Вероятное поместья беглого Януковича под Москвой сняли с беспилотника. ВИДЕО

6035 70Теги: Подмосковье (25) Янукович (32591) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 21:58 Вероятное поместья беглого Януковича под Москвой сняли с беспилотника. ВИДЕОЖурналисты сняли с помощью дрона предполагаемое имение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Баковке в Одинцовском районе Московской области. читать источник x Мне нравится
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Тебя смешно читать, клоун рязанский.
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люби сильнее, подонок соевьій
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Контратакуючи під Іловайськом з автоматом російські танки, право на громадянство не виборов: Суд відмовив ветерану Надирадзе в призупинці депортації з України
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янЫ чарыч" и другие... операции Шурика
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Или ото шо-то розовое справа, то его ?!
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Народ при нем так не мучился как сейчас.
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