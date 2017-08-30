EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Форум Украины(620195)
  2734  87
Теги: Гаагский трибунал (174) право (55) Зеркаль (73)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина привлекает профессоров права для обеспечения позиции в Гаагском трибунале по иску против России, - Зеркаль

Для обеспечения полной правовой позиции в Международном уголовном суде (МУС) по иску против России официальный Киев привлекает профессоров и преподавателей права.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у нас только один, проффессор, Витю еще призовите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Необычный случай произошел в магазине у дома на улице Алмазной в Заволжском районе. 29 августа администрация магазина вызвала правоохранителей, чтобы вывести наглого покупателя. Мужчина зашел в супермаркет, подошел к витрине с алкоголем, откупорил бутылку водки, выпил и... улегся спать прямо на полу.
- Весь инцидент произошел с 17 до 17:30, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Ущерб магазину составил 177 рублей.
Теперь посетителю супермаркета придется возместить ущерб и заплатить штраф за свои пристрастия от 300 до 500 рублей.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Витю с Ростова пригласите - он наш " проффесор " !!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
есть еще доцент Петя( Имеет ученую степень кандидата наук. Диссертацию защитил в 2002 году по теме «Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине». )
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Да , дожились !! У нас умеют только воровать и врать !! Вот и Европейская Украина....
( " ... а форсу - как у комиссарши " )
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В ростове тоже проффессор есть и его пригласите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина привлекает профессоров права для обеспечения позиции в Гаагском трибунале по иску против России, - Зеркаль.

Главное, чтобы не проффесоров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це дійсно так- подібних судових позовів ще не було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вже 4 кацапських бота тут спалились на цій темі. Пердаки підгорають, це добре ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А,да! О проФФесоре! Без него аж скучно! Было хоть с кого поприкалываться! Уродец конечно редкого пошиба...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только рассказівать..,кто консультант не обязательно,
пусть касабі вікусят! нефиг им все знать
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А , якщо в Гаазі запитають - чому ви , коли у вас "агресор" відібрав Крим , розпочав війну і знищив багато тисяч народу - чому ви з ним зберігаєте безвіз , дружні відносини і нарощуєте торгівлю - що тоді професорам пояснювати ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
торгові парттнери, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це все агенти кремля,це вони споїли Петра Ляесєєча,він був задурманений,ато Пуцін нападе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Угу - і бізнес , в РФії , змушують продовжувати ...?
От же ж негідники ... ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бізнес,то Юлька підкинула,аааа
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А хто ж ще ... Точно не ригоАнали - до них , в шоколадних , чомусь немає жодних претензій !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вони папутчікі ревалюції,а вона на лабутенах,аааа,З Пуціним хіхікала у 2009 році.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Угу ... як же ж , революції без "папутчикофф" - ніяк не можливо !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего вы воспылали?где то зрада? или за расейку боитесь,шо пострадает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Хрячило1.0 "профффесор" по какому пррофилю???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да похож, просто. Котяра блеск. Я потерял от болезни животину недавно( 4 месяца вытаскивал(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в политике одно г...о, на этих удобрениях, хоть вырастет что то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ,что там насчет турбин Siemens? Украина собирается вообще подавать в суд за этот беспредел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подавать в суд на что? Что Сименс помог построить в Крыму электростанцию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Завез контрабандой в Украинский Крым турбины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да я понимаю. Просто пытаюсь донести, что сформулировать иск, обозначить пострадавших и сумму ущерба - задача в данном случае нетривиальная. Вот если бы они наоборот вывезли что-то или допустим отходы захоронили - другое дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лижний інструктор з Андорри з яким підписували меморандум по будівництву терміналу LNG ще не підключився?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Гаагском суде судили проигравшую страну в войне, посылочка путлеру и ко понятна и почему привлекают юр компанию из США
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так война-то была явная. О чем кричал Адольф известно. А с Путлером все сложнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крым, охилесова пята,,, они меморандум нарушили,,, еще дебилы награды раздали действующим на то время военнослужащим ,, да и сам признался в многоходовочке... Запад 2017 у них не забывай, мой рюкзак собран, пусть ток поползут сюда, в плен брать кацапов больше не буду
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Три дня Керченский пролив был перекрыт. По сотне судов с обеих сторон стояли, пока вата свою арку ставила. Хоть бы кто озабоченность выразил, уроды безвольные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
То все фигня,вот когда мы увидим договор между Пэдрой и Ху"лом о согласии на строительство моста,вот тогда офуеют все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это правильно!Только американских юристов подключать !Они из этого Козлостана выжмут всё и даже более
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть категория граждан с оккупированных территорий, которые рассуждают что "Украины нет", стоя в очереди за украинской пенсией в Бахмуте!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сё не ясного? правило русского языка: проверочное слово видик! не скажешь же видек. видео это не по русски.)))

