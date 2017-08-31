EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Форум Украины(620210)
  5678  76
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1304) Путин (24180) Россия (72060) Франция (1971) Макрон (133)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и "не позволит, чтобы ему все сошло с рук".

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як саме не дозволите? Може, для початку введете проти хУЙЛА персональні санкції?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати хорошая мысль. Если Украина начнет требовать персональные санкции против карлика , то его будут стыдиться приглашать лидеры других стран. А то вон Орбан пригласил его в Будапешт и тот там открывал спортивные игры. Видно больше никто не приглашает .
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ХУЛА И ВИЗЫС РАШЕЙ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для такой обструкции Хуйла и санкции не нужны. Вот например Офшорник весь август просидел в Украине после того как лишил гражданства Саакашвили. Совпадение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В разі введення віз з кацапами в Києві буде кількасоттисячний Москвозаробітчанський Майдан. Хоча, знаючи Вас, впевнений що Вам того і треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та нах звертати на тих *хахлів* ...увагу ! Перемелеться ..хто бажав вже давно працюють в Європі .а не на Мордор !!!.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а хрін там, всі притомні працюють у Європі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І все ж своїх військових на парад ні Франція, ні Німеччина - не направили................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І не мали- бо вони в Нормандському форматі. Це ж елементарно, андрУша- навіть твоє хУЙЛО це розуміє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олланд показал, что может сделать Франция - Россия осталась без "Мистралей", которые серьёзно могли усилить возможности ВМФ в рейдерских операциях, типа сирийской. Да и на Чёрном море тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чухня все это! Сделать может только США, а все остальное от лукавого!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Франция, Германия очень экономически подвязаны с кацапами, вот и седят на шпагате и разглагольстуют. А США никак от раши не зависим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если США ничего не сделает, то Франция - единственная страна в ЕС с ядерным оружием.
А карлик считается только с реальной силой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с кремлевскими Крысо-болванами умел говорить только Гитлер и Риббентроп... по братски
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Творец оружия добра". В Москве установят семиметровый памятник конструктору Калашникову, он будет держать в руках свое изобретение


 показать весь комментарий
Ответить
 
під час демілітаризації Німеччини в 1945 році кацапи присвоїли собі автомат Шмейсера і перейменували його іменем якогось ватніка калашнікова
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хіба ж це один раз ?!)
Володимира нагадать? Чи Анну Ярославну?
вороваті дебіли по історії свого існування,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а а\м Победа,Москвич,Волга да даже Жигули-Фиат, а машинку Зингер, а...... можно продолжать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапчеги вкрали
1. Релігію
2. Територію
3. Герб
4. Прапор
5. Мову
6. Історію
7. Технології
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, надо быть объективным - у них все-таки есть кое-что свое, чисто русское
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук - Цензор.НЕТ 5391
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственное что могут хорошо делать кацапы, это лепить статуи из говна. Благо этого добра у них хватает и в натуре и в кацапской башке
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато есть три неоспоримо русских изобретения
водка
граненный стакан
лапти
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вовчег, а вот так, не заглядывая в гугол, сможешь назвать схемы запирания ствола у Stg-44 и АК?... А системы эстракции пустых гильз? А механизмы УСМ? А они все разные, вовчег, и каждое различие в вышеперечисленных трех говорит о совершенно разных конструкциях не в меньшей степени, чем система автоматики.

Но ты конечно, ответишь, шо у АК ствол изогнутый, и у стюга тоже. И вообще внешне они похожи - вот и весь твой уровень познания в этом вопросе.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
не ствол а магазин, очепятко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Вы можете, не заглядывая в гугол сказать какие перспективные разработки немецких оружейников были захвачены в 1945 и что они потом разрабатывали 10 лет в СССР?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
не заглядывая в гугол скажу, что на фрицевском Вальтере-43 заимствована автоматика от СВТ, а на Stg-43, который якобы послужил прототипом АК, автоматика стырена у чехов и частично у амеров.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
антипушка, ты не поверишь, но в СССР на тот момент была своя очень сильная оружейная школа и больше воровали именно у неё, а не наоборот. Даже немцы. Знаешь сколько заявок поступило на конкурс автоматического оружия в 47-м году?...Больше 300... Понятно, что большей частью это были кустарные поделки, но ты можешь себе представить что-то подобное сейчас хоть в одной стране мира?
 показать весь комментарий
Ответить
 
