Полиграфкомбинат "Украина" с начала действия безвиза изготовил 776 тыс. биометрических паспортов

С начала вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов, из которых на сегодня напечатано уже более 770 тысяч.
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Делают вовремя только загран паспорта за 7 дней.
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аа-а, это тоже по плану...
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На військовому параді був помічений терорист "ЛНР" Пато Надараія, також він робить гарне селфі з представниками поліції
Він в цьому році перебрався у столицю, і теж отримав с жінкою нові біометричні паспорти, його жінка просить допомогу в группах переселенців, та приїхала в м.Київ народжувати 2 дитину. Вони спокійно проживають в м.Вишневе і нікого не бояться. https://www.obozrevatel.com/crime/terorist-lnr-vilno-zhive-v-kievi.htm
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