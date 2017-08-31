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Теги: Литва (1197) Гройсман (3334)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы

31 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

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А шо там узнавать, из пустого в порожнее поболтают, типа встреча была, какие то договора ненужные заключат, и на этом все.
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А нужность или не нужность межгосударственных договоров...это ты по как определяешь..??
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После встречи сам узнаешь до чего они доболтались, ничего там серьезного не услышишь.
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Что по твоему будет являться серьезным...а что нет...?? Каковы критерии...??
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Не ссорьтесь, подождем результатов встречи. А вообще межгосударственные встречи на высшем уровне (удачные или неудачные) должны быть.
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Дружище , не обращай внимание на это чудо.Я давно их игнорирую.Тем более это перекрашенные рыги как и петя.
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Привет дружище! Еще есть в Украине умники, которые думают, что Гройсман во время этих встреч старается для украинцев и Украины, а не для своего блага.
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Братишка , дело в том , что я не верю ни единому слову представителей шоколадной банды. Порошенковцы-это проплаченные боты,которые не за даром сутками лижут соевые дупы на форуме.А сейчас лучше побегу овец пасти , а то в бан улечу на досуге.
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Иди. Пасти овец у тебя лучше получается ,чем "умничать" о политике.

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А ты не перекрашенный? Одна смена флажков чего стоит.
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А у этого товаришЧа...украинский флаг возле ника пропал одновременно с запретом в Украине парашинских ресурсов...односральников ..в контакте и маилСру.....
Так же заметно упала его активность на Цензоре..... бредовых картинок которые оно раньше постило с паРашинских ресурсов стало много меньше....
Да и сам факт того что оно постит под разными флагами...говорит о том что оно живет не в Украине....А СКОРЕЕ ВСЕГО В паРаше....
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Я давно об этом знал. Его высеры типичные из ФСБшных методичек.
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А ты бы смог договориться, мамедов? Ты же цензоровский премьер.
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Привет , Братик ! Смотри как грося поднялся.Из продавца трюселей на встречи с председателем сейма ездит
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Брехня....
ВВП на душу населения в Украине за 2016-й год...
Место в списке - 113 Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы - Цензор.НЕТ 9940 и 8305 долларов....
Для сравнения в 2015-м было долларов...
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А на кого расчитаны такие твои дешОвые картинки с брехней..?? На джамалов..??
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владний понтодвіж за гроші українців триває...........
триває геноцид над українською нацією.........
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Литва продолжит поставки кое чего в Украину.С чего вы взяли что это будут патроны,снаряды и гранаты и ....Джавелины.
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Как пишет литовские сми Пранскетис и ко в Украине с конкретной задачей,че там с корупцией,увидить подвишки или надежду на это есть шанс на план Мвршала для Украины
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Литовец ткнет толстого в подписанную ассоциацию с ЕС, чтоб не протягивали свои загребущиеи ручонки к литовским машинам
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Завтра начинается юридическая составляющая договора об Ассоциации Украина-ЕС в полном объёме,включая торговую...,Хрюкайте дальше,кацаПсины
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Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы И СКАЖИТЬ, ШО Украинцы стали намного богаче24tv.ua › Телеканал новостей 24 › Новости › Новости Украины - Согласно данным премьер-министра ВладимираГройсмана, доходы украинцев за последний год существенно выросли. А ПРИДСИДАТЕЛЬ ОТОВО СЕЙМА ЛИТВЫ СРАЗУ ПОВЕРИТЬ И... И ЗАХОТИТЬ ПЕРЕЕХАТЬ ЖИТЬ У УКРАИНУ Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы - Цензор.НЕТ 2363



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Американцев сделали богатыми президенты Омерики....,вы лично верите в этот бред?
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раніш я не міг зрозуміти чому по всьому Світу були погроми на них,
і чому їх так ненавидить весь Світ ................

тепер питань немає
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы
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