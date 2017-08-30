Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Павла Гриба, который по некоторым сообщениям из Беларуси мог быть переправлен в российский Краснодар.
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Вчора о 20:36 ·
Ну що, де всі "експерти" та "аналітики", що волали, ніби моста з росії до окупованого Криму не буде?
Все вже. Відсьогодні, фактично є. Встановлена остання залізнична арка. До відкриття мосту залишилися лічені місяці.
А як же "дно не витримає", "течія все знесе", "наші спецслужби підірвуть", "це все фотошоп". Яких тільки версій не було. І що німці будували та не встояв. Тільки чомусь не говорять, що німці будували з дерева і на кризі.
Все як по темникам з москви, щоб приспати український народ.Виявилося, що міст будували-будували і побудували.
Можна вже вважати Маріупольський та Бердянський порт банкротами, бо великі вантажні кораблі не пройдуть.
Та що там порти, весь промисловий комплекс того регіону понесе величезні втрати.Весь серпень з перервами Керченська протока була закрита, як я про це і говорив тут:https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2031508610418867
та тутhttps://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2032111367025258Десятки українських суден були заблоковані. Реакція майже нульова.
Замість рішучих дій - сльозливі слабенькі заяви.Цей міст став для мене остаточним фактом того, що українська влада є в змові з російськими окупантами. Крим цілеспрямовано віддається окупанту. Два мільйони українців продані купкою олігархів.
Будівництво мосту - одна з ланок цієї змови.Неможливо по іншому пояснити постачання окупантам електроенергії, світла, мобільного зв'язку, інтернету, газу тривалий час. Без цього постачання неможлива була б окупація, неможливо було б провести так званий референдум.Чому так довго це все постачали, і припиняли постачати ТІЛЬКИ КОЛИ ОКУПАНТ ВЖЕ МАВ СВОЄ.
Тобто мобільний зв'язок припинили подавати через півроку, інтренет через два роки. Електроенергію та газ не припинили досі.Дозволили зробити товарну блокаду з Кримом, коли вже було відомо, що окупанти самі введуть цю блокаду через пару місяців.В Криму окупанти проводять міжнародні економічні форуми з десятками депутатів з Європи. Проводять міжнародні концерти.Як пояснити, що українські заводи виробляють комплектацію для електростанцій, що будують окупанти в Криму.
І такі ланки можна перелічувати безкінечно.Браття та сестри, в нас дійсно залишилось дуже мало часу, щоб рішуче вплинути на ситуацію та не дати окупантам забрати наш, Український Крим собі. Бо тільки ми, громадянське суспільство, український народ, здатні це зробити. Ми не продаємось.
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Сергій славить «вєлікую пабєду» і «савєтскій саюз». Сообщает http://vshoke.com.ua/
Дуже неподобаються Сергію «радікали, неофашисти і агалтєлиє націоналісти».
Проте, як голова всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників (!), Сергій щороку випрошує в такої нелюбої йому української держави сотні тисяч гривень на «патріотичні заходи» і отримує їх.
На крайньому засіданні голів ветеранських організацій Сергій аж позеленів від ненависті до України. 🙂Давайте зробимо Сергія відомим 😉
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А мост - это явление временное... ветровые нагрузки, волновые нагрузки, ща еще полотно навесят, а там шторма пойдут, а потом ледовые нагрузки.... вибрации там разные.... карсты под опорами, а тут еще тряхнет , а 2 балла достаточно, не говоря о трех... Нормальный такой генератор новостей.
Кстати, хотел спросить - когда заканчиваете учения в Беларуси?
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какая сотня тысяч ?
пятьсот тысяч !
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p.s. целокс недорого можно купить в Польше.
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Пока что села в лужу Украина , осталось пороху еще очко луке лизнуть .
Вашего гражданина украли в Беларуси ,а вы не поднимаете народ под администрацию Порошенко с требованием принять меры для освобождения гражданина Украины ,
а только сре..какаете на форумах , обвиняя всех граждан Беларуси..
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Спокойной ночи .
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І саме тому відпустили Курбатову!!!!!
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Девочку-кацапку ему поцу захотелось... дрочун малолетний...
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Заметь весь такой парень-патриот... едет на кацапию(белорусь, кацапия - разници нету) что бы познакомиться с кацапкой и наплодить в Украине отмороженых кацапчиков которые спусти 20 лет будут топтать Украинские флаги, бить папе ему морду и кричать очередном *уйло ВВЕДИ!!!
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или тоже сравнение не корректное?
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Не может нормальный жить в сундуке. Лечить никого не нужно, лечить нужно больных. Они наперечет и имена их всем знакомы - по шарику. Земному конечно.
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