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Теги: инфаркт (25) Минздрав (1433) закупки (103) Супрун Ульяна (179)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун

В Украину завтра поступят почти 5 тыс. стентов, которые закупила британская закупочная агентство Crown Agents.

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офф топ

РПЦ головного мозга!!!

В одной из больниц Санкт-Петербурга от ВИЧ-инфекции умерла 8-летняя девочка из-за отказа родителей её лечить
Медики говорят, что против лечения выступили родители и мотивировали это религиозными соображениями.
О том, что у 8-ми летнего ребенка ВИЧ-инфекция, родители, медики, уполномоченный по правам ребенка, сотрудники СПИД-Центра, знали еще три года назад. Девочку взяли в приемную семью из дома ребенка, и о ее врожденном диагнозе поставили в известность всех, кто должен был об этом знать, в том числе и родителей. Необходимое для лечения время упустили исключительно из-за их упорства, Они ревностные православые, в существование Вич не верят.
Занавес.
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Соевые знают,шо во время их реформ инфарктов у людей прибавится.
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коронарних стентів" Ценз! списать же ж бЄз ошиПок мона? НЄ?
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А де ти бачиш помилку? Стент - (а не стенд, як ти думаєщ), - це така пружинка, яка вставляється в коронарну судину, стінки якої вкриті атеросклеротичними бляшками, для того, щоб розширити судину для нормальної циркуляції крові. Пружинка вводиться через артерію спеціальним зондом.
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ой сиди вже..дохтур..!)
ти читав новини 23.00 а писали їх 20.53... і ТОДІ помилка була іншому слові)
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Не поверишь. У подруги, в этом году, отец в больницу попал с инфарктом. Обычный трудяга, не депутат. Операция стоила 60тыс. грн. Всё за счёт государства.
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не поверю. Я тоже в этом году попал в больницу с инсультом. А пацан рядом со мной (попали почти одновременно) помер. А я хоть старше в два раза, а выжил. Наверное, тоже за счет государства. Больницы видно разные.
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в Мариуполе медифаст за один стент брал в районе 20 тыс гр.если ошибаюсь -поправьте.
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а что это? "которые закупила международная организация "Crown agency". У нас ведь целое министерство, м...ь его так, здравоохранения...То есть, можем только закупать, построить что то мы не можем, опять закупать.
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Украина производит коронарные стенты. Их менять надо чаще чем американские, но они (стенты) значительно дешевле импортных и свою работу делают. Думаю, и.о. министра здравоохранения об этом просто не знает.
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суть "значительно чаще"...то есть, по сути, 2+2, все равно, 4?
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типа того. Но когда пациент нуждается в срочном стентировании (вопрос жизни и смерти), а других стентов нет с этими подсчетами разбираются потом. Ну и вопрос же в другом: о чем знает и не знает в.о. министра Супрун.
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"Все эти" и многие другие "процедуры" не могут быть бесплатными по определению. За них все равно будут платить налогоплательщики или через государство или через страховые компании или пациент непосредственно из своего кармана. Качественная медицина не может быть дешевой, а тем более не может быть халявой.
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у баби Уляни інша задача-все це реформування повинно виключити державні кошти на лікування населенння і болт на статтю конституції...не можна лаяти систему Семашко тільки по тому, що ви її не фінансуєте, а баба Супрун...то козачок засланий під вимоги МВФ, і Рева з пенсійоном у розумінні реформ...вагіна українським номо sapiensam, як що не схаменуться. А не схаменуться, бо на кожному організму незалежному по дві тисячі боргу кредитового перед МВФ і у американських грошах
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ЦЕНЗОР не має інакших фото Супрун, чи може це Супрун не має інакших фото?? Бо ті , що виставляєте - чисто "олицетворение" стану нашої медицини...
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Стоимость одного стента - от 70 до 150 долларов

