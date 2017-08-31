Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы

Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Семен Сало, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
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Так же заметно упала его активность на Цензоре..... бредовых картинок которые оно раньше постило с паРашинских ресурсов стало много меньше....
Да и сам факт того что оно постит под разными флагами...говорит о том что оно живет не в Украине....А СКОРЕЕ ВСЕГО В паРаше....
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ВВП на душу населения в Украине за 2016-й год...
Место в списке - 113 и 8305 долларов....
Для сравнения в 2015-м было долларов...
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А на кого расчитаны такие твои дешОвые картинки с брехней..?? На джамалов..??
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триває геноцид над українською нацією.........
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і чому їх так ненавидить весь Світ ................
тепер питань немає
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