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Теги: Подмосковье (25) Янукович (32591)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вероятное поместья беглого Януковича под Москвой сняли с беспилотника. ВИДЕО

Журналисты сняли с помощью дрона предполагаемое имение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Баковке в Одинцовском районе Московской области.

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Сеня про зайцев это не актуально...(с). Пора бы уже про барыгу шоколадного фильмы снимать.
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иди в "сад", шоколадный утырок.
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Это ты, шоколадный выдрыстыш, там, в жопе, гавкаешь, а я тут.
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Ты тут в жопе гавкаешь? )))))
Тебя смешно читать, клоун рязанский.
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Жополиз липецкий, по чем нынче влажная уборка шоколадного цеха?
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Тебе из жопы виднее, угадывай дальше.
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Как там у вас за поребриком, китайский язык уже сделали вторым государственным?
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тут ниже пост Сидней Австралия, почитай ублюдок, и своего падалишного барьігу
люби сильнее, подонок соевьій
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Что, Витя, после межигорских саванн со страусами как в тюрьме, да? Возвращайся в Украину, тут тебе жилплощадь еще меньше обеспечена.
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Здесь ему жилплощадь хоть и поменьше, зато на полном гособеспечении.
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Нехай отбывает в зоопарке, в павильоне "птичник" помет убирает, он же, сердобольный, птичек любит, всяких там страусов длинноногих.
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От тіпун Вам на язик,с нашей непредсказуемой властью могут и Межигорье вернуть(((
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не всем так везет!

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Вероятное поместья беглого Януковича под Москвой сняли с беспилотника - Цензор.НЕТ 2686
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А чого лисини кобзДона не видно, он же гАвАрил Шо через забор, рядом живет, мля...
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Не верю!!! Фсе врете!!!!! ЛегИнтимный очень любил стройных страусув, а там их нет!!! :p

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Че то слабовато после замков которые у них здесь были. Курятник какой то. Наверное еще и туалет на улице.
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Туалеты спрятаны в пеньках, и их много, так как "срачка" у Янека еще чаще от вестей из Украины.
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Цензор,не отвлекай от основного.Два источника сообщают, что действительно 10 сентября 2017 года Михеил Николозович Саакашвили прибудет в Украину через пункт пропуска Круковец Львовской области.Но приедет он не один. Он приедет с надлежащими документами Госдепа в качестве специального представителя Президента или Государственного департамента США по Украине.По Украине сейчас есть такой представитель США Курт Уолкер, но в его компетенции вопросы войны с РФ, а в круг вопросов Михо входят организация гражданского общества, борьба с коррупцией, засильем олигархов во власти и СМИ, а также организация досрочных выборов в Раду и выборов президента
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Саакашвили будет делать революцию? Гы-гы. Это на бред кремлёвской пропаганды очень похоже, типа как Ярош стал Президентом.
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Даже удивительно, почему через пункт пропуска Круковец Львовской области. А почему с такой важной бумагой с печатью прямо не в Борисполь на госдеповском Боинге?
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вы видели на 0,39 секунде янукович вы глядывал с окна )))но фсбшники его назад заташили !!! верните витю на родину )))
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Не-не-не... только живенького, на такого жирного "живца" надо изловить пиранью Жуйло и на сковородку международного трибунала всю эту банду!!!
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"Надо, Федя, надо..." - Шурик ©® "Операция янЫчарыч" и другие... операции Шурика
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ймовірний...снимите Киевское море, и скажите, что это в открытом океане, и там Хфедоровыч, с криком "Астанавитесь", давит дельфинов, которые попытались, на хвостах, пробежать по его пеньках.
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та то маленька хатинка. поднимайте беспилотник над Конче заспой там хатинки по ярче будут, и сегодня, и не у бывшего укравшего всю казну в своё время, а у простого народного слуги, и не только.
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и пеньков нет! И как живется овочу бЄз страусов?)
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І за цього дегенерата досить активно голосували в апрєдєльонних рєгіонах.
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А где же там домишко кобздона, за трехметровым забором?
Или ото шо-то розовое справа, то его ?!
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Завтра на Сикилев ТВ. "Это просто хутор. Простой хутор, который не доступен простым рассеянам. Ведь, это Россия. Ее умом не понять. Смотрите меня ВСЕГДА.
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Да в своё время цари жили в замках, хотя сегодня ютятся в маленьких хатинках (маминих),
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это не ферма!! Там скрытые пеньки, сначала гасает легитимный, а потом Лавров.
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Феодорыч таких косяков не прощает. Кобздону после реанимации придется новый скальп пришивать.
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а где пеньки и здание по отработке навыков сбивания шапок?
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Овощ наверное у Х#йла в застенках сидит. да и сынок под вопросом. интересно "наши" органы организовывали расследование гибели на Байкале, ноты всякие и т.д. гражданство у сабжа Порох вроде не отбирал, как у Саакашвили.
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Не , не его это поместье...нет пеньков вкопанных)))
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Янык был хороший през. Гораздо лучше чем нынешние дарители украинских земель и ворюги.
Народ при нем так не мучился как сейчас.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВероятное поместья беглого Януковича под Москвой сняли с беспилотника. ВИДЕО
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