Иловайск. Дорога Ада. Воспоминания бойца батальона "Донбасс" Людмилы Калининой, позывной Строитель. Часть первая.

«Я объявляю тишину. Как объявили в Иловайске в ночь с 28 на 29 августа» Что же чувствуют они, которые были там? Видели, знали, участвовали... Как с этим со всем живут сегодня выжившие, прошедшие дорогу Ада? «В ім'я тих хто загинув, проживіть зі мною разом, останні дні 28-31 серпня! Крок за кроком, хвилина за хвилиною... пройдіть мій шлях. Відчуйте хоч краплю, тих страшних подій. Будемо разом йти та знову полинати у вир того горячого серпня 2014 року. Заради майбутнього, в…
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