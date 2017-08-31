Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которой погиб мотоциклист. ВНИМАНИЕ!!! Присутствуют шокирующие фото. Детям, беременным женщинам и лицам с неустойчивой психикой смотреть КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!
Семен Сало, Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бедолагу таксиста некому взять на поруки
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ps: не все так плохо, 95 % водителей культурные и вежливые люди, видя в междурядье мот, спокойно и без комплексов принимают в сторону, чтобы мог протиснуться, за что отдельное спасибо! у самого кстати две машины) удачи на дорогах и будьте людьми
Ответить
Ответить
А так то да, количество быдланов в обществе в целом, откровенно зашкаливает и с этим нужно срочно что-то делать.
з.ы. Погибшего человека безусловно искренне жаль. R.I.P.
Ответить
Вы еще удивляетесь, что вас подрезают - да вас надо стрелять в голову.
Вы же не думаете, сколько сотен маленьких детей просыпаются вслед вашему вою.
Вам лишь бы ручку накрутить, ппидарасы мажорские.
Ответить
Ответить