Друзья Путина забрали у Януковича резиденцию в Крыму, – волонтеры

Недостроенная резиденция Виктора Януковича в Крыму перешла в собственность фирм, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина, утверждают авторы расследования волонтерского проекта "Муниципальный сканер".
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