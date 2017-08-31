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Материалы по теме:  Украина - НАТО
Теги: НАТО (5708) Расмуссен (192) Юнкер (128)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен подверг жесткой критике заявление президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о непринадлежности Украины к НАТО и ЕС.

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Тут нужны оригиналы текста Юнкера и Расмуссена. Потому, что Украина действительно не в ЕС и НАТО.
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Порох с будуна и не такое ляпнет
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Вообще сказал Юнкер, а возразил Расмуссен. Что это за игра пока непонятно.
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я вчера на кацапских ресурсах видел высказывания Юнкера.
он там действитеьлно на нас гнал, а кацапы конкретно целый день смаковали.
я еще удивился, что у нас такой новости нет.
подумал, что таки и у нас пропаганда есть.
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Смотря как Юнкер сказал, ведь кацапы мастера перекрутить слова.
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ну если вбить в гугл "заявление юнкера по украине", то там только первые 10 ссылок (вся страница) недовольства и осуждения нашими его слов.
сами высказывания за осуждениями еще попробуй найти
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жми на ссылку в статье и попадёшь на "оригинал"
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Хреновые у пепе друзья,кацапы уже орут вовсю юнкернашГлава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС надо подумать над улучшением отношений с Россией, но так, чтобы европейские ценности и принципы были соблюдены. Об этом Юнкер заявил сегодня на конференции послов ЕС в Брюсселе."Нам надо подумать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и это зависит от обеих сторон", - сказал он."Надо смотреть вперед в будущее, которое должно включать Европу. Площадь Европы - почти 5 млн км², а в России - 17,5 млн км²", - сказал он, отметив, что европейские ценности и принципы должны быть соблюденыРанее сообщалось, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.
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Прочитав, что такое 5 и 17,5 - японцы - загрустили. Дело не в территориях, а их правителях.
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"Вчерашние комментарии Юнкера вызывают обеспокоенность..." :D
Знакомое до боли слово. Почти тантрическое либо мантрическое. Значит и наверняка нам придется идти к цели, босыми ногами по битому стеклу. Выбрав - в спутники, настоящих и достойных. А все мантрическое у нас - давно побоку и совсем в нашем прагматическом обществе не работает.
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Многих из них смело и открыто нужно отправлять ... в известном направлении. Стоящих - мало, а писдпаболов и "сочувствующих" - пруд-пруди. С такими ни одной каши не сваришь.
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Все-таки на мой вопрос Вы не ответили. Отправлять ли Говинду и остальных открыто в известном направлении?
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Как смело Расмуссен выступил. Теперь ждем выступления Столтенберга.
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Экономика первична. Украина не продаёт в Европу ни нефть, ни газ.
Новый сложившийся восточноевропейский союз недавно был продемонстрирован на параде в Киеве. ЕС в итоге развалится на две части; Германия и Франция будут во главе, и армия у них будет вне рамок НАТО.
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Гы-гы! Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине. Когда этот Жан-Клод Вандам, прости хоспадя, Юнкер станет ЭКС- президентом Еврокомиссии , он тоже даст кому нибудь просраться, ведь бывшие всегда смелее всех тех кто в данный момент посту, даже самих себя .Не?
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Нас параша не оставит в покое до новых выборов, а потом посмотрит кто победит, если ихний ставленик то попустит, а если опять нет, то будет дожимать, через свою сссровскую агентуру, которой населена целая Украина
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"Дожимает" по любому и без выборов, ведь у россии для нас нет реального кандидата.
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Она нас и через наших "друзей" гейропейцев пытается свои условия навязать, плюс этих гомиков баблом подкармливает
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Юнкер - обыкновенный европейско-ватный балабол!
В Германии слишком долго "кормились" ватными подачками.
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Жан-Клод Юнкер на окладе у хуйла, отрабатывает серебренники.
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Чему удивляться, кто втюхал нам минские? Это, к слову, гаагодрочерам информация к размышлению, Гаага находится в Европе, если шо.
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Юнкер ссылался на слова порошенко, забежавшего вперед лет на 15-20. Если порошенко действительно так говорил, он дурак, если нет-то дурак и подлец юнкер.
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Разве кто-то сомневался что Юнкер проплаченная Хуйлом консерва? Типичный предствитель шредоровщины, что так распространена в ЕС!
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Не пойму чо за шухер. Украина дейстаительно сегодня не в ЕС ни в НАТО зачем грызться, или редакции суть проблемы не могут изложить.
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Слова діючих політиків важливіше слів різних там "ексів"................... Так що..........
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Президентами зазвичай стають "екси".......Так що ........
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С юнкерами в семнадцатом быстро разобрались, этот Юнкер не знает пока.
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Что за паника? Все элементарно просто! Проблема в том,что Юнкер как бы намерено или *насмотревшись* кацапских кАналов пепекрутил слова Президента Украины сказаннве на День Независимости Украины!!! И еще этот Юнкер специально, как бы невзначай говорит этот маразм ,когда Украина должна подписать ассоциацию с ЕС!!! Включайте логику хоть иногда! Поэтому Юнкер ,ОБЯЗАН НАМ ВСЕМ УКРАИнЦАМ и нашим партнерам объяснить ,зачем он это делает и для кого так старается? И еще ,мы украинцы должны понимать,что такие как Юнкеры приходят и уходят,а УКРАИНА была,есть и будет!!! Мы будем в НАТО и ЕС!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине
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