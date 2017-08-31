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 Форум Украины(620210)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (6836) штаб (818) Донбасс (15908) Антитеррористическая операция (17366)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжает оставаться контролируемой украинской армией.

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Бо судити їх будуть саме як терористів з країни-терорист.
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Как их модно называть террористами, когда в лугандоне ввели рубль - валюту страны оккупанта?ЭТО ОККУПАЦИЯ
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Хуло зарплату чем им платит ? Евро или тугриками? Ведь не ГРИВНЕЙ.
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То хто ввів? А чим їм хУЙЛО платить- жодного значення немає.
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Мои "родственнички" получают там зарплату в рублях. Поэтому вопрос "кто ввел?" настоящая демагогия и прорашенская пропаганда.

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прошу дописувачів писати коментаті по темі новини
адміністратор форуму
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Ніким не визнана днр-лнр с таким же успіхом могла ввести і китайську валюту. Ось тільки чомусь вважають, що "укри" їм пенсії в гривнях мають платити.
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Что-то я не припомню страны, в которой принята иностранная валюта за государственную денежную единицу, ЕС не в счет.
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Теоретически такое может быть, но по межгосударственному соглашению, а для параши это признак оккупации части Украины.
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София, термин террористы вместо оккупантов придумали соевые вассалы, чтобы в будущем их сюзерену Хуйлу не создавать проблем в Гаага. Отсюда кстати и лживая формулировка "незаконні збройні формування", а не ВС РФ
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Журналистика-5 власть в стране. Позор журналистам осознанно искажающим ситуацию

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прошу вас коментувати новину
адміністратор форуму
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Не думаю, что такая коллаборантская терминология есть инициатива журналистов Скорее они тупо передрали сообщение пресс-центра АТО, на который ссылаются и которым руководит тип из администрации Януковича, рассказывавший зимой 2014 года тоже о "террориста с Майдана"
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Провокаційний вогонь це як???... просто у небо стріляли??? Чи куди??? ... ось так і проходить чистка мізків... провокаційний вогонь бл#ть... пам'ятаємо провокаційне блокування війскових чястин а потім "нєподдавайтєсь на правакацію" та втрату Крима...
Чому не казати правду - "рашиськи Окупаційні війська та місцеві зрадники стріляли по Захистниках України" , "Дякувати Богові ніхто не зазнав поранень"!!! Зміст трохи зминмця у назві чи не так???!
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А куда Семенченко делся? Отпуск отгуливает? И Парасюка давно не слышно. Или их к СМИ не подпускают тайным циркуляром медведчука?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб
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