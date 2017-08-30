24738 400Теги: армія (1891) рейтинг (91) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 19:57 В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е местоУкраина заняла 30-е место в рейтинге лучших армий мира. читать источник x Мне нравится 22
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ЦАХАЛ - тоже серьезная армия.
А вот за что кацапам дали 2-е место - в недоумении. От совка в наследство, как место в совбезе. Стебутся, наверное..
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Внутрення политическая консолидация - вот с чего надо начинать.
Пока власть не в руках украинцев - армия будет хромать, как и экономика.
Олигархам сильная Украина не нужна.
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1. США
2.Россия
3. Китай
4. Индия
5. Великобритания
6. Франция
7. Германия
8. Турция
9. Южная Корея
10. Япония
11. Израиль
12. Италия
13. Египет
........
21. Украина
22. Иран
Какой бы вооруженной не была армия, важное значение для победы в мировой войне будет играть боевой дух солдат: в шестидневной войне Израиль - ( 260 тыс. человек ) против коалиции Египет, Сирия, Иордания, Ирак - (400 тыс. человек + советские консультанты) : Израиль разбил эту коалицию за 6 дней
Источник: http://basetop.ru/reyting-armiy-mira/ © Топ Рейтинги Мира
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Плюс деньги и новейшее оружие США.
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намекаешь что Рашка будет маршировать по дорогам США? Ну ты и сепар
========
Е суха гиляка и мотузка......тебе туда.....отъебись
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В 2014-м - на 25-м из 123.
В 2015-м - на 30-м из 121.
В 2016-м - на 25-м из 126.
В 2017-м - на 30-м из 133.
Визуально это выглядит так:
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А КИТАЙ ?
Технологически и цивилизационно он стоит выше козляндии.
Людской ресурс неограничен.
Самосознание и мотивация китайца выше на 2 головы выше, чем у "имперцев".
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Этот рейтинг кстати сравнивает потенциалы не только ВС стран но и их население, ВВП , промышленность и все остальное что может пригодится в войне.
И пока что Китай демострирует явно и открыто что рашка это его сучка и он ебет ее как хочет - хоть Даманский, хоть передачи замли в аренду на 50 лет бесплатно китайцам. А через время просто заберет Сибирь себе и все Искандеры кремлю в сраку затолкает.
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А ВЗАГАЛІ
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Плювати на рейтинги...Вони потрібні ідіотам,котрим нудно і вони рейтингують все,що їм на очі попадається...
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Алжир: Танки - 1050шт. Самолёты - 404. Субмарины - 6. Ядерные боеголовки - 0.
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Пакистан: Танки - 3124шт. Самолёты - 847. Субмарины - 8. Ядерные боеголовки - 110.
ЯО у Пакистана в десять раз больше, но и 3шт. ыновских хватит, чтобы разнести Пакистан в пух и прах, так что, неубедительное преимущество.
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П.С
А тем кто кричит о необходимости идти вперёд скажу, для наступления необходимо минимум ТРЁХКРАТНОЕ численное превосходство или подавляющее преимущество в высокотехнологичном оружии (США * Ирак, Афганистан)
У НАС ВСЁ ЭТО ЕСТЬ?
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Хоть не 31-я...и на том спасибо...
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Вот там уровень обеспечения с-о-о-о-всем другой.
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https://www.globalfirepower.com/disclaimer.asp
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По состоянию на 1 марта 2017 года, в составе стратегических ядерных сил России находилось 1765 ядерных боезарядов на 523 развёрнутых стратегических носителях, общее количество развернутых и неразвернутых носителей составляет 816 единиц
31,923 km² - площадь ВСЕЙ Днепропетровской обл
30,528 km² площадь Бельгии
Брехло вы однако, мягко выражаясь
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Про землю
https://newsland.com/user/4297692703/content/vsia-pravda-o-peredache-kitaiu-3-mln-ga-ukrainskoi-zemli/4558099
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Кому интересно, прочитайте сами на сайте GlobalFirepower раздел "Отказ от ответственности".
https://www.globalfirepower.com/disclaimer.asp
Цитирую: "GlobalFirepower.com не несет ответственности за точность, правильность, полноту, надежность и «актуальность» сделанной информации"
"Материал, представленный на этом веб-сайте, имеет историческую и развлекательную ценность".... Ноу коммент.
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Браво,Александр!Зашёл на сайт этой придурошной Глобел.В разделе "ответственность" администрация пишет,что они ответственности не несут.Сайт создан для любителей истории и развлечения.По идее в пресс-службе должны работать журналисты,но и они пообщавшись с нашими тупыми генералами становятся тупыми журналистами.
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а Головнокомандувачем Порошенко, також у військовій справі до обрання президентом не помічений, зате помічений у справі створення Партії Регіонів - рушійної сили знищення України, так тридцяте місце - це незаслужений комплімент.
А якщо без кпин - за яким рахунком Порошенко, наприклад, називає нашу армію "однією з потужніших чи то в Європі, чи в світі.
Може ми перемогли 3 чи 4 російські батальонно-тактичні групи біля Іловайська?, чи відстояли Дебальцево від шахтарів та трактористів?
А чи всім відомо, що ми навіть не контролюємо ВСЮ теріторію, яка згідно так званих мінських угод повинна бути під нами?
Які б чудові не були наші солдати, але гнилий мозок (керівництво армією та країною) зводить їх безсенсовно та безкарно на могили, бл*ть...
І
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