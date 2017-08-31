"Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль

9233 216Теги: Беларусь (2718) ВТО (439) МИД (4259) Зеркаль (73) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 22:34 "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - ЗеркальЗаместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Беларусь только декларирует партнерские отношения с Украиной. читать источник x Мне нравится 26
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А из-за Гриба вдруг "обидеться"- глупо. Парень сам туда поперся. Что делал "патриот" фактически в логове врага и как его туда отпустил отец- я так и не понял.
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Ну провокация.. очевидно.. Накануне учений с рашкой, тут шум подняли с этим парнем, также намеренно.. Спамите тех кто провоцирует
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Любое государство улыбается и протягивает руку, а в другой держит камень за пазуху. Похоже совковое прошлое с "братскими народами" и странами у кэрманычей никак не выветрится.
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Заработали на госслужбе?
Привлекла внимание общественности, в частности, декларация замглавы МИД Украины Елены Зеркаль. Чиновница в 2015 году задекларировала 386000 долларов, 23000 евро, 5000 фунтов стерлингов наличными. Кроме того, в собственности чиновницы 7 пар часов, 15 ювелирных изделий с бриллиантами и изумрудами, три шубы и картины. Также у замминистра в пользовании находится автомобиль Range Rover .
При этом любопытно, что, судя по официальной биографии Зеркаль, все свое добро она сумела нажить, работая на госслужбе. В биографии указано, что с 2001 по 2013 год Зеркаль работала в министерстве юстиции Украины, а с августа 2014 года - в МИДе Украины на должности замминистра по вопросам европейской интеграции. При этом ни о какой предпринимательской деятельности речи не идет.
и причёска какая у неё модняя
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