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Теги: Киев (18009) Нацполиция (8533) разбой (220) преступность (1052)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Неизвестные в Киеве ранили водителя и похитили сумку с деньгами, - Нацполиция

В Святошинском районе Киева неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами.

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Это такой вид садизма. На первой странице детектива карандашом писать кто убийца
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Так у нас зниження злочиності казав авакян і антоха товстопуз
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А обкуренный кива сказал: "Если арсен борисович уйдет с поста министра - улицы страны зальются кровью".
http://gordonua.com/publications/kiva-mnogie-processy-v-ukraine-sderzhivayutsya-blagodarya-avakovu-esli-on-uydet-s-posta-ministra-ulicy-zalyutsya-krovyu-204783.html

Не больше, не меньше.
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это типа авакяна нужно сразу садить, чтобы не заливал улицы кровью?
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Это уже которого? Одна из 144 "реформ" во всей красе.
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Если есть сумка с деньгами, то почему нет мозгов, чтобы нанять охранников???
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Бариги настільки жадні, что на охорону своїх же грошей не хочуть витрачатись...
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А скільки коштує озорона, знаєш? Це виходить 200-300 тис. киян будуть з озороною їздить? А як каже народна мудрість: найбільше крадуть охоронці.
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Теперь понятно за что Гелетей виллу в Британии купил
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потому что охрана уже сдала инфу по баблу.
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Чет их ловят и ловят, а они все орудую и орудую! Может не тех ловим, ребята????

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На мої пару тисяч в барсЄткЄ ніхто не позариться... Я спокійний...
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...всьё относительно!
...сумма пофиг, важно кто тебя знает и где тебя носит...
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...бомжи и те мусорки делят, ты просто не усирался в чужих руках совершенно не понимая шо от тебя хотят...
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Владимр Святюк ////
А где я употребил слово Охрана?
Я говорил, что нужно было нанять Охранников!!!
И уж поверьте мне, в данном контексте, это совсем разные вещи...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНеизвестные в Киеве ранили водителя и похитили сумку с деньгами, - Нацполиция
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