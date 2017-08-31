EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Форум Украины(620210)
  459  1
Тему создал:

Иловайск. Дорога Ада. Воспоминания бойца батальона "Донбасс" Людмилы Калининой, позывной Строитель. Часть первая.

«Я объявляю тишину. Как объявили в Иловайске в ночь с 28 на 29 августа» Что же чувствуют они, которые были там? Видели, знали, участвовали... Как с этим со всем живут сегодня выжившие, прошедшие дорогу Ада? «В ім'я тих хто загинув, проживіть зі мною разом, останні дні 28-31 серпня! Крок за кроком, хвилина за хвилиною... пройдіть мій шлях. Відчуйте хоч краплю, тих страшних подій. Будемо разом йти та знову полинати у вир того горячого серпня 2014 року. Заради майбутнього, в…

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна память нашим Героям. Вони пройшли через пекло.Цей біль вічно залишиться з нами. Просто невиносимо з цим жити. Як допустили до такого і як їм живеться далі.Серце розривається від болю. Доки живу завжди памятаю про це.Прокляття тим хто це зробив.Хто залишився живим ви нам дуже потрібні. Ми хочемо знати правду. Просимо прощення у живих і мертвих.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныИловайск. Дорога Ада. Воспоминания бойца батальона "Донбасс" Людмилы Калининой, позывной Строитель. Часть первая.
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Семен Сало, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
 Всего на сайте: 101 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти