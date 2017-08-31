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Теги: Дерипаска (17) Янукович (32591) Манафорт Пол (19)
Тему создал: biz.censor.net.ua

WSJ рассказала о связях советника Трампа и Януковича Манафорта с Дерипаской

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, советник Виктора Януковича и Партии регионов Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, чем заявлял раньше - около 10 лет - но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании "Базовый элемент", президентом компании "Русал", пишет The Wall Street Journal.

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Цензор.НЕТФорум УкраиныWSJ рассказала о связях советника Трампа и Януковича Манафорта с Дерипаской
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