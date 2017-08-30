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 Форум Украины(620195)
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Материалы по теме:  Безвізовий режим з ЄС
Теги: паспорт (216) поліграфкомбінат_Україна (8) біометричні паспорти (60) безвізовий режим (676)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиграфкомбинат "Украина" с начала действия безвиза изготовил 776 тыс. биометрических паспортов

С начала вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов, из которых на сегодня напечатано уже более 770 тысяч.

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у меня уже месяц как есть, новенький, лучше старого!... :D
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Нехіло так українці хочуть за кордон без візи з'їздити... І де тільки гроші беруть?
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Працюють мабудь А хтось і за кордоном працює. Треба не забувати ща зараз сезонні роботи і багато хто іздить на них за кордон.
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І робочі черевики, і дозвіл від батьків... І тому украінці завдяки безвізу тільки відпочивати ф Европу іздять та витрачати гроші...Сашок, ти весь день бухий, чи тільки ввечері накидаєшся?
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мусліми з щасливого Сходу пхнуть до проблемної Європи,а чим українці гірші? тут звичайний геноцид, чи то реформи? а комбінат аусвайси он цілодобово малює...знов щось з консерваторією
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что-то я сомневаюсь что они работают 7 дней в неделю и в три смены- что на загран паспорта, что на id- карточки с обычным сроком изготовления одни задержки.
Делают вовремя только загран паспорта за 7 дней.
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внутренний паспорт делают 20 рабочих дней и два месяца очередь выстоять , пока на фото попадешь! итого 3 месяца! чтоб паспорт крепостного получить!
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а куда ехать? И зачем? есть море, горы, Шацкие? Европа, не втащила. К кацапам, упаси меня Кришна, может в Мексику?
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если все по плану, то почему очереди ? и сроки не выдерживаются ?
аа-а, это тоже по плану...
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Терорист "ЛНР" вільно живе в Києві
На військовому параді був помічений терорист "ЛНР" Пато Надараія, також він робить гарне селфі з представниками поліції
Він в цьому році перебрався у столицю, і теж отримав с жінкою нові біометричні паспорти, його жінка просить допомогу в группах переселенців, та приїхала в м.Київ народжувати 2 дитину. Вони спокійно проживають в м.Вишневе і нікого не бояться. https://www.obozrevatel.com/crime/terorist-lnr-vilno-zhive-v-kievi.htm
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиграфкомбинат "Украина" с начала действия безвиза изготовил 776 тыс. биометрических паспортов
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