АК разработал гениальный Хьюго Шмайсер, и бригада из 90 немецких инженеров по вооружению, это его детище, и он получил за него свободу. Но - ненадолго. Уж очень кацапы боялись, что он проговорится, и поэтому вскоре убили уже в Германии выпущенного на свободу Хьюго Шмайсера.
Сам же Калашников, не имевший ни технического образования, не мог читать даже чертежи, не то чтобы "изобретать" что-либо.
Кстате - единственным "рацпредложением" говнюка Калашникова было... установить МАНОМЕТР на ПАРОВОЗ (!). И благодаря такому рацпредложению" (важному, шо пиздец) он стал КОМСОРГОМ (!!!). Это все, что нужно знать о "самородке-оружейнике" Калашникове.
Он просто был НАЗНАЧЕН чекистами "изобретателем" штурмовых винтовок, впоследствие получивей его имя - серии "АК".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И изобретенный финнами "Коктейль для Молотова" тоже себе приписали

Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук - Цензор.НЕТ 1376
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в курсе. У финнов было АЖ 26 (!) легких танков, и противопоставить сталинской танковой армаде было нечего, противотанковых средств же также не было - ни ПТРК, ни противотанковых пушек. Вот и разработали финны дешевое и массовое "оружие" для уничтожения танков пехотой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Великий німецький зброяр Хьюго Шмайсер був вивезений "асвабадітєлямі" у 1945 році з Німеччини до Іжевська, де допомагав Калашнікову протягом багатьох років "удосконалювати" с в і й винахід . Котрий кацапи, не кліпнувши оком, обізвали "автоматом Калашнікова".
PS Точно так же вони привласнили собі назву РУСЬ, хоча московія не має жодного стосунку до Святої Древньої Русі ні в просторі, ні в часі. Точно так же стала "канонічною" для Києва (!) московська церква з її патріархатом, незважаючи на те, що, коли Володимир хрестив Русь у водах Дніпра під Києвом - москви ще не існувало у природі (москва, як дєрєвня (!) була заснована потомком київського князя майже ч-з 200 років після хрещення Київської Русі). Московщина - то виплодок пекла, добре, що мсьє Макрон те зрозумів...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуго Шмайсер після війни подавав каву самому калашнікову в конструкторському бюро де Шмайсеру "надали честь" працювати під "началом" генія самоуродка калашнікова)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мацкали даже Блоху подковали,не то что там чертёж автомата нарисовать и прочитать чертёж Калашникова
 показать весь комментарий
Ответить
 
В нормальных государствах прославляют мир, дружбу между народами, детей. Ставят памятники всем тем, кто защищал свою Родину от оккупантов, видным деятелям. Только в РФ хотят поставить памятник человеку, чьим оружием убили миллионы людей. Если быть более точным, то хотят поставить памятник даже не человеку, который украл и скопировал этот автомат, а самому автомату, из которого убили миллионы людей. Скоро поставят памятник экипажу бука на фоне обломков самолета, оторванных рук, голов, трупов убитых. Какая страна, такие и герои, такие и памятники
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня 31 августа 1939 года в СССР была объявлена мобилизация населения,в армию были призваны около 4 миллионов зольдатэн для победы Мировой революции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"... во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины..."

