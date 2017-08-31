WSJ рассказала о связях советника Трампа и Януковича Манафорта с Дерипаской

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, советник Виктора Януковича и Партии регионов Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, чем заявлял раньше - около 10 лет - но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании "Базовый элемент", президентом компании "Русал", пишет The Wall Street Journal.
Семен Сало, Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff