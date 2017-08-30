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 Форум Украины(620195)
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а если не считать бонусные баллы за членство в НАТО, то на 5-м.
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По снаряге может и проигрываем, а давайте заплатим пиндосу около 200$ в месяц за то что б его какой нибудь капитан чмырил, посомтрим какой с него будет воин тогда))
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Пока 30-я армия в мире остановила 2-ю......кто сможет это сделать?
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Там они взяли, что хотели. Как и Карелию у финнов в свое время.
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хватит это форсить никто никого не останавливал. Ты где то видел ракеты и авиацию кацапов? или ты думаешь "европейский вал" остановил их ракеты? Идёт гибридная херота не более. У нас даже войны с ними нету официально.
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Ха,отобрали в Украины ЯО,а потом рейтинги составляют.Украина вне рейтинга,пока.Дайте ей немного отдышаться,поправиться.А то ,что монстра остановила "голыми руками"можно и поднять на десяток позиций.США,непонятно почему на первой позиции.Кто назовет хоть одну ее победу.Один на один.Везде воевали в стае.А,ну да,остров Гренада.По тому как воевали и проводили войны 1-Германия.2-Вьетнам.3-Израиль.........Кацапские победы были мясом.Итоги для них всегда ужасающие.Это не искусство войны.Успокою любителей США,по технике вооружения они на 1ом месте.
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США (коалиция там была чисто номинальная, реально воевали американцы) разгромили в пух и прах иракскую миллионную армию потеряв при этом меньше 100человек убитыми (причем насколько я помню половина там была от дружественного огня). Другое дело что США ни разу (за последние 50лет) не воевали с равным или превосходящим их противником. Наша армия в этом рейтинге так низко поскольку она малочисленна, у нас очень большие проблемы с ПВО и авиацией, связью, у нас фактически нет флота. Так что в мире мы где-то и находимся на 30 месте.
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Именно США выиграли две мировые войны (не считая т.н. "холодной"). Это и есть Искусство войны.+ Корея, +Ирак (тоже две, кстати).
ЦАХАЛ - тоже серьезная армия.

А вот за что кацапам дали 2-е место - в недоумении. От совка в наследство, как место в совбезе. Стебутся, наверное..
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Для безопасности Украины главное не армия, а кто ею управляет.
Внутрення политическая консолидация - вот с чего надо начинать.
Пока власть не в руках украинцев - армия будет хромать, как и экономика.
Олигархам сильная Украина не нужна.

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Более известная компания Globalfirepower дает более реальный рейтинг мощи Армий мира на апрель 2017:

1. США

2.Россия

3. Китай

4. Индия

5. Великобритания

6. Франция

7. Германия

8. Турция

9. Южная Корея

10. Япония

11. Израиль

12. Италия

13. Египет

........

21. Украина

22. Иран

Какой бы вооруженной не была армия, важное значение для победы в мировой войне будет играть боевой дух солдат: в шестидневной войне Израиль - ( 260 тыс. человек ) против коалиции Египет, Сирия, Иордания, Ирак - (400 тыс. человек + советские консультанты) : Израиль разбил эту коалицию за 6 дней

