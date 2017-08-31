Апелляцию о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве Вороненкова снова отклонили

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если доживу до 2021 года, срумирцы будут праздновать свое 300 летие или как всегда на 1500 с Киевом равнятся будут....
прикольно посмотрел
путен сказал, что Анна Русская чистая московитка и дочь Ярослава Мудрого.
а через пару дней на киселе сказали, что Ярослав Украинский был импотентом......
странные методички....
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Бутусов, ну сколько можно так неряшливо относиться к печатаемому материалу?
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Ключевое слово тут "убийство" и тем более , что высока вероятность (99.9999%) , что связанное с Лубянкой поэтому сама гипотетическая возможность , что какой-то судья может одним ударом молотка изменить ему меру пресечения звучит кощунственно по отношению к тяжести самого преступления , его дерзости и вообще к пристижу страны в целом .
В Центре Киева убили даже не гостя страны , а человека , который прятался от кровавого преступного режим Хуйла . А получил пулю в нескольких км от Банковой ...
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А принять закон , чтобы любой обвиняемый по делу о преднамеренном убийстве (тем более заказном) не имел даже формального право на изменение меры пресечения , потенции не хватает ?!!!
Вообще , абсурд - преднамеренное убийство это вообще особый вид преступления . Любой подозреваемый в причастности к нему представляет опасность для свиделелей , для общества априори .
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