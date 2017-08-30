Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ

3190 83Теги: депортация (250) журналистика (2527) ОБСЕ (2783) свобода слова (1005) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 21:18 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ. читать источник x Мне нравится
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нам до раисси расти и расти еще...
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1. Перерізає стрічки.
2. Інспектує дороги.
3. Розказує про реформи.
4. Сивіє.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на собрании в Каракалпакстане озвучил два рецепта обогащения жителей страны - развитие малого предпринимательства и выращивание кур.
У каждой сельской семьи должен быть свой бизнес, заявил президент, сообщает «Гордон».
«Каждая семья, проживающая в селах республики, не только в Каракалпакстане, просто обязана содержать по 100 кур. 100 кур будут сносить по меньшей мере по 50 яиц. Если 10 яиц члены семьи будут употреблять в пищу сами, то 40 яиц они могут продать. Тогда у нас не будет малообеспеченных семей», - подсчитал Мирзиеев.
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вот это президент!
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#Hama: #ISIS has killed 2 #Russia|n soldiers in Eastern #Hama today.
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отскакались пидоры удмуртские по сирийской пустыни.
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Свобода лжи - в это поверю!
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поэтому сук, типа курбатовой, которые кацапам такую хуйню из телека про Украину несут нужно не то, что депортировать, распять или раз шесть перед этим необходимо.
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это, соотвественно, кацапские каналы, там доступные.
я так понял, почти все русскоязычное население, там проживающее, даже украинцы, черпают новости из кацапских каналов, т.к. они изначально были доступнее всех.
в итоге чувак на сегодня стал ярым ватником, эакулирует от хуйла, и жутко ненавидит хохлов.
и это бывший украинец в США. казалось бы.
от насколько зомбирует кацапский зомбоящик.
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Депортировать без сомнения - если вруны, проплачены а тем более играют на купленой им дудке. Права и объязанности касаются всех на "шарике" и одинаковы для всех, а не только для ОБСЕ - лично.
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Кремль скупает европарламентариев пачками.... Смрадно европа загнивает.
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"какая мАлниеносная реакция..ПЛЯ! почти синхронно!,А когда ОБСТРЕЛИВАЮТ касабі наших Хлопцев сутками..об*сешникам позакладало..ПОШИЛИНАХ!"(С)
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Касса в этом офисе:
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Вот только возникает один интересный вопрос...А вам не пофиг, что там показывает и рассказывает Киселев с Соловьевым своим зрителям ? У вас же ,типа, войнушка с РФ,так какая разница ?
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И опять же...вы воюете с РФ уже четвертый год со слов Порошенко, и вас волнует что там противник скажет своему населению ? Попахивает бредом...
И напоследок....Будьте уж честными хоть иногда.ЯО у вас отобрали американские браты, естественно с нашей помощью,а заодно и разрушили пусковые установки и распилили стратегов.
Или это РФ настояли на уничтожении тушек ?
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