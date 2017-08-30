EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Форум Украины(620195)
  491  16
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: ОБСЕ (2783) обстрел (6835) Донбасс (15907)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 80 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а ВСУшникам за ответку угрожают уголовкой,твари штабные!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по твоему, не надо выполнять приказ? Тогда, зачем армия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
у любого военного, есть право обжаловать, не выполнять приказ в определенном суде. Они есть? Нет. Почему? А потому, что всех и все устраивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивно.Сьогодні протягом дня запевняли,що там все спокійно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете за период с 19.30 28 августа по 19.30 29 августа.Источник: https://censor.net.ua/n453468
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто там рассуждал об эффективности "школьного перемирия", напомните!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давайте теперь студенческое перемирие!!!
Со школьным, как-то не сложилось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора их напугать, а ну кондитер забацай чоколадное перемирие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю, что кацапоиды, получили хорошую ответку.
Но, ясное дело, не официально...
Жаль только, что патрули ОБСЕ, давненько не получали по мозгам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все европейские структуры это гниды продажные, которые за деньги продадут все, в том числе и свою галимую демократию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехай тепер тилові криси вигадують нову термінологію - "шкільне перемиря" не спрацювало. Та й чи могло бути по-іншому - озброєного ворога треба бити і вигнати за межі української землі (як на Сході, так і з Криму). І тільки тоді, якщо штабні стратеги збережуть цю "миротворчу сверблячку" (біс з вами) - сідайте і домовляйтеся. Але на той момент українську землю вже не перепахуватимуть ворожі снаряди і не гинутимуть наші співвітчизники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зафиксировали... непонятно кто... непонятно из какого оружия... не понятно в каком направлении...
ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу! жу-жу-жу!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего непонятного? зафиксировали 80 взрывов пердаков ватников на Даугбассе после того как те узнали, что Россия теперь будет по закону агрессором))))

Прошу принять участие в небольшом опросе
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНаблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Владимир_2, Ali Hasan, vastness 615169c4, Urs, Жан Поль b9df7487, Евгений Луганск, НБ, Galicja, trolik, RustIck, Вячеслав Shaman
 Всего на сайте: 40 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти