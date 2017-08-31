Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук

Семен Сало, Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ХУЛА И ВИЗЫС РАШЕЙ!
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А карлик считается только с реальной силой.
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Володимира нагадать? Чи Анну Ярославну?
вороваті дебіли по історії свого існування,
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1. Релігію
2. Територію
3. Герб
4. Прапор
5. Мову
6. Історію
7. Технології
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водка
граненный стакан
лапти
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Но ты конечно, ответишь, шо у АК ствол изогнутый, и у стюга тоже. И вообще внешне они похожи - вот и весь твой уровень познания в этом вопросе.
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Сам же Калашников, не имевший ни технического образования, не мог читать даже чертежи, не то чтобы "изобретать" что-либо.
Кстате - единственным "рацпредложением" говнюка Калашникова было... установить МАНОМЕТР на ПАРОВОЗ (!). И благодаря такому рацпредложению" (важному, шо пиздец) он стал КОМСОРГОМ (!!!). Это все, что нужно знать о "самородке-оружейнике" Калашникове.
Он просто был НАЗНАЧЕН чекистами "изобретателем" штурмовых винтовок, впоследствие получивей его имя - серии "АК".
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PS Точно так же вони привласнили собі назву РУСЬ, хоча московія не має жодного стосунку до Святої Древньої Русі ні в просторі, ні в часі. Точно так же стала "канонічною" для Києва (!) московська церква з її патріархатом, незважаючи на те, що, коли Володимир хрестив Русь у водах Дніпра під Києвом - москви ще не існувало у природі (москва, як дєрєвня (!) була заснована потомком київського князя майже ч-з 200 років після хрещення Київської Русі). Московщина - то виплодок пекла, добре, що мсьє Макрон те зрозумів...
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ХА-ха-ха. Во время телефонного разговора Карл, по телефону Карл... А может они с пранкерами общались...Принимать серьезно надо только публичные заверения....!!! Все остальное для разводки...
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***
Олександр Олесь
Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
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Кто первым нарушил этот Договор? Правильно,дохлый СССР напал на Афганистан в декабре 1979 года...
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Увага! Caution! Ахтунг!
У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна.
Тролям заборонено повідомляти, що в Московії згорів танковий завод «Уралвагонзавод», а в Керченську протоку впав автобус з робітниками, які будували пірс для компанії «Таманьнефтегаз» і там загинуло дев'ятнадцять душ.
Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
Сьогодні перед ефесбешнiкамi лежить методичка: «мочити» Порошенко.
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Источник: https://censor.net.ua/n453491 - і гарненько навариться на цьому
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Значит можно его взять на имя любого дееспособного человека.
В ссср ВСЕГДА обходили патентное право,изменяя механизм (правую резьбу на левую например), но не принцип! Классика это Зингер и Кусто. Но можно обмануть только свое поголовье! СССР не мог продать официально ни швейку,ни акваланг.
Насколько отличаеться МП-40 от АК-47? А "Опель"от "Победы"? "W" от "М"? И так можно продолжать довольно долго!
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Поздравляю Украинцев !!!
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Макрон все правильно делает! При нем политика ЕС очень изменится! И мы еще должны не забывать про выборы в Германии,что тоже очень важно для Украины! Мы украинцы должны объединяться сейчас и быть очень внимательными,не вестись на разныю пропаганду,чего очень хочет Кремль!
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