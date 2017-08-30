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Теги: Беларусь (2718) МИД (4259) похищение (1295)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Павла Гриба, который по некоторым сообщениям из Беларуси мог быть переправлен в российский Краснодар.

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Все у кого нет мозгов едут в Блеворусь или Кацапостан отдохнуть от суеты в Украине. В стабильности так сказать!
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Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ
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Станіслав Краснов
Вчора о 20:36 ·

Ну що, де всі "експерти" та "аналітики", що волали, ніби моста з росії до окупованого Криму не буде?
Все вже. Відсьогодні, фактично є. Встановлена остання залізнична арка. До відкриття мосту залишилися лічені місяці.
А як же "дно не витримає", "течія все знесе", "наші спецслужби підірвуть", "це все фотошоп". Яких тільки версій не було. І що німці будували та не встояв. Тільки чомусь не говорять, що німці будували з дерева і на кризі.
Все як по темникам з москви, щоб приспати український народ.Виявилося, що міст будували-будували і побудували.
Можна вже вважати Маріупольський та Бердянський порт банкротами, бо великі вантажні кораблі не пройдуть.
Та що там порти, весь промисловий комплекс того регіону понесе величезні втрати.Весь серпень з перервами Керченська протока була закрита, як я про це і говорив тут:https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2031508610418867
та тутhttps://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2032111367025258Десятки українських суден були заблоковані. Реакція майже нульова.
Замість рішучих дій - сльозливі слабенькі заяви.Цей міст став для мене остаточним фактом того, що українська влада є в змові з російськими окупантами. Крим цілеспрямовано віддається окупанту. Два мільйони українців продані купкою олігархів.
Будівництво мосту - одна з ланок цієї змови.Неможливо по іншому пояснити постачання окупантам електроенергії, світла, мобільного зв'язку, інтернету, газу тривалий час. Без цього постачання неможлива була б окупація, неможливо було б провести так званий референдум.Чому так довго це все постачали, і припиняли постачати ТІЛЬКИ КОЛИ ОКУПАНТ ВЖЕ МАВ СВОЄ.
Тобто мобільний зв'язок припинили подавати через півроку, інтренет через два роки. Електроенергію та газ не припинили досі.Дозволили зробити товарну блокаду з Кримом, коли вже було відомо, що окупанти самі введуть цю блокаду через пару місяців.В Криму окупанти проводять міжнародні економічні форуми з десятками депутатів з Європи. Проводять міжнародні концерти.Як пояснити, що українські заводи виробляють комплектацію для електростанцій, що будують окупанти в Криму.
І такі ланки можна перелічувати безкінечно.Браття та сестри, в нас дійсно залишилось дуже мало часу, щоб рішуче вплинути на ситуацію та не дати окупантам забрати наш, Український Крим собі. Бо тільки ми, громадянське суспільство, український народ, здатні це зробити. Ми не продаємось.
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Как там дела в Блеворусии батька паспорта уже отберает шоб з холопы села не текали?
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Кстати высрал этот пост уе..к Краснов, которого подозревали в помощи сепаратюгам
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Чем отличается тот кто высрал такое дерьмо от того кто это дерьмо разносит???
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Мені добре відомо як у вас патрітов за сепарів Грицак видає...
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шо-шо??? ТЫ совсем мозгом умер? какие патриоты? Какие нафиг сепары? Что ты мелешь? Какой нахрен Грицак??? И причем здесь я???
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Правда очі колить? Чи мені тут щось за Пороха написати?
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За колорада усатого пиши. Судя по флажку он тебе роднее!
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Друзі, знайомтеся!Це - Сергій Шабовта.Сергій вважає Революцію Гідності - «шабашем», а бійців АТО - «гвалтівниками і мародерами».
Сергій славить «вєлікую пабєду» і «савєтскій саюз». Сообщает http://vshoke.com.ua/
Дуже неподобаються Сергію «радікали, неофашисти і агалтєлиє націоналісти».
Проте, як голова всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників (!), Сергій щороку випрошує в такої нелюбої йому української держави сотні тисяч гривень на «патріотичні заходи» і отримує їх.
На крайньому засіданні голів ветеранських організацій Сергій аж позеленів від ненависті до України. 🙂Давайте зробимо Сергія відомим 😉Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 323
Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7853
Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2071
Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4132
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а чего это этот гуманоид-пришелец требует средвствс укринского бюджета -пусть свои марсианские доллары меняет)) 1копiйка=10000000000 марсианских $
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У некоторых тыщи вагонов с техникой заехали без всяких мостов, и ничего. Никто особенно не переживает.
А мост - это явление временное... ветровые нагрузки, волновые нагрузки, ща еще полотно навесят, а там шторма пойдут, а потом ледовые нагрузки.... вибрации там разные.... карсты под опорами, а тут еще тряхнет , а 2 балла достаточно, не говоря о трех... Нормальный такой генератор новостей.
