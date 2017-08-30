Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ

6943 118Теги: пропаганда (2215) СБУ (14810) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 20:55 Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУПропагандистка российского "Первого канала" Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. читать источник x Мне нравится 42
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спецназ и десантуру РФ. А вот, боятся, то певунью на коляске, то телеканалы, типа кухня ТВ, Телекафе
и Сарафан, то яндекс с однокласниками.
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Играться в дартаньянов с врагом, который ведет войну против страны и каждого гражданина, убивает украинцев, похищает, держит в плену несколько сотен наших сограждан, устраивает теракты в центре нашей столицы- это ничто иное как саботаж и государственная измена.
Пишу это Гитлянской на странице в ФБ- удаляет, не нравится правда про работу СБУ.
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