5 лет назад в Центре сердца мне предложили на выбор - от 20 до 30 тысяч грн (при курсе 8). Потом через день содрали еще 2 тыс "на благотворительность". Благо фирма оплатила, а то бы не выжил. А за 70-150 баксов мог бы сам ставить хоть каждый месяц.
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Ваша абсолютная правда -- только стенты еще бывают разные -- простые и позолоченные -- на простые хирурги дают по опыту 6 месяцев гарантии -- а потом могут опять возникнуть проблемы .
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все зависит ,от Всевышнего, ибо никто из врачей ,которые стентируют коронарные сосуды сердца...(даже платиновыми стентами).не даст больному гарантию,что тот не умрет в скором времени и не пропадет и жизнь и деньги..
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Господа та панове! Курение , алкоголь , много и дешевый , жирная и ненатуральная пища в разы увеличивает риск инсультов и инфарктов! А то верещат тут многие о праве на доступное курение ! За все в этой жизни надо платить!
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А сколько в Украине блатных и примазавшихся? На всех хватит?
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Iнфаркт -це третя , після ДТП і раку, біда. Причина : смажена та жирна їжа, алкоголь, куріння, стресові ситуації. Стенти у нас завжди були в достатній кількості, і всі інфарктники, хто бажав, проходив стенування. До кризи стент коштував 7-10 тисяч грн. Зараз до 30 тис. При наявності стентів в клініках є навіть черги. Це тому, що стенування проходить в спеціально обладнаних кабінетах, до речі це обладнання дуже дороге, а тому такі кабінети в Україні є тільки в обласних центрах та в столиці. Мови про блатних и примазавшихся не може й бути, адже за все треба платити, навіть при тому, що стенти не дефіцит. Закупили просто дешевші.
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Певний відсоток операції зі стентуванням призначається ... без медичних показань, виключно заради отримання грошей (не має значення - від пацієнта, страхової компанії, благодійного фонду, профспілки...) І в Штатах, і в Германії, і мабуть у нас.
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Почему у животных не бывает инфаркта
…а у людей бывают! Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун - Цензор.НЕТ 3115
ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА В МЕДИЦИНЕ: ИННОВАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ Д-РА РАТА В СТЭНФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В этой книге рассказывается о революционных изменениях в медицине, навсегда избавляющих людей от инфарктов, инсультов, высокого давления, сердечной недостаточности и других широко распространенных заболеваний.
Доктор Матиас Рат, всемирно признанный ученый и врач, возглавил группу исследователей, которая совершила прорыв в области клеточной медицины, спасший жизни миллионов людей. Сегодня смерти от инфаркта сердца можно легко избежать!Проект создания новой системы здравоохранения. После смерти дважды лауреата Нобелевской премии Линуса Полинга в 1994 году доктор Рат продолжил его дело. Он основал международный научно-исследовательский институт, головные центры которого находится в голландском местечке Хеерлен и в калифорнийском городке Санта-Клара. http://www4ru.dr-rath-foundation.org/pdf-files/why-book/whybook_ru_00.pdf
http://www4ru.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/why_book.html
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http://www4ru.dr-rath-foundation.org/pdf-files/why-book/whybook_ru_00.pdf
Почему у животных не бывает инфаркта
…а у людей бывают! Уважаемые читатели!
Крупнейшей "эпидемией" на Земле
являются инфаркты, инсульты и дру-
гие формы сердечно-сосудистых забо-
леваний, которые уже унесли сотни
миллионов человеческих жизней. Се-
годня мы знаем, что эта "эпидемия"
вовсе не является болезнью в прямом
смысле слова. Сердечно-сосудистые
заболевания - это результат длитель-
ного дефицита витаминов и других важнейших питательных
веществ в огромном количестве клеток нашего организма. Мы
также знаем, что этих болезней можно избежать.
Эта книга -
свидетельство научного прорыва, который помог
одержать победу над заболеваниями сердца и спасти
миллионы человеческих жизней по всему миру.
"Эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний" является тяже-
лейшим экономическим бременем в Америке и других странах.
Прямые и косвенные расходы, вызванные лечением этих
