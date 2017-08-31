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 Форум Украины(620210)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1304) Марчук (112)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия не готовится уходить из Крыма и Донбасса - Марчук

Слухи о том, что Россия сокращает финансирование оккупационных режимов на Донбассе и в Крыму, распускает сама Москва, чтобы изменить "картинку" ситуации для Запада.

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Толи ещё будет когда деньги за нефть пропьют......
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Марчук правий.Я теж рахую що пуцька буде трясти Україну поки зможе а могти він може довго.Ніколи рашка не віддасть Україну - вони рахують що це їх територія - вони готові свій народ мучити.А от не дай Бог як він піде масштабною війною, нам прийдеться втікати -будуть знищувати під видом бандерівської хунти.
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Какое вам дело? Почему вы суёте свой нос во все щели? Ответтьте мне сначала - а кто Путин по национальности? И почему он на былинного русского рыцаря ниразу непохож???? Мелкое тело, мерзопакостное лицо, мразь по соим выступлениям - это и есть Гордость Росии ???? Бедная Россия.. Не иначе - опять голод наступит..
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Да пусть пока остаётся... Хотят дополнительный хомут на свою шею - пусть пока несут.. А когда Путик сдохнет ( или испарится) - то Рацеяне опять начнут дружно орать - " он был негодяй, но мы незнали.... Покормите нас пожалуйста..."За пошлое столетие так поисходило уже трижды...
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Более три года Путин издевается над Украиной и ее гражданами ...казлы конченные сколько это еще будет продолжатся.
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Так балабол Грымчак уже давно заявил что они уходят с даунбасса,видать украинским политикам можна верить как и русским.
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я скорее поверю Грымчаку, чем тебе. Просто потому. что он есть, а ты - никто, и ничто. псевдо.
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И не надо пока уходить!!!! Крысяне и бамбасяне еще не по макушку наелись рузьге мира а рашка еще держиться на плаву. Солдаты наши вот только..........но если рашку сейчас не согнуть головой к жопе то через время оклемаеться и снова полезет у нам!
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Там зомби подрастает, промывка мозгов школоте идет по полной. Старое совковое мудачье вымрет, а с этими что делать будем?
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Россия не готовится уходить из Крыма и Донбасса - Марчук - Цензор.НЕТ 3541 Frol Fedoroff

100500% я уже писал об этом...
время упущено и дальше хуже...
а мы тАргуем...
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Украине особенно и не надо стремится к возврату
этих территорий...визовый режим,и пусть рабсея содержит "новых своих кормильцев ".которые до энтого кормили Украину...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия не готовится уходить из Крыма и Донбасса - Марчук
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