Источник: http://basetop.ru/reyting-armiy-mira/ © Топ Рейтинги Мира


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звучит ватно. Типа шахтёры восприяли боевым духом и поэтому мы не можем отбить земли, а не из-за того что кацапы помогают
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С советскими консультантами Израиль имел всю внутреннюю раскладку противника.
Плюс деньги и новейшее оружие США.
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1 США 2 КИТАЙ 3 ИНДИЯ 4 ЮЖНЯ КОРЕЯ 5 ТУРЦИЯ 6 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7 ГЕРМАНИЯ 8 ФРАНЦИЯ 9 ЯПОНИЯ ДУМАЮ ТАК ТОЧНЕЕ БУДЕТ
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Вот, чего я не люблю, так вышивату несущую чушь. Как бы я не относился к балалайкам, но надо признать, что у них армия вторая, или после Китая третья. Тут даже обсуждать нечего.
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По "вышивате" из тебя кацап выглядывает, правда же?
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принаймі, якщо ми би не віддали тактичну ЯО та вступили в НАТО - на якому б місці ми були?
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На том же, а может ниже, зброя уже взорвалась бы.
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Кстати французкая армия входила в пятёрку лучших армий мира в 40-х годах прошлого столетия......за 17 дней войска Вермахта уже маршировали по Парижу,.....прогулялись по Франции
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намекаешь что Рашка будет маршировать по дорогам США? Ну ты и сепар
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Да а никто не помнит соотношение сил в советско-финской войне,потери и рейтинги?
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UA qwe1 qwe22
намекаешь что Рашка будет маршировать по дорогам США? Ну ты и сепар
========
Е суха гиляка и мотузка......тебе туда.....отъебись
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Если в 2013 армия без аккумуляторов для техники и с тем уровнем подготовки (за время службы - рожок отстрелял - уже много) была поставленна на 21 место из 106..... Грош цена такому рейтингу в базарный день!!!
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Слегка неправ. Составители рейтинга же не знали, есть аккумуляторы, или нет. Они считали технику, личный состав, и их было реально много. Еще не был про*бан Крым, а вместе с ним флот, и самые боеспособные военные части. Еще не побросали практически всю военную технику без боеприпасов и топлива вдоль границы в Изваринском мешке, потеряли в глупых лобовых атаках, и стоячей на блокпостах и просто в посадках под градами. Ведь не секрет, что бригады бездарно про*бали практически всю технику в 14-м году. А то, чем воюют сейчас, снято с консервации, и восстановлено. Или пришло от союзников из бывшего Варшавского договора со сбитыми номерами, а им США взамен поставили свою технику. Так что, рейтинги вполне вменяемые.
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Если составители рейтинга не знали о реальном положении дел - в топку и мнение "составителей" и их компетентность. Таким обзом становится понятно 2 место у ордынцев - "составители рейтинга" надувные танки, самолеты и ракеты посчитали и учли. Так получается? Теперь касаемо этого бреда - "Ведь не секрет, что бригады бездарно про*бали практически всю технику в 14-м году" - ты, сепарок, мозги свои слегка пропил, когда на марше или стоянке тебя обстреливает ствольная и реактивная артилерия рф, по подлому, из за границы, а ты, ясен пень - и поверить в такое счастье не можешь, что в ответ стрелять - невозможно, когда ты расколбашил террористов в каком то районе, а потом выжил, лишь потому что из твоей роты никто по мобильному не трындел,и наведение было противника - так себе, и ты смотришь на сгоревшие остовы техники... Ты сепарок гнилой прочитай вслух свой коммент- так и исходишь на гнавоз, иди петуха слепи, мразь!
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Ну, как ВСУ-шники, есть тут такие в этой теме? Выводы делайте, но свои. Все решается не рейтингами, а прикладным действием (прикладным от слова приклад ). Мотайте хлопци на вус, та робить висновки! Остальное приложится. В деле. Удачи и 2 места - минимум.
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Как московия может быть на втором месте ?
А КИТАЙ ?
Технологически и цивилизационно он стоит выше козляндии.
Людской ресурс неограничен.
Самосознание и мотивация китайца выше на 2 головы выше, чем у "имперцев".
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Недооцінка ворога - смертельний ризик !
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В военном отношении Китай существенно слабее
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то то слабый Китай остров Даманский у сильной Рахи отобрал, многоходовочка?
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Учи историю, как Китай на Даманском огребал. Фишка в том, что граница проходит по середине Амура, а он изменил свое русло, и Даманский стал ближе к Китаю. ВФ его отдали совершенно добровольно, согласно договора.
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Учи иторию как рашка лежала под монголами (учениками военного искусства Китая) 300 лет - примерно такое же по ценности сравнение как и твое с Даманским.
Этот рейтинг кстати сравнивает потенциалы не только ВС стран но и их население, ВВП , промышленность и все остальное что может пригодится в войне.
И пока что Китай демострирует явно и открыто что рашка это его сучка и он ебет ее как хочет - хоть Даманский, хоть передачи замли в аренду на 50 лет бесплатно китайцам. А через время просто заберет Сибирь себе и все Искандеры кремлю в сраку затолкает.
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Они меряют по количеству МиГ-21 и Т-55 на вооружении, чем болше, тем ниже место
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Рашка аж на 2-м месте в мире - более и9иотского рейтинга я не видел.
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А Китай без бою відбирає Сибір у ординців - у "" другої армії "" понтів та химер ..
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шо за кипишь на ветке? мы то с вами реально понимаем кто на втором месте
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ЯК БИ РЕЙТИНГ СКЛАДАВ Я ТО НАША АРМІЯ БУЛА Б НА ПЕРШОМУ МІСЦІ, НЕ ТОМУ ЩО Я УКРАЇНЕЦЬ А ТОМУ ЩО В ТАКИХ УМОВАХ В Я КИХ ВОЮЄ НАША АРМІЯ ЩЕ НЕ БУВ НІХТО ВІРНІШЕ НІ ОДНА АРМІЯ СВІТУ. КОГО ОБСТРІЛЮВАЛИ ГРАДИ НА ВІДКРИТИХ ПОЗИЦІЯХ, ХТО ОКОПУВАВСЯ В КАМНЯХ, ХТО БОРОНИВ АЕРОПОРТ (ВІРНІШЕ ЧОТОРИ СТОВБИ) СТІЛЬКИ ЧАСУ. ТОМУ ХАЙ ЗАСУНЕ СВІЙ РЕЙТИНГ В СРА..У.
А ВЗАГАЛІ В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место - Цензор.НЕТ 9330
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Слава ВСУ,Добровольцям,Волонтерам і всім,хто причетний до розбудова Української Армії...
Плювати на рейтинги...Вони потрібні ідіотам,котрим нудно і вони рейтингують все,що їм на очі попадається...
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Если 30-е место в данном списке "достижение", то я марсианин! Для армии страны, которая четвёртый год (!!!) воюет и отражает "на ура" агрессию одной из сильнейших армий мира (хотя это и фейк), то это не достижение, а позор!!! Почему до сих пор нет на вооружении ВСУ ОТРК "Гром 2", "Ольхи", не проведены даже испытания новой РСЗО "Верба" (а не то, что она уже принята на вооружение и выпускается серией в количестве единиц так 600)?! Почему не строится новый корвет, ракетные катера типа "Лань" и другая очень нужная для Победы над врагом техника? Почему к военным, а в особенности к ветеранам, такое скотское отношение со стороны нынешней "шоколадной" власти ("пиар - акции" порошенко пусть себе засунет в ... "Рошен")? Какого... собираются принять на вооружение аж целую роту (!!!) БМ "Оплот", вместо того, чтобы на эти же деньги реально модернизировать десятки единиц (!!!) бронетехники?!! Да, с этой властью мы кацапов не победим НИКОГДА!!! Вывод? Да он очевиден, - Народу Украины такие "менеджеры" и нах... не нужны!!! Эй, "элита", уже решили, куда скоро бежать будете? Только теперь уже вряд успеете "добежать до канадской границы"! Да и не помогут вам виллы в Испании и на Лазурном берегу, - всё равно вас новая власть достанет везде ("шарик" на поверку очень маленький, -особо не спрячешься) и спросит "где деньги"? Только потом не надейтесь, что те ребятки, которые к вам "придут в гости" с данным вопросом, спокойно уйдут... Знаете, как израильтяне действуют в отношении своих госпреступников, - нет? Ну то хоть, пока при власти, спросите у них для "расширения кругозора"...
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почему-почему... потому что ты нищеброд который второй десяток лет ездит на дроченой Таврие а не покупает Мерседес каждые полгода - вот почему. Просто признай это - и тогда понимае того что военный бджет Украина едва достигает 5 лярдов грина уложится в твою вышиватную голову легко и непринужденно - потому что на большее ТЫ ЛИЧНО не заплатил налогов, как и твой сосед Вася по по подъезду и сосед Коля по гаражу-ракушке.
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Разве в статье 30-е место названо достижением. Скорее нет, т.к. все понимают каково находиться рядом с армией Мьянмы или как там её...
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Очень странный рейтинг. Алжир выше в рейтинге, чем Канада.. С.Корея на 23-м месте, а Пакистан на 13-м. Чушь полная.
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Алжир реально вооружённее Канады, а Пакистан в разы сильнее Ына.
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С.Корея: Танки - 6600шт. Самолёты - 943. Субмарины - 78. Ядерные боеголовки - 10.
Алжир: Танки - 1050шт. Самолёты - 404. Субмарины - 6. Ядерные боеголовки - 0.
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Давайте всё же сравнивать Алжир с Канадой, С.Корею с Пакистаном, как было в Вашем тексте.
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С.Корея: Танки - 6600шт. Самолёты - 943. Субмарины - 78. Ядерные боеголовки - 10.
Пакистан: Танки - 3124шт. Самолёты - 847. Субмарины - 8. Ядерные боеголовки - 110.