Кстати, хотел спросить - когда заканчиваете учения в Беларуси?
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Та хай би так і було з тим мостом, але хотілося б щоб і ви не сіділи склавши руки...
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Заебца ты ответил воюющей стране, из страны, запустившей к себе сотню тысяч чужих солдат.
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Бігу вже на рельси лягати! Рашизм нє пройдьот!
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бесконечно унизил.
какая сотня тысяч ?
пятьсот тысяч !
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Можешь ржать, конечно, но вы уже втянуты в гибридную войну.
p.s. целокс недорого можно купить в Польше.
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так а чего спамим то, вышивата? если сели в лужу, так и сели, придется признаться в этом
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кто сел и как ?
Пока что села в лужу Украина , осталось пороху еще очко луке лизнуть .
Вашего гражданина украли в Беларуси ,а вы не поднимаете народ под администрацию Порошенко с требованием принять меры для освобождения гражданина Украины ,
а только сре..какаете на форумах , обвиняя всех граждан Беларуси..
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причем тут это?ответ был на тему вышивата и перспективы построения крымского моста..ну и по поводу гриба--не та птица, чтоб из за нее майдан раскручивать...тем более сам виноват
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наверно ошибся с ответом ..то елена то машка ..к хуям все..пойду спать ))
Спокойной ночи .
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ну ладно, будем считать, что у рашистов "перемога"))но, посмотрим, как бы его первый ледоход не разрушил, вот смеху то будет)))
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Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба
І саме тому відпустили Курбатову!!!!!
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нельзя исключить, что очередная акция устрашения..мол, не думайте хахлы, что ваше государства вас защитит..и не может\не желает защищать..(
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Ну на территории Беларуси и тем более рашки Украина действительно не может защитить. Просто нехер ехать в быдло-страны населенные дикарями-унтерменшами и все будет ОК
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еще и со шмарами там знакомиться.
Девочку-кацапку ему поцу захотелось... дрочун малолетний...
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не просто на самку.
Заметь весь такой парень-патриот... едет на кацапию(белорусь, кацапия - разници нету) что бы познакомиться с кацапкой и наплодить в Украине отмороженых кацапчиков которые спусти 20 лет будут топтать Украинские флаги, бить папе ему морду и кричать очередном *уйло ВВЕДИ!!!
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вроде кацапка была проукраински настроена и даже писала ему по украински
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На заборе уй написано, а там дрова!
или тоже сравнение не корректное?
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а може пора научиться говорить народу правду..? мол государственные институты не в силах адекватно реагировать не внешние и внутренние угрозы, ввиду доминирующего влияния криминально-олигархических групп на всю государственную систему..
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И какая должна была бы быть реакция у государственного института на отморозка который поехал в страну которая напала на Украину!?
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ну..сын капеллана, априори, должен быть отморозком..кокс, "бентли" к шестнадцатилетию, отдых на хаваях..158 квартир в Киеве, счёт в офшорной зоне..не..? никогда не задумывались, почему с педерацией визовый режим не водят..?
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повторяюсь..протекторат..подушка для смягчения продовольственных санкций..кревететки белоруские едите..?
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Мы же говорил о том что говорить народу правду не могут государственные институты. Я спросил что они должны были ответить. Какие нахер криветки?
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А этому идиоту Грибу - вдали Премию Дарвина - за идиотизм??? Ехать в логово врага - на встречу с предствавителем нации врага..таких депилов, как Гриб - нужно принудительно лечить и не выпускать за границу.
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Идиот Гриб. Конечно. Нет. Обычный человек со своими радостями и нет. Поехал себе на нейтралку - "как бы". Теперь однозначно пляж, синие тапки, бочка пороха, усы, тризуб, визитки и БРДМ или какая то ...хня - бороздящая Сиваш.
Не может нормальный жить в сундуке. Лечить никого не нужно, лечить нужно больных. Они наперечет и имена их всем знакомы - по шарику. Земному конечно.
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Если не лечить - то объяснять - простые истины - враг - фашистская мразь россия - пойдет на любые преступления, шантаж, угрозы, провокации против граждан Украины - вонючая тварь россия - реальный, опасный , подлый враг, ни перед чем не остановится.
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это ничего, что многие граждане Украину на работу ездят в туже рашу, и о, зрада, даже на отдых в крым без всяких последствий?а почему?потому что аполитичны или даже ватно настроены...понятно, что патриотам не надо этого делать
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А что же еврогеи молчат? За сучку гавноньюза разейского они заступаются а то что человека похители и сейчас убивают им насрать.
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Хлопчик попал. Подлая страна, населённая лживыми подлыми людьми.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль
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