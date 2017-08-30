Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе

491 16Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: ОБСЕ (2783) обстрел (6835) Донбасс (15907) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 20:33 Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на ДонбассеСпециальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 80 взрывов в Донецкой и Луганской областях. читать источник x Мне нравится
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https://censor.net.ua/news/453354/za_minuvshie_sutki_poter_sredi_ukrainskih_
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Со школьным, как-то не сложилось...
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Но, ясное дело, не официально...
Жаль только, что патрули ОБСЕ, давненько не получали по мозгам.
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ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу! жу-жу-жу!!!
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Прошу принять участие в небольшом опросе
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