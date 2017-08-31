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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (6055) такси (183) мотоцикл (61)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которой погиб мотоциклист. ВНИМАНИЕ!!! Присутствуют шокирующие фото. Детям, беременным женщинам и лицам с неустойчивой психикой смотреть КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!

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Нема кінця безглуздим смертям на дорогах...
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подумал - нехер в городе на мотоциклах по ночам гонять! Хочешь погонять - за город и там хоть тысячу км выжимай. Водитель такси неправ но культура вождения хрустиков с ревущими моторами по ночам не вызывает ни капли сожаления.
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откуда ты знаешь что он гнал? откуда ты знаешь какой у него выхлоп? человек погиб не по своей вине и все равно виноват! и не называй мотоциклистов хрустиками, по статистике в тазах хрустят в десятки раз больше, и консервная банка на колесах непомогает! открою тебе страшную тайну, многи байкеры ставят прямотоки, потому - что такие слепые как ты водятлы тазов, их не видят на дороге, надеются что хоть услышать, но все равно не помогает....
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Раньше была поговорка "Купил "Яву" копай яму"... сегодня эта категория участников дорожного движения имея мощные мотоциклы гоняют по городу более 100 км и выжить при такой скорости не реально.
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плюс еще тисячи дибилов на машинах которые плевать хотели на правила дорожнего движения
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для полной обьективности сюда нужно добавить тисячи дибилов на мотоциклах, которые плевать хотели на правила дорожного движения
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в Уркаине даже если ездишь осторожно на любом виде транспорта, все равно многочисленные падлы выезжают тебе поперек дороги. Время такое смутное.
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Вам не соромно так спотворювати назву своєї країни?
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и не говори, негде 160-200 км/час разогнаться, везде эти машины ездят
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ну да...
бедолагу таксиста некому взять на поруки
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И не на бентли ,который задавил жабой пол цензора
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С лужей крови. Мой тесть от вида шприца в обморок падает.
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Просто вид красной лужи да еще и на фото а не вживую может вызвать неподдельный шок и ступор??
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самая мелкая ниндзя идет от 250 кубиков. и максимум у нее естественно далеко не такой впечатляющий.
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когда рулит обезьяна. Так каждый дтп по пьяни, убийства, похищения, стрельба. И все это уже творится средь бела дня.
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охранник таксиста за рулем был, и таксист улетит за границу? или шлюхрич возьмет на поруки? или все же в этом случае восторжествует украинское "правосудие"? ублюдок тука помнится там усирался на тему равенства и ровности всех перед законом...
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Хрустик видать низко летел и таксист из-за этого неправильно рассчитал расстояние до приближающегося обьекта. А може вообще хруст без фар ехал - трасса то освещенная
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а вот и школьники подоспели со своими шуточками
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НАВЕРНОЕ ПАПА ТАКСИСТА ВОЗЬМЕТ ЕГО ИЗ КУТУЗКИ НА ПОРУКИ ТАК ЖЕ, КАК И ПАПА ШУФРИЧА МЛАДШЕГО?

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Езда на спортбайках по дорогам общего пользования, должна быть запрещена. Они изначально не предусмотрены для соблюдения скоростного режима.
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а таксисты которые нарушают правила дорожнего режима? с этого может надо начинать?
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там встретились 2 дибила.. один гоночный трек с дорогой перепутал, второй в глаза долбится
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с таксистами-нарушителями, как и прочими нарушителями, нужно усилить борьбу. А эксплуатация спортбайков на дорогах общего пользования, должна быть запрещена, так как они изначально не рассчитаны для езды с соблюдением скоростного режима
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почитал коменты, стало мерзко на душе, погиб человек, лучше промолчите, нет, повылазили моральные уроды и начали коментировать. Ясно написано что таксер перегородил дорогу, все равно байкер плохой, ему даже по столичке нельзя ехать было, потому-что какому-то мудаку наверное омешал спатки. У меня самого Кава, никого не подрезаю, по городу не летаю, зато меня уже три раза чуть не сбили водители профессионалы тазоводы, которые в зеркала нихера не видят, свет ксенона и двух ледовских фар тоже не видят, звук двигателя возле своего открытого окна не слышат! Последний мудак меня вообще поверг в шок, на дружбы народов в сторону патона была пробка, прижался к отбойнику и тихо ползу наверх, и тут один тазовод увидел что я спокойно проезжаю резко руль в лево и к отбойнику, чтобы перегородить мне дорогу! я тупо был в шоке от этого маневра! спрашиваю его, зачем ты это сделал? смотрит на меня и клипает глазами как даун, так не сказал и не слова......
ps: не все так плохо, 95 % водителей культурные и вежливые люди, видя в междурядье мот, спокойно и без комплексов принимают в сторону, чтобы мог протиснуться, за что отдельное спасибо! у самого кстати две машины) удачи на дорогах и будьте людьми
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ты ж наверно вкурсе, что двигаться в междурядье запрещено правилами? и чем ты тут хвастаешся или гордишся? потому кстати и цел еще, что хоть скорость не превышаеш.
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За то что лично ты по городу не летаешь, тебе отдельное огромное человеческое спасибо. Но много ли ты встречаешь на дорогах своих не летающих коллег?
А так то да, количество быдланов в обществе в целом, откровенно зашкаливает и с этим нужно срочно что-то делать.
з.ы. Погибшего человека безусловно искренне жаль. R.I.P.
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Интересно, кто мудаки - те, что ночью спят, или те, что ночью гоняют с диким шумом ?
Вы еще удивляетесь, что вас подрезают - да вас надо стрелять в голову.
Вы же не думаете, сколько сотен маленьких детей просыпаются вслед вашему вою.
Вам лишь бы ручку накрутить, ппидарасы мажорские.
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Техіше треба їздити и правила соблюдать Укри включили режим самоуничтожения
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНочное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж
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