ХА-ха-ха. Во время телефонного разговора Карл, по телефону Карл... А может они с пранкерами общались...Принимать серьезно надо только публичные заверения....!!! Все остальное для разводки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много слов, мало дела. А гансы те вообще на попятную пошли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда будут кромсать РАБссию сами РАБссияне типа Татары Чечены Якуты и прочие Удмурты,будет очень весело от США до Японских островов... и даже Пингвины Антарктиды удивятся сему процессу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти все макроны-меркели-юнкеры на самом деле не так уж и много решают. Так...подсвистывают время от времени....в основном чтоб Украина все соблюдала и немного для вида Хуйла пожурят. Все решают американцы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, а как Франция "не позволит чтобы ему все сошло с рук"... Перестанет косметику с вином продавать? Макрон разве не понимает, что подобным пустым пафосом сам себя выставляет клоуном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее это вы выставляете себя клоуном, говоря, что Франция торгует только косметикой и вином. Т.е. вы за то, чтобы Россия продолжала спокойно свою агрессию в Украине? Только не надо на счет ихтамнетов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора вже від слів переходити до дій.

***

Олександр Олесь


Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в столице Финляндии Гельсинки в 1975 году был установлен мир на планете Земля был подписан Уникальный Документ позволяющий не Крысятничать и не отбирать чужие территории с помощью оружия и войны.
Кто первым нарушил этот Договор? Правильно,дохлый СССР напал на Афганистан в декабре 1979 года...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неделю назад я на Цензоре нацарапал такой пост.Следующий теракт с наездом грузовика на толпу будет на РАБссии,Ждём-с.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот например Офшорник весь август

============================

Увага! Caution! Ахтунг!
У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна.
Тролям заборонено повідомляти, що в Московії згорів танковий завод «Уралвагонзавод», а в Керченську протоку впав автобус з робітниками, які будували пірс для компанії «Таманьнефтегаз» і там загинуло дев'ятнадцять душ.
Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
Сьогодні перед ефесбешнiкамi лежить методичка: «мочити» Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук", - сказал Макрон.
Источник: https://censor.net.ua/n453491 - і гарненько навариться на цьому
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора уже Франции, Германии и другим странам оказать военную помощь Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
GB старпер в белой панамке! Не вдаваясь в тех.детали.Шмайсер брл оф.патент?
Значит можно его взять на имя любого дееспособного человека.
В ссср ВСЕГДА обходили патентное право,изменяя механизм (правую резьбу на левую например), но не принцип! Классика это Зингер и Кусто. Но можно обмануть только свое поголовье! СССР не мог продать официально ни швейку,ни акваланг.
Насколько отличаеться МП-40 от АК-47? А "Опель"от "Победы"? "W" от "М"? И так можно продолжать довольно долго!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пустомеля. У тебя нет никаких механизмов, чтобы что-то "не позволить": ни военных, ни экономических, ни политических... Только дежурно раз-два в месяц уныло предъявлять декларации, заявления, призывы и словеса
 показать весь комментарий
Ответить
 
с 1 сентября 2017 года Ассоциация Украина-ЕС начинает работать в полном Юридическом объёме включая Торговое Соглашение,что очень важно на сегодня...
Поздравляю Украинцев !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все элементарно просто! Проблема в том,что Юнкер как бы намерено или *насмотревшись* кацапских кАналов пепекрутил слова Президента Украины сказанные на День Независимости Украины!!! И еще этот Юнкер, специально, как бы невзначай говорит этот маразм ,когда Украина должна подписать ассоциацию с ЕС!!! Включайте логику хоть иногда! Поэтому Юнкер ,ОБЯЗАН НАМ ВСЕМ УКРАИнЦАМ и нашим партнерам объяснить ,зачем он это делает и для кого так старается? И еще ,мы украинцы должны понимать,что такие как Юнкеры приходят и уходят,а УКРАИНА была,есть и будет!!! Мы будем в НАТО и ЕС!!!
Макрон все правильно делает! При нем политика ЕС очень изменится! И мы еще должны не забывать про выборы в Германии,что тоже очень важно для Украины! Мы украинцы должны объединяться сейчас и быть очень внимательными,не вестись на разныю пропаганду,чего очень хочет Кремль!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныМакрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Семен Сало, Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
 Всего на сайте: 100 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти