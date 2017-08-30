Неизвестные в Киеве ранили водителя и похитили сумку с деньгами, - Нацполиция

3406 39Теги: Киев (18009) Нацполиция (8533) разбой (220) преступность (1052) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 21:44 Неизвестные в Киеве ранили водителя и похитили сумку с деньгами, - НацполицияВ Святошинском районе Киева неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами. читать источник x Мне нравится
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http://gordonua.com/publications/kiva-mnogie-processy-v-ukraine-sderzhivayutsya-blagodarya-avakovu-esli-on-uydet-s-posta-ministra-ulicy-zalyutsya-krovyu-204783.html
Не больше, не меньше.
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...сумма пофиг, важно кто тебя знает и где тебя носит...
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А где я употребил слово Охрана?
Я говорил, что нужно было нанять Охранников!!!
И уж поверьте мне, в данном контексте, это совсем разные вещи...
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