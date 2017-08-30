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Материалы по теме:  Оборона
Теги: ВДВ (254) Львовщина (1603) НАТО (5708) обучение (207)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности личный состав батальона одной из десантно-штурмовых бригад ВДВ проходит 55 дневный курс подготовки по стандартам НАТО.

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В качестве живых мишеней нужно взять ватанов... так... для более реальной картины))))

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поймите меня правильно. Это какой то цирк. Первое фото, меня убило. Карта. Это ребенок рисовал?
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може тобі ще ключ від квартири де гроші лежать(с)
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и еще, прости, ты, дебил, Украина в НАТО? Вроде, нет. На каком основании, войска Украины, тренируются, на основе, стратегии НАТО?? нюансы, я опущу.
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Тихо! Наші спеці вчать НАТОвців новим методикам мочилова кацапів. Для цього потрібні спеціальні знання зооанатомії, зоофізіології і зоопсихології.
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ВДВ это тылы противника все должно там пылать и гореть а потом тишина и свинорылые особи лежат штабелями вот и все...
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Фоты это хорошо. Но не хватает ВСУ - хороших имиджмейкеров. Снять бы такой андреналиновый и короткий ролик. Не для бравады, а для подчеркивания становления, умений и навыков. И воспитания! Это было бы отлично. А так? Удачи и становления настоящими ВСУ!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБатальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж
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