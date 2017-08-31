За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб

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Чому не казати правду - "рашиськи Окупаційні війська та місцеві зрадники стріляли по Захистниках України" , "Дякувати Богові ніхто не зазнав поранень"!!! Зміст трохи зминмця у назві чи не так???!
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