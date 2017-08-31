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Теги: самолет (2238) АН (51) Антонов (38)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО

Сегодня, 31 августа, украинское авиасообщество отмечает 70-летие первого полета самого большого в мире одномоторного биплана АН-2. В народе этот самолет получил прозвище Кукурузник.

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Уникальный самолёт. По Одесской области можно было не ездить на автобусе а летать на таком самолёте.. И цена не сильно отличалась....
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Уж лучше на автобусе......потому как два пакета для рыгания не всем хватало.....
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Ты на нем летало..??? Что такое воздушные ямы знаешь..?? Так вот он в них проваливается постоянно...и далеко не каждый человек это выдерживает.....
Подготовленный да...без проблем...но таких было процентов 10 на рейс...остальные после посадки несли пакеты с рыгачкой к специальному мусорнику......
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Поедь покатайся по дорогам Березовского и других районов Одесской обл, где даже фуры на брюхо иногда вешаются, не говоря уже про легковые машины. И рассказывай потом тут про "воздушные ямы". Из с.Жовтнивка до Одессы - 70 км, по "типа асфальтированной" дороге - 3 часа ехали, 2 покрышки - в хлам, пробиты до дисков, даже на такой скорости.
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Это что то меняет в моих словах..?? Или от того что ямы на дорогах самолет АН2 перестанет проваливаться воздушные ямы и пассажиры перестанут блевать..??
Я всего лишь говорю о том что есть....а нравится оно вам..или нет...мне фиолетово у крапинку.....
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ты гауно - ты летало.::??. а я с 60-тых и потому спорить с тобой не буду.. бесполезно !!! ... тупых совков - в крематорий.. или хотя бы не пускать голосовать в Украине !!! А то опять выберут ХУ"ЛО перекрасившееся под украинца за кило гречки !!
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Я летал...и не однократно....в отличии от тебя....потому и пишу о том что знаю...
А нарвится тебе это или нет...ничего не меняет...
Ты можешь хоть головой об стену биться...но то о чем я пишу это факт.....

Но твоей истерикой я удовлетворен....
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Более того...чуть ниже я написал...что АН 2 это отличный самолет.....
А вот что тебя так возбудило...не понятно....
Или все зрадоботы и всепропальщики на правду...как собаки Павлова на лампочку реагируют...??
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Срать на всё украинское - это удел кацапов.. просто иди нах.. и разбежались !!!
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И где твой воспаленный мозг увидел что я сру на все украинское..??

Ты с будуна или перегрелся...???
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Давай КУКУРУЗА.. менш писти 1 все в нас буде добре !!!! СЛАВА УКРАИНИ !!! !!!
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Був би не годний, не випускався б протягом 60-ти років...Літав би ти на автобусах...
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Прочитай мой пост чуть ниже.....и будут тебе счастье.....
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Ну не совсем так. В Кременчуге например содержимое этих пакетов с удовольствием ели собаки. А осенью семья радиста корейца на этом аэродроме с удовольствием съела этих собак. Не так все плохо было.
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А в кармашке сидения предыдущего ряда....всегда лежало два таких специальных бумажных пакета.....
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нормально летал на нем) только пакеты пованивают, но мне они не пригодились))
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Не всем плохо....процентов 10 ..может чуть больше... переносили полет нормально.....
Но согласитесь...что многим сидящим сидящим рядом с вами было не столь хорошо как вам.....
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Самолет отличный ...Как транспортник да...как для сельского хозяйства да...как экстренная помощь да.... как перевозка людей в трудноступных местах да....но как регулярные пассажирские перевозки нет...
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Ты шо - малохольный??? Это ведь на расстояния всего 300-400 км... Для таких размеров - лучше пока нету...
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Кацапы-ватники сделали в новосибирском ОКБ-153.
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то Ан-2МС ТВ-2МС прошу не путать с этим и двигло тут не амерское а от мотор сича
Головна відмінність Ан−2−100 від його попередника - Ан-2 - полягає у силовій установці з маршевим турбогвинтовим двигуном МС−14 розробки та виробництва АТ «Мотор Січ» (Україна). Одна з переваг - зміна авіаційного бензину на авіаційний керосин. Таким чином значно підвищується рентабельність літака.
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Он имеет ввиду, что Ан-2 сконструирован Антоновым в Новосибирске, до перевода КБ в Киев.
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Скажу тебе толерантно - мы - морской город, привыкли купаться и к качке.. Тошноту у нас это не вызывает...Я -целый день мог ловить бычка на резиновой лодке - и несмотря на качку - меня не тошнило - было только прикольно наблюдать за теми - кого тошнит... Мы - Одесситы ( в старом поколении) ... Так понятно? И на немцев Одесситы нападали зажав ленточку бескозырки в зубы ( мне дед так расказывал). И немцы - бежали, - если видели тельняшки... Попробуй нас тронь - кишки выпустим.... И ваш сраный Путик нам не указ.... Имейте его внутри себя.... Пусть он там тебя и трахает... А среди здесь - сильно опасаются орать о " русском мире". Правильно делают - морды целеее...
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для сельхоз работ отличная штука, поля опылять химией всякой
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У этого транспортного средства, то же большое будущее...

