Совбез ООН должен наглядно убедиться в невыполнении Россией решения суда в Гааге по Меджлису, - Зеркаль

Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Семен Сало, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
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а теперь вопрос кому, что и зачем показывать?
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Но кто-то не хочет признать ее агрессором...
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но политикa страусов, башку в песок, еще ни разу не сработала...
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и Украина делает все что может, что бы от скотов отбиться.
а у европы и штатов пока еще есть выбор, пока еще...
все надеятся на "рассосется" - да не рассосется в ряшке ничего - слишком все запущено.
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даи и хрен с ним шо не летает.... - тут важен сам процесс.
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Українська нація знаходячись на своїй землі ,самій плодородній та щедрій на копалини та енергоресурси - ГИНЕ,тане на очах .
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