Россия не готовится уходить из Крыма и Донбасса - Марчук

Семен Сало, Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
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https://www.youtube.com/watch?v=nmGuy0jievs
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100500% я уже писал об этом...
время упущено и дальше хуже...
а мы тАргуем...
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этих территорий...визовый режим,и пусть рабсея содержит "новых своих кормильцев ".которые до энтого кормили Украину...
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