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Экономично, экологично...Стильно, модно, молодежно!
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Поменяй бричку на карету и этот вид транспорта для многих станет недоступен.
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Вчора так, бачив як літав, сьогодні ні. Якась профанація.Є доречі і ан-3, повна копія ан-2-100
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АН-3, має проблеми. На ньому двигун інший. Схожий, та не такий як на АН-100.
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Літак, якому немає рівних. Багато КБ намагалися зробити подібне, та на жаль без успіхів. А АН-2 - і добрива вносив, і гербіциди ролзпилював, і людей по райцентрах возив.
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Якщо конче потрібно полетіти, літають і не на такому. А вдосконалення, я гадаю, стосуються поліпшення надійності деяких критичних систем та двигуна. Не розумію тільки навіщо стільки галасу?
Як у тому анекдоті:
Симпозіум з медицини. Німці, євреї, японці хизуються досягненнями, аж тут москалі вилізли:
- А ми гланди рвемо!...
Усі:- Фу-у-у-у!!!
- Через жопу!...
Усі:- О-о-о!!!!

Через рік знову зібрався симпозіум.
- А ми гланди рвемо!...
- Фу-у-у!!!
- Через жопу!...
- Фууууу!!!
- Автогеном!...
- О-о-о!!!!!
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Однажды видел,как лётчик хулиганил на Ан-2,удалившись от своего аэродрома км. на 15.Ни один самолёт не сможет повторить,то что вытворял этот хулиган.С тех пор проникся глубочайшим уважением к этой машине и понял,что этой птичке жить и жить.Полировал,полировал нам нервы,а потом двигатель заглох и начал подать носом вниз вращаясь по оси.Мы застыли.Всё.Метров за 100 до земли,включается двигатель и взмыл в верх.И вытворял это всё в чистом поле,не для зрителей,для своего удовольствия.
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рейс Тернопіль - Заліщики (аеродром на високому березі Дністра) регулярно гасив мотор над Дністром, розвертався та сідав плануючи...
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Ан-2,Ми-2,Ми-8, Т-72....Значит ничего нового из принципа не будет?
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......работяга КУКУРУЗНИК !!!! за 45 мин. долетал из КИШИНЕВА к бабушке в г. Б.- ДНЕСТРОВСКИЙ это 180 км. и стоило 12 руб. на автобусе надо было 4 часа и 6 руб. КИТАЙЦЫ не дураки если до сих пор на них ЛЕТАЮТ !!! до 200 км. и стоимости 12 гривен сейчас бы ОЧЕРЕДЬ на полгода была бы !!!!
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.....летал на Ан-2 : Ан-24 ; Як-40 ; Ту-134 и Ту -154 . На "кукурузнике " самое прикольное и главное СТРАХА - НОЛЬ !!!! как в ЛУНА -ПАРКЕ )))))
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Я за всё время никогда не слышал,чтобы разбился Ан-2.Может где-то и было,но не слышал и не читал.
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До хренища их разбивалось и разбивается. При попадании в воздушную яму, он резко падает и может верхушки деревьев зацепить.При полете под облаками, на высоте 200-300 метров.
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большинство разбилось на севере по причине мертвецки пьяного єкипажа.
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На 20 июля 2012 года по неофициальным зарубежным данным в различных лётных происшествиях было потеряно 402 самолёта типа Ан-2. В катастрофах погибло 375 человек.[1]
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Упростите условия регистрации полета и в Украине эти маршрутки скоро будут летать во все села
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Этот "кукурузник" НЕВОЗМОЖНО "УРОНИТЬ" НА ЗЕМЛЮ!!!!!!!!!!!!!! летает зараза....
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На 25 мая 2013 года неофициальными источниками описано 407 известных потерь самолётов типа Ан-2 в различных лётных происшествиях, в которых погибло по меньшей мере 385 человек[1].
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... самолет конечно уникальный, но наверное для подготовленного пассажира ...
... в 91-м году( или 92) мой первый полет на самолете ( были такие АН2 грузо-пасажирские, окрашенные в цвет хаки ): будучи студентом, решил полететь из Харькова в Черкассы ... первые впечатления - что ты сел на табуретку и эта табуретка взлетает ... а на подлете к Черкассам ( к реке Днепр) началась такая болтанка, что без пакета не обойтись ...

... в саду аэропорта отходил не меньше получаса-час ...
...впечатления на всю жизнь...


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Все эти самолеты, ракеты, вертолеты - это наследие совка.

Украину уважают в мире благодаря наследию совка и совков, которых сильно не уважают на этом сайте.
Без них современную Украину мало бы кто сейчас уважал в мире, так как современная Украина больше похожа на страну третьего мира, поэтому хотелось бы сказать, чтобы не плевали в колодец из которого пьют воду.
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Только пожалуйста, больше никаких "мировых рекордов."
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Цензор.НЕТФорум Украины"У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО
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