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Теги: Беларусь (2718) ВТО (439) МИД (4259) Зеркаль (73)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Беларусь только декларирует партнерские отношения с Украиной.

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Ну я скажу что в Украине пдрсов етого типа не меньше в процентном соотношении а в количественном возможно и больше.
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Не люблю Беларусь. Беларусь Лукашенки. Не люблю и не доверяю. НО. Можете закидать меня тапками, но приходит на ум следующая аналогия. Не так давно в Украине убили Шеремета. Гражданина Беларуси, между прочим. Не припомню, чтобы были обвинения украинских властей со стороны белоруских. Наши сразу сказали про расейский след. Почему этот "след" может быть только в Украине, а в Беларуси- нет? И к чему эти нынешние "открытия Америки через форточку" от Зеркаль? Кто Лукашенка- понятно давно. Еще с тех пор, как он сразу после аннексии Крыма рассказывал, что Крым- ресейский, типа "дефакто" и что Украина ничего не сделала, чтобы его удержать и т.д. Плюс голосования Беларуси в ООН по вопросу Крыма. Нужно иметь гордость и не целоваться в десны с таким сомнительным "другом", которым является Лукашенка. Чтобы потом не было мучительно больно выглядеть лохом и идиотом.
А из-за Гриба вдруг "обидеться"- глупо. Парень сам туда поперся. Что делал "патриот" фактически в логове врага и как его туда отпустил отец- я так и не понял.
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как по мне речь только о том что беларусь такая же ватная как и кацапия. Так что есть там след или нету не важно. Головой думать надо, а не только жрать. Перед тем как кудато ехать!
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Мне даже больше всего кажится что более вероятная верси разработанная ФСБ вкинуть камень между Беларусью и Украиной. Зачем было еще ФСБ проводить такую операцию ради какого то полудурка который ума не развил чтобы в такое вляпаться.
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этот парень лишь ланка.. между рядом провокаций.. которые они уже запустили..
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Люди, очнитесь. Зачем Вы гоните на простых беларусов? Многие из них реально нас поддерживают. Но что они могут сделать при авторитарном режиме? Понятно, что "сиди не сиди, а начинать нужно", но их нынешняя ситуация значительно хуже нашей. У них нет выхода на европейские рынки, у них даже ГТС нет. Разрыв отношений с рашкой для них смерти подобен. Понятно, что потом их вытянут. Но это не одного года дело. А за это время бабки (бабушки) поубивают прогрессивную молодежь. Понятно, что в этот угол они (беларусы) сами себя загнали, но вопрос состоит в том, что им делать теперь.
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Коментарии против беларусов, это ФСБ-шная попытка кинуть камень раздора..))
Ну провокация.. очевидно.. Накануне учений с рашкой, тут шум подняли с этим парнем, также намеренно.. Спамите тех кто провоцирует
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Ну так, провокатори, ага. В них навчання з мільйонним особовим складом. За сценарієм вся ця армада має наступати з півдня на північ, тобто "навчання" починаються з розміщенням військ вздовж українського кордону. А ми давайте знову прикинемося що їх не помічаєм, так як прикинулись під час Ілловайської операції. А Білорусь нідочого. А якщо москальскі генерали в один момент дадуть команду своїй орді повернути на південь і ломонутись через кордон. Думаєте Білоруські солдати почнуть їм стріляти в спини? Чи зможуть їх зупинить? Аж ніяк. Швидше за все ці гєї щей заявлять про якусь миротворчу операцію СНД, і з бульбашами будуть діяти.
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Зеркаль, мля, как будто только вчера родилась.
Любое государство улыбается и протягивает руку, а в другой держит камень за пазуху. Похоже совковое прошлое с "братскими народами" и странами у кэрманычей никак не выветрится.
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Белорусь не производит ничего такого чего у нас нет своего. Сегодня это просто задняя дверь в кацапию и дыра через которую идет контрабас и все что минуя санкции посредством переклейки ярлыков на белорусские нам втюхивает ебнутая бензоколонка. А оно нам надо? И большая половина того что мы продаем сегодня в РФ тоже прямиком получает хуйло. Я так понимаю что минске у каждого второго "валдайский" вертолет с двигателем от мотор-сич и в том же духе до хрена чего санкционного с Украины. Пора вводить визовый режим и жесткий контроль закупок/продаж.
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многие ведут себя как одно а на деле другое.. и это только в декларациях
Заработали на госслужбе?
Привлекла внимание общественности, в частности, декларация замглавы МИД Украины Елены Зеркаль. Чиновница в 2015 году задекларировала 386000 долларов, 23000 евро, 5000 фунтов стерлингов наличными. Кроме того, в собственности чиновницы 7 пар часов, 15 ювелирных изделий с бриллиантами и изумрудами, три шубы и картины. Также у замминистра в пользовании находится автомобиль Range Rover .
При этом любопытно, что, судя по официальной биографии Зеркаль, все свое добро она сумела нажить, работая на госслужбе. В биографии указано, что с 2001 по 2013 год Зеркаль работала в министерстве юстиции Украины, а с августа 2014 года - в МИДе Украины на должности замминистра по вопросам европейской интеграции. При этом ни о какой предпринимательской деятельности речи не идет.

и причёска какая у неё модняя
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Цензор.НЕТФорум Украины"Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль
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