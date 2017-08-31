Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине

Семен Сало, Хап Незабвенный, Alex Dasty 87389d07, Привет, Sophia-Maria Duglass, одессит2010, Игорь Д, Ksenia VB, Yakiv Sirko, три - пятнадцать, sit, Colt, Kenzo 065c7258, Sud Lincha, Mi3ch, Александр Пашковский, San Soy, Senator S 01a656ec, Voenniy Kamenetsky, не олигарх, Серж Серж 3e25498f, Паливода Александр, Люцифер, Shuha, Lvbnhj, Frol Fedoroff
Ответить
Ответить
Ответить
он там действитеьлно на нас гнал, а кацапы конкретно целый день смаковали.
я еще удивился, что у нас такой новости нет.
подумал, что таки и у нас пропаганда есть.
Ответить
Ответить
сами высказывания за осуждениями еще попробуй найти
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знакомое до боли слово. Почти тантрическое либо мантрическое. Значит и наверняка нам придется идти к цели, босыми ногами по битому стеклу. Выбрав - в спутники, настоящих и достойных. А все мантрическое у нас - давно побоку и совсем в нашем прагматическом обществе не работает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Новый сложившийся восточноевропейский союз недавно был продемонстрирован на параде в Киеве. ЕС в итоге развалится на две части; Германия и Франция будут во главе, и армия у них будет вне рамок НАТО.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Германии слишком долго "кормились" ватными подачками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить