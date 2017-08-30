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 Форум Украины(620195)
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Теги: пропаганда (2215) СБУ (14810)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ

Пропагандистка российского "Первого канала" Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года.

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Извините пожалуйста. А где можно узнать, чего она натворила в Украине?
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как что? эта мордовская самка приехала в Украину. Это само по себе преступление.
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Ахаха )) Патриот ,а тебя еще не расстреляли ,что на ахрессорском языке балакаешь ? Это тоже само по себе преступление...Привет Европейскому КНДР ))
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Удивительная страна Украина. Три года сдерживает
спецназ и десантуру РФ. А вот, боятся, то певунью на коляске, то телеканалы, типа кухня ТВ, Телекафе
и Сарафан, то яндекс с однокласниками.
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Ну дык Самойлова -это суперагент,а кухня-ТВ развращает громадян красивой жрачкой.Сам министр Рева прямо сказал...что грамадяне много жрут....Москальская провокация ))
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Отпускать вражеских диверсантов во время необъявленной войны- это саботаж и государственная измена.
Играться в дартаньянов с врагом, который ведет войну против страны и каждого гражданина, убивает украинцев, похищает, держит в плену несколько сотен наших сограждан, устраивает теракты в центре нашей столицы- это ничто иное как саботаж и государственная измена.
Пишу это Гитлянской на странице в ФБ- удаляет, не нравится правда про работу СБУ.
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Да, уточнение: необъявленной войны против Украины конечно, для нас это конечно само собой разумеющееся, но как мысль звучит не полностью корректно. Украина конечно никакую войну ни против кого не ведет, а война ведется против Украины.
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фамилия и та НКВДшная, наверняка генерация сталинских палачей...
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Кто там предлагал обменять на Сущенко? Будет Сущенко сидеть, потому шо не президента а хмыря какого-то имеете.
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чудово! веллдан соєві "матерітерези"! а тим часом десятки викрадених українців продовжують свої страждання в мокшанських катівнях...
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А с какого перепугу - СБУ - отпускает врага-шпиона из вна фашистской мрази россии??? Как там Сущенко - поживает?? А это реальный обменный материал -транжирится попусту.....нужно правильно поступать с врагами - Арест - Суд - Срок..Этой твари Курбатовой - только за разжигание межнационального конфликта - можно было десяточку впаять..учитесь бездари у Лукашенко - они подобных российско-фашистских пропагандонов - судит. Видит их вредность и опасность от них.
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Удивительное единодушие в комментариях, как в бывшем СССР
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та яка вона курБатова, вона КУРВАтова...курва ВАатова )
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а какие еще должны быть комментарии относительно к прохуйловской журношлюхе?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ
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