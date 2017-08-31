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Теги: деньги (917) Киев (18012) ограбление (1253) похищение (1298) стрельба (2539)
Тему создал: редактор новостей

В Киеве задержали граждан Грузии, похитивших 6,5 млн грн и выстрелом ранивших человека

В Киеве задержали злоумышленников, которые систематически нападали на предпринимателей и отбирали деньги в крупных размерах, а у последнего - 6,5 млн гривен.

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Полиция должна лучше работать, тем более уже не первый раз.
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банда Саакашвыли...
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сейчас все подобные нападения повесят на них, и отчитаются, что всё раскрыто
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Сакварелидзе сегодня на отдном из ТВ каналов сказал, что воров в законе и просто бандитов из Грузии в Украине большн чем в раше и Грузии...Говорит что Авакову с ментами стоит пройтись с рейдом по Киевским ресторанам грузинской кухни....
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Так он же вроде бы обещал 10 "вернуться" прорвался все таки ?
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Лишнее доказательство, что у подонков оружие УЖЕ ЕСТЬ!
А вот законопослушным гражданам его иметь нельзя!
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Что, в очередной раз вышлют?
А почему бы депутатам не проголосовать Закон об ужесточении ответственности за причастность к организованной преступной деятельности?
А почему не разрешить правоохранительным органам уничтожать представителей иностранного криминалитета на месте без суда и следствия? Один хрен они не украинцы (граждане Украины) и прав у нас в государстве соответственно не должны иметь никаких.
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УК не предусматривает смягчающие обстоятельства в зависимости от гражданства.
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символично...не всё,что приезжает из грузии полезно...ой,не всё
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Екатерина Георгиевна...ну ваши братья сейчас бюджет пилят мама не горюй...а Саакашвили не трож, я хочу увидеть всё ваше чертовое семейство на нарах!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве задержали граждан Грузии, похитивших 6,5 млн грн и выстрелом ранивших человека
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