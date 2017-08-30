Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун

4828 36Теги: инфаркт (25) Минздрав (1433) закупки (103) Супрун Ульяна (179) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 20:53 Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - СупрунВ Украину завтра поступят почти 5 тыс. стентов, которые закупила британская закупочная агентство Crown Agents. читать источник x Мне нравится 8
РПЦ головного мозга!!!
В одной из больниц Санкт-Петербурга от ВИЧ-инфекции умерла 8-летняя девочка из-за отказа родителей её лечить
Медики говорят, что против лечения выступили родители и мотивировали это религиозными соображениями.
О том, что у 8-ми летнего ребенка ВИЧ-инфекция, родители, медики, уполномоченный по правам ребенка, сотрудники СПИД-Центра, знали еще три года назад. Девочку взяли в приемную семью из дома ребенка, и о ее врожденном диагнозе поставили в известность всех, кто должен был об этом знать, в том числе и родителей. Необходимое для лечения время упустили исключительно из-за их упорства, Они ревностные православые, в существование Вич не верят.
Занавес.
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ти читав новини 23.00 а писали їх 20.53... і ТОДІ помилка була іншому слові)
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5 лет назад в Центре сердца мне предложили на выбор - от 20 до 30 тысяч грн (при курсе 8). Потом через день содрали еще 2 тыс "на благотворительность". Благо фирма оплатила, а то бы не выжил. А за 70-150 баксов мог бы сам ставить хоть каждый месяц.
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…а у людей бывают!
ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА В МЕДИЦИНЕ: ИННОВАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ Д-РА РАТА В СТЭНФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В этой книге рассказывается о революционных изменениях в медицине, навсегда избавляющих людей от инфарктов, инсультов, высокого давления, сердечной недостаточности и других широко распространенных заболеваний.
Доктор Матиас Рат, всемирно признанный ученый и врач, возглавил группу исследователей, которая совершила прорыв в области клеточной медицины, спасший жизни миллионов людей. Сегодня смерти от инфаркта сердца можно легко избежать!Проект создания новой системы здравоохранения. После смерти дважды лауреата Нобелевской премии Линуса Полинга в 1994 году доктор Рат продолжил его дело. Он основал международный научно-исследовательский институт, головные центры которого находится в голландском местечке Хеерлен и в калифорнийском городке Санта-Клара. http://www4ru.dr-rath-foundation.org/pdf-files/why-book/whybook_ru_00.pdf
http://www4ru.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/why_book.html
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…а у людей бывают! Доктор Матиас Рат. http://www4ru.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/why_book.html
http://www4ru.dr-rath-foundation.org/pdf-files/why-book/whybook_ru_00.pdf
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Почему у животных не бывает инфаркта
…а у людей бывают! Уважаемые читатели!
Крупнейшей "эпидемией" на Земле
являются инфаркты, инсульты и дру-
гие формы сердечно-сосудистых забо-
леваний, которые уже унесли сотни
миллионов человеческих жизней. Се-
годня мы знаем, что эта "эпидемия"
вовсе не является болезнью в прямом
смысле слова. Сердечно-сосудистые
заболевания - это результат длитель-
ного дефицита витаминов и других важнейших питательных
веществ в огромном количестве клеток нашего организма. Мы
также знаем, что этих болезней можно избежать.
Эта книга -
свидетельство научного прорыва, который помог
одержать победу над заболеваниями сердца и спасти
миллионы человеческих жизней по всему миру.
"Эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний" является тяже-
лейшим экономическим бременем в Америке и других странах.
Прямые и косвенные расходы, вызванные лечением этих
болезней, исчисляются биллионами долларов ежегодно.
В
этой книге рассказывается, как сэкономить большую
часть этих денег, которые могут быть направлены на
выполнение других важных задач общества.
Та же "эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний" состав-
ляет главный интерес инвестиционной политики одной из
крупнейших в мире промышленностей - фармацевтического
"бизнеса на болезнях". Конец этой эпидемии неминуемо
приведет к краху фармацевтического бизнеса.
