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Материалы по теме:  Убийство Вороненкова
Теги: убийство (5157) Вороненков Денис (176)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Апелляцию о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве Вороненкова снова отклонили

Апелляционный суд Киева снова оставил без изменений решение суда о содержании под стражей до 8 октября Ярослава Тарасенко – фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова.

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То есть 8 октября Ярослав Тарасенко был за рулем автомобиля, который помогал возить киллера? А чьи показания есть против Тарасенко?
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Что млять за страна такая. Обвиняемый в убийстве хочет выйти под залог? Или может за него папа возьмет на поруки, как Шухрич своего сыночка?
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извиняюсь, мне пофиг эта тема, просто вопрос есть
если доживу до 2021 года, срумирцы будут праздновать свое 300 летие или как всегда на 1500 с Киевом равнятся будут....

прикольно посмотрел
путен сказал, что Анна Русская чистая московитка и дочь Ярослава Мудрого.
а через пару дней на киселе сказали, что Ярослав Украинский был импотентом......
странные методички....
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а) Новгород моложе на 100 лет и никакие изыски кремлевских ученых не смогли доказать обратное ну и бе) Динамо Киев мотал вывихи "историков" немецкой кати и татарского кара-мурзы...
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а что там с тем матросом что то ли умер от отравления алкоголем то ли убили, отмечал ДР напился и вроде подрался с кем, или сам падал, недавно було много шуму тут, какая-то журналиста писала у себя в фейсбуке, про то что хотят замять следствие, делали повторую экспертизу она не подвердила что есть признаки насильственной смерти?
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Ну что вы мелете??! Какой "подозреваемый в убийстве"?? Единственный убийца вороненкова давно мертв! Речь можно вести только о соучастнике - водителе авто.
Бутусов, ну сколько можно так неряшливо относиться к печатаемому материалу?
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Ну ошиблись , даже может описались : вместо "причастный к убийству" написали , что мы прочли , но по большому счёту это не меняет сути .
Ключевое слово тут "убийство" и тем более , что высока вероятность (99.9999%) , что связанное с Лубянкой поэтому сама гипотетическая возможность , что какой-то судья может одним ударом молотка изменить ему меру пресечения звучит кощунственно по отношению к тяжести самого преступления , его дерзости и вообще к пристижу страны в целом .
В Центре Киева убили даже не гостя страны , а человека , который прятался от кровавого преступного режим Хуйла . А получил пулю в нескольких км от Банковой ...
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Вообще , я не понимаю , уже 3.5 года после Революции и эти падлы обсуждают лес кругляк , роспилы бабла и бюджета .
А принять закон , чтобы любой обвиняемый по делу о преднамеренном убийстве (тем более заказном) не имел даже формального право на изменение меры пресечения , потенции не хватает ?!!!

Вообще , абсурд - преднамеренное убийство это вообще особый вид преступления . Любой подозреваемый в причастности к нему представляет опасность для свиделелей , для общества априори .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАпелляцию о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве Вороненкова снова отклонили
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