болезней, исчисляются биллионами долларов ежегодно.
В
этой книге рассказывается, как сэкономить большую
часть этих денег, которые могут быть направлены на
выполнение других важных задач общества.
Та же "эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний" состав-
ляет главный интерес инвестиционной политики одной из
крупнейших в мире промышленностей - фармацевтического
"бизнеса на болезнях". Конец этой эпидемии неминуемо
приведет к краху фармацевтического бизнеса.
Вот почему
эта книга занесена в "черный список" фармацевтичес-
кой отрасли.
Ввиду того, что фармацевтическая промышленность, как круп-
нейшая и самая выгодная инвестиционная отрасль в мире,
борется с открытиями, описанными в данной книге, то не
вызывает удивления, что прежде Вы ничего не слышали об
этих открытиях. Фармацевтическая промышленность подку-
пает влиятельных представителей средств массовой информа-
ции, медицины и политики и является крупнейшим спонсором
нынешней администрации США.
Это означает: чем быс-
трее будет распространяться по миру послание этой
книги, тем скорее наступит конец беспринципному
"бизнесу на болезнях".
Жизненно важные перемены всемирного масштаба, произошед-
шие в результате этих открытий, были на раннем этапе признаны
Линусом Полингом, дважды лауреатом Нобелевской премии.
Незадолго до своей смерти он сказал мне: "Твои открытия имеют
такое большое значение для миллионов людей, что они угрожают
существованию целых промышленных отраслей. Возможно, что
когда-нибудь будут развязаны войны только для того, чтобы
предотвратить распространение этих открытий. Именно тогда ты
должен будешь выступить во имя правого дела!" Именно по этой
причине я опубликовал в Нью-Йорк Таймс и других, всемирно
известных газетах официальные заявления, в которых разобла-
чались экономические интересы, стоящие за войной в Ираке и
международным кризисом. Это, прежде всего, интересы фарма-
цевтических и нефтехимических компаний, главным инвестором
среди которых является Группа Рокфеллера.
Польза для здоровья, которую приносят открытия, описанные
в данной книге, имеет всемирную значимость. Применение
этих сведений в политике здравоохранения поможет побе-
дить главнейшие причины заболеваний и смерти, главным
образом инфаркты, инсульты и другие болезни века.
Эта
книга является руководством по достижению постав-
ленной цели.
Более шести миллиардов людей, живущих сегодня на Земле, а
также и последующие их поколения получат практическую
пользу в результате победы над фармацевтическими бизнес-
интересами. Сообща мы сможем сохранить миллионы жизней,
а так же сэкономить биллионы денежных средств на меди-
цинские цели.
Эта книга - практическое руководство,
которое Вы можете воплотить в жизнь уже сегодня, в
какой бы стране вы ни жили.
ПРЕДИСЛОВИЕ
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"Освобождение здоровья человека" является величайшим
освободительным движением всех времен. Его размах глоба-
лен, а сфера непосредственного влияния - здоровье и жизни
не только шести миллиардов людей, живущих на нашей
планете, но и будущих поколений.
Эта книга призывает
Вас принять участие в достижении великой цели - ради
Ваших детей и внуков.
Давайте вспомним единственную параллель этого движения из
истории человечества, которой имеется документальное
подтверждение, - это "освобождение от неграмотности" в
средневековой Европе. Изобретение книгопечатанья и пере-
вод Библии на общедоступный язык 500 лет назад позволили
миллионам людей утвердиться в своем праве на грамотность.
Правители тех времен понимали, что знание - есть сила, и этой
силой они не хотели делиться. Но миллионы людей не
спрашивали у них разрешения. Объединившись в своем
стремлении, они преодолели "темное" средневековье и проло-
жили дорогу новой эре просвещения и, обеспечили осущест-
вление прогресса, подобного которому человечество не знало
до нынешних дней.
В настоящее время, при помощи современных достижений
человечество может добиться гораздо большего - иско-
ренения распространенных болезней века. Но для достижения
этого необходимо приложить значительные усилия.
Каждый
из нас должен выступить в пользу общества, в кото-
ром здоровье, мир и социальная справедливость не
будут исключением. Эта книга приблизит нас к дости-
жению общей цели.
Искренне Ваш,Д-р Матиас Рат.......
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗавтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун
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