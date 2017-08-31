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 Форум Украины(620210)
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Материалы по теме:  Репрессии в оккупированном Крыму
Теги: ООН (2172) Совбез ООН (560) Зеркаль (74) Международный суд ООН (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Совбез ООН должен наглядно убедиться в невыполнении Россией решения суда в Гааге по Меджлису, - Зеркаль

В МИД отметили, что Совбез ООН должен заслушать факты невыполнения Россией решения Международного суда относительно возобновления деятельности Меджлиса в Крыму.

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Идиотизм. А почему Украина не подала в суд с требованием освободить Крым вообще от рашкованских войск?
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Подавать в суд на рассею по данному вопросу все равно, что жаловаться терапевту на буйного псих. больного. По делу ЮКОСа рассея должна была отдать 50$ млрд, но Гаага сказала - не надо платить. Нам такой суд нужен?
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нужен. Иначе вообще зачем подавать в суд?
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совбез оон ето рашка с правом вето.
а теперь вопрос кому, что и зачем показывать?
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согласно уставу, страна-агрессор лишается права голоса в собвезе ООН.
Но кто-то не хочет признать ее агрессором...
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Який толк звертатися до ООН (Організація Ононістів Нікчемних) як що рашисти там мають право вето...? І як вони примусять путлера виконувати щось...?... викажуть свою глубоку стурбованість... чи щось там ще...???
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Таке враження,що осудити росію не зможуть.
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никто не хочет с идиотами ввязываться в драку.
но политикa страусов, башку в песок, еще ни разу не сработала...
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Так дурні вже з ними воюють,а ті наче не помічають.
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У Украины выбора нет, не Украина выбрала войну...
и Украина делает все что может, что бы от скотов отбиться.
а у европы и штатов пока еще есть выбор, пока еще...
все надеятся на "рассосется" - да не рассосется в ряшке ничего - слишком все запущено.
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Совбез ООН має визнати свою нікчемність та неспрможність та розійтися! Досить викидати гроші платникив податків ДАРЕМНО!!!
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РАБссия сегодня строит НовоВенесуэлу,НовоДонбасс и НовоСирия уже надоели плешивому педофилу...,Мадура получил кредит почти 9 миллиардов Долларов,нафиг Путлеру Дамбасс???
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Кто играет с огнём - доиграется до пожара. Мир доигрался, фактически.
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хочешь сказать Господь опять использует Всемирный Потом? лечу в мастерскую строить Ноев Ковчег...
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ераплан строй, нафиг тебе тот ковчег?
даи и хрен с ним шо не летает.... - тут важен сам процесс.
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замените оон на хорошую сигарету - ето будет достойный обмен.
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а коли в Гаагі буде розгляд справи по Україні над богоізбхганими ,де звісний всім "народ" захопив хитрощами владу в Україні та проводить нечуваний Геноцид над українською нацією ?

Українська нація знаходячись на своїй землі ,самій плодородній та щедрій на копалини та енергоресурси - ГИНЕ,тане на очах .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСовбез ООН должен наглядно убедиться в невыполнении Россией решения суда в Гааге по Меджлису, - Зеркаль
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