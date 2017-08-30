Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

5138 21Материалы по теме: ОборонаТеги: ВДВ (254) Львовщина (1603) НАТО (5708) обучение (207) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 22:20 Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортажВо Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности личный состав батальона одной из десантно-штурмовых бригад ВДВ проходит 55 дневный курс подготовки по стандартам НАТО. читать источник x Мне нравится 16
Проход пары сушек на предельно низкой высоте в Мелитополе.
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