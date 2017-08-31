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Теги: Крым (20569) Путин (24180) Янукович (32591)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Друзья Путина забрали у Януковича резиденцию в Крыму, – волонтеры

Недостроенная резиденция Виктора Януковича в Крыму перешла в собственность фирм, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина, утверждают авторы расследования волонтерского проекта "Муниципальный сканер".

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Астанавитесь!!! кричи витя (ХРЯК) вова (ХУЙЛО) услышит.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДрузья Путина забрали у Януковича резиденцию в Крыму, – волонтеры
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