Вот почему
эта книга занесена в "черный список" фармацевтичес-
кой отрасли.
Ввиду того, что фармацевтическая промышленность, как круп-
нейшая и самая выгодная инвестиционная отрасль в мире,
борется с открытиями, описанными в данной книге, то не
вызывает удивления, что прежде Вы ничего не слышали об
этих открытиях. Фармацевтическая промышленность подку-
пает влиятельных представителей средств массовой информа-
ции, медицины и политики и является крупнейшим спонсором
нынешней администрации США.
Это означает: чем быс-
трее будет распространяться по миру послание этой
книги, тем скорее наступит конец беспринципному
"бизнесу на болезнях".
Жизненно важные перемены всемирного масштаба, произошед-
шие в результате этих открытий, были на раннем этапе признаны
Линусом Полингом, дважды лауреатом Нобелевской премии.
Незадолго до своей смерти он сказал мне: "Твои открытия имеют
такое большое значение для миллионов людей, что они угрожают
существованию целых промышленных отраслей. Возможно, что
когда-нибудь будут развязаны войны только для того, чтобы
предотвратить распространение этих открытий. Именно тогда ты
должен будешь выступить во имя правого дела!" Именно по этой
причине я опубликовал в Нью-Йорк Таймс и других, всемирно
известных газетах официальные заявления, в которых разобла-
чались экономические интересы, стоящие за войной в Ираке и
международным кризисом. Это, прежде всего, интересы фарма-
цевтических и нефтехимических компаний, главным инвестором
среди которых является Группа Рокфеллера.
Польза для здоровья, которую приносят открытия, описанные
в данной книге, имеет всемирную значимость. Применение
этих сведений в политике здравоохранения поможет побе-
дить главнейшие причины заболеваний и смерти, главным
образом инфаркты, инсульты и другие болезни века.
Эта
книга является руководством по достижению постав-
ленной цели.
Более шести миллиардов людей, живущих сегодня на Земле, а
также и последующие их поколения получат практическую
пользу в результате победы над фармацевтическими бизнес-
интересами. Сообща мы сможем сохранить миллионы жизней,
а так же сэкономить биллионы денежных средств на меди-
цинские цели.
Эта книга - практическое руководство,
которое Вы можете воплотить в жизнь уже сегодня, в
какой бы стране вы ни жили.
ПРЕДИСЛОВИЕ
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"Освобождение здоровья человека" является величайшим
освободительным движением всех времен. Его размах глоба-
лен, а сфера непосредственного влияния - здоровье и жизни
не только шести миллиардов людей, живущих на нашей
планете, но и будущих поколений.
Эта книга призывает
Вас принять участие в достижении великой цели - ради
Ваших детей и внуков.
Давайте вспомним единственную параллель этого движения из
истории человечества, которой имеется документальное
подтверждение, - это "освобождение от неграмотности" в
средневековой Европе. Изобретение книгопечатанья и пере-
вод Библии на общедоступный язык 500 лет назад позволили
миллионам людей утвердиться в своем праве на грамотность.
Правители тех времен понимали, что знание - есть сила, и этой
силой они не хотели делиться. Но миллионы людей не
спрашивали у них разрешения. Объединившись в своем
стремлении, они преодолели "темное" средневековье и проло-
жили дорогу новой эре просвещения и, обеспечили осущест-
вление прогресса, подобного которому человечество не знало
до нынешних дней.
В настоящее время, при помощи современных достижений
человечество может добиться гораздо большего - иско-
ренения распространенных болезней века. Но для достижения
этого необходимо приложить значительные усилия.
Каждый
из нас должен выступить в пользу общества, в кото-
ром здоровье, мир и социальная справедливость не
будут исключением. Эта книга приблизит нас к дости-
жению общей цели.
Искренне Ваш,Д-р Матиас Рат.......
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