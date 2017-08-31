Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине

Сейчас пишут

Семен Сало , Хап Незабвенный , Alex Dasty 87389d07 , Привет , Sophia-Maria Duglass , одессит2010 , Игорь Д , Ksenia VB , Yakiv Sirko , три - пятнадцать , sit , Colt , Kenzo 065c7258 , Sud Lincha , Mi3ch , Александр Пашковский , San Soy , Senator S 01a656ec , Voenniy Kamenetsky , не олигарх , Серж Серж 3e25498f , Паливода Александр , Люцифер , Shuha , Lvbnhj , Frol Fedoroff