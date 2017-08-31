2912 112Теги: Шредер (24) Роснефть (20) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 23:23 "Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о намерении все же принять предложение занять пост одного из независимых директоров российской компании "Роснефть". читать источник x Мне нравится
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"А чи є гарантії що дехто з єврочиновників вже не відпрацьовує авансом хуйлу за майбутню безвідповідальну, але грошови ту посаду?" (с)
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