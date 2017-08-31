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Теги: Луценко Игорь (137) Москалюк Ольга (164)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ігор Луценко: "Суспільство перебуває у такому стані, як у 2013 році при Янику – апогей пасивності, який може перейти у протилежний варіант"

"Цензор.НЕТ" розпитав народного депутата із "Батьківщини" Ігоря Луценка про можливі дострокові вибори, кримінальні провадження щодо парламентарів, співпрацю із іншими партіями, а також про те, чому майже два місяці мовчала Юлія Тимошенко.

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а не нынешняя ли коалиция довела народ до такого состояния?. смотрите чтоб эта пассивность не переросла в кровавий Майдан - 3....
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Вот это то и плохо...Оружия на руках огромное количество, людей с растроенной психикой после передовой, войны очень много, да и просто обывателей ограбленных ублюдками властными полно.
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он прав сильные голосуют ногами остальные остаються тут и терпят
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В Украине не принято прислушиваться советам мудрецов, потому и живет украинский народ не так, как мог бы. А ведь еще Пифагор говорил: "Народы! Старайтесь иметь добрые нравы, нежели законы: нравы суть самые первые законы". Что вам все эти суды, если в Украине после развала совдепа выстроенное махровое феодальное общество, представленная безыдейными смердами при зажравшихся баронах. Да суды на любом уровне общественного развития всегда были в обществе представлены, что никак не делало находящееся на низком уровне развития общество лучше. А все наши революции пока-что, это восстания спартаков против феодалов, они обречены на неудачу. И так будет продолжаться до тех пор, пока не начнут сражаться идеи. Суды могут способствовать такому положению дел? Нет.
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Игорь! Дело не в пасивности людей, просто всем надоело воевать и хоронить молодых пацанов (цвет нации). Ни одна слеза матери потерявшая единственного сына не стоит и тысячной доли всех радикальных лозунгов о патритизме. Жизнь у нас у всех одна, и мы должны прожить ее в спокойствии и мире, Вам нужен был Майдан - вы его устроили... теперь пожинайте и не жалуйтесь. Я не ватник... Просто человек который считает что страшнее войны нет ничего в этом мире... И мы сами отчасти эту войну спровоцировали.... Пока мы это не признаем, мира не будет. Агрессия порождает агрессию - это замкнутый круг
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надо уточнить, что цвет нации это носители национальной идеи, то есть люди так или иначе осознающие то, что связывает все поколения народа воедино и разделяющие этот принцип. И если говорить о спровоцированности этой войны, то есть только один вариант, сделавший возможной эту провокацию: национальная идея украинского народа была скрыта от тех, кто жил отдельным населением на территории Украины, претендуя считать своим то, что было добыто многими поколениями украинцев. И не ругайте Майдан, Майдан как раз и стал демонстрацией верности украинского народа идее его создавшей и тысячелетия хранившей. Киев был основан на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы, которому могли помещать. Вот и на Майдан украинцы вышли с идеей устранить противоречия, которые устроила власть в деле формирования внешнеполитического курса страны. Майдан стал идейным явлением, где украинцы подтвердили свою верность народной идее. Иных шансов это сделать просто не было, а не сделать этого в ситуации, когда Украины превращали в разменную монету было нельзя.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныІгор Луценко: "Суспільство перебуває у такому стані, як у 2013 році при Янику – апогей пасивності, який може перейти у протилежний варіант"
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