слово видеть не считается.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я когда в 97-ом в универ поступал,так был просто бум на два факультета-юридический и экономический.Суперэлитные факультеты...Судя по новости 20 лет спустя-никого не выучили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это развод доверчивых граждан. Более того Россия получит выгодные решения суда. Пока в украине юридически АТО можете привлекать хот Папу Римского. И порошенко как бывший министр иностранных дел и путин понимают, АТО юридически внутренний конфликт. Поэтому дело не в доказательствах. АТО главное юридическое доказательство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
обоснуй...только не исходя из представлений зрады-а по международным законам...что есть агрессия например,что есть аннексия и оккупация...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина у него с маленькой. россия - с большой буквы.Странно, как то
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
можливо , для початку , Гига обоснує , що означає вигаданий ним термін "исходя из представлений зрады" ? ...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если привлекать кацапов за терроризм или спонсирование терроризма- это одно дело

а если привлекать за окупацию территории- совсем другое дело
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
""АТО" чи "війна"? Міжнародно-правові наслідки Не оголошуючи правового стану війни з Росією, Україна (!) сама підриває світовий порядок недоторканності кордонів, установлений після Другої світової війни. Адже Україна, не задіявши механізми, передбачені правовими документами для підтримки цього порядку, створила прецедент (!). І тепер, для того, щоб агресія і переділ кордонів були "легітимними", достатньо якимось чином переконати керівництво потерпілої країни не оголошувати про стан війни."
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коли "керівництво потерпілої країни" , по суті , головний союзник агресора - це взагалі елементарно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прецедент створила саме раша, ще в криму, як підписант будопешського договору, В 2015 году в связи с событиями в Крыму и на Донбассе Верховная рада Украины признала Россию государством-агрессором, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: «Будапештский меморандум был грубо нарушен страной, которая обязалась воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіщо запрошувати ще професора? На Цензорі стільки вумників - любого на раз за пояс заткнуть. Або нехай ура-паторіоти з шинами приїдуть, покричать : ганьба, зрада, подимлять шинами - всьо , буде порядок!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мне такая идея понравилась!
Лучше пусть этим делом специалисты занимаются...
А в США они уж точно есть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кажуть, что от Роттердама понты до Гааги. Совпадение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот только пусть кандидатуры подбирает не шайка Порошенко и не сепаратистские Медведчуки и ПР....Кандидатуры должны подбираться открыто в Раде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Профессора ? Это лютый пиздец.
В Америке существует поговорка, что если кто знает и умеет что либо - то он это делает, кто же делать ничего не может - тот обучает/поучает.
"практика - критерий истины", а вот с юридическими практиками у людей, не выигрывавших своих процессов - швах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас юристов и экономистов больше чем всей касабской армии раз в пять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина привлекает профессоров права для обеспечения позиции в Гаагском трибунале по иску против России, - Зеркаль
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Владимир_2, Слава Украине 706c8f12, Ali Hasan, vastness 615169c4, Urs, Жан Поль b9df7487, Евгений Луганск, НБ, Galicja, trolik, RustIck
 Всего на сайте: 40 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти