatyana Pomolova, w0mbata, Матвей Донецкий, ALINA PYLTIAI, Христофор Человеков, GSN, Юрий Шмадченко, альфред рудий, Наталья Супрун 4c02dc49, Colt, Глеб123, Egor Elk, Alexander Oderiy, Лидия Малышко, Димитрий CrimeaBandera, Саша Музыка, Ksenia VB, три - пятнадцать, Ярослав Михайлович 1d510d26, DamBuster82, Nick Dubovikoff, Юный_ Техник c631414e, стальной гигант, мальчиш-плохиш, Олег Максимчук f38aa6c9, Юрій Ан, Oleg333366, Паливода Александр, Ф-1, Саша777, Ivan Sulima, Третий армагедец, Urs, Fobos, Байгали, Вася Шевченко f77d76ba, Дядько Обзервер, Juli Schubs, Путлер Капут, Александр Маргадон, 5 копійок, Sergey Chupat, ДШ, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Светлана Бессарабова, Leo Uxmal, виктор безнос
Всего на сайте: 195 писателей
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Подготовленный да...без проблем...но таких было процентов 10 на рейс...остальные после посадки несли пакеты с рыгачкой к специальному мусорнику......
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Я всего лишь говорю о том что есть....а нравится оно вам..или нет...мне фиолетово у крапинку.....
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А нарвится тебе это или нет...ничего не меняет...
Ты можешь хоть головой об стену биться...но то о чем я пишу это факт.....
Но твоей истерикой я удовлетворен....
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А вот что тебя так возбудило...не понятно....
Или все зрадоботы и всепропальщики на правду...как собаки Павлова на лампочку реагируют...??
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Ты с будуна или перегрелся...???
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Но согласитесь...что многим сидящим сидящим рядом с вами было не столь хорошо как вам.....
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Головна відмінність Ан−2−100 від його попередника - Ан-2 - полягає у силовій установці з маршевим турбогвинтовим двигуном МС−14 розробки та виробництва АТ «Мотор Січ» (Україна). Одна з переваг - зміна авіаційного бензину на авіаційний керосин. Таким чином значно підвищується рентабельність літака.
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то хто й що розвалив?
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Як у тому анекдоті:
Симпозіум з медицини. Німці, євреї, японці хизуються досягненнями, аж тут москалі вилізли:
- А ми гланди рвемо!...
Усі:- Фу-у-у-у!!!
- Через жопу!...
Усі:- О-о-о!!!!
Через рік знову зібрався симпозіум.
- А ми гланди рвемо!...
- Фу-у-у!!!
- Через жопу!...
- Фууууу!!!
- Автогеном!...
- О-о-о!!!!!
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... в 91-м году( или 92) мой первый полет на самолете ( были такие АН2 грузо-пасажирские, окрашенные в цвет хаки ): будучи студентом, решил полететь из Харькова в Черкассы ... первые впечатления - что ты сел на табуретку и эта табуретка взлетает ... а на подлете к Черкассам ( к реке Днепр) началась такая болтанка, что без пакета не обойтись ...
... в саду аэропорта отходил не меньше получаса-час ...
...впечатления на всю жизнь...
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Украину уважают в мире благодаря наследию совка и совков, которых сильно не уважают на этом сайте.
Без них современную Украину мало бы кто сейчас уважал в мире, так как современная Украина больше похожа на страну третьего мира, поэтому хотелось бы сказать, чтобы не плевали в колодец из которого пьют воду.
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