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Теги: Шредер (24) Роснефть (20)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о намерении все же принять предложение занять пост одного из независимых директоров российской компании "Роснефть".

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какая разница? главное, что это - деньги на ветер.
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А чи є гарантії що дехто з єврочиновників вже не відпрацьовує авансом хуйлу за майбутню безвідповідальну, але грошови ту посаду?
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Те саме я б сказав про нашу мразоту на Банковій та Грушевського!!!
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ну не можна в кожній людині бачити паскуду, тоді й жити не варто.
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Я ж не про кожну людину,я про людей на Банковій та Грушевського)
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а у тебя неплохо выходит.
"А чи є гарантії що дехто з єврочиновників вже не відпрацьовує авансом хуйлу за майбутню безвідповідальну, але грошови ту посаду?" (с)
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Он давно уже "всё сделал" - это лишь обещанная ему "пенсия", чтоб другие претенденты на неё не сомневались, что тоже получат за заслуги перед преступным режимом мордора!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"
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