ЯО у Пакистана в десять раз больше, но и 3шт. ыновских хватит, чтобы разнести Пакистан в пух и прах, так что, неубедительное преимущество.
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Будем. Давай по качественным параметрам в отношении ВС Канады и ВС Пакистана. И Обоснуй Пакистан выше Канады. Кроме ЯО
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Весь рейтинг фуфло!!! Самые сильные армии в мире это Китай и Индия просто исходя из численности населения потерять для этих армий 100 тыс своих солдат в конфликте смогут болезненно но без катастрофы потерять для любой европейской армии 10 тыс своих солдат это сразу поражение антивоенные митинги досрочные выборы правительства и выход из войны !
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Внимательно смотрим.. За последний месяц самые разные "эксперты" системно начали срать на Украину. Случайность? Я так не думаю.
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Щас забанят, но спрошу - как сидение в окопе, при "перемириях" повышает уровень нашей армии? И ещё, сейчас у нас армия заробитчан, мотивированная на зарплаты, пусть и не высокие, но из вчерашнего колхозника ох как не скоро получится воин и получится ли вообще из того, кто привык к почти рабскому существованию...и это обьективно.

П.С
А тем кто кричит о необходимости идти вперёд скажу, для наступления необходимо минимум ТРЁХКРАТНОЕ численное превосходство или подавляющее преимущество в высокотехнологичном оружии (США * Ирак, Афганистан)
У НАС ВСЁ ЭТО ЕСТЬ?
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Если выкинуть из списка ядерное оружие и участие в НАТО что само по себе солдат боеспособнее в бою не делает,то чем Россия лучше а Ньянма почти такая же? Какое государство сверху вело войну на своей территории и защищало страну от более сильного врага больше трёх лет? Ни США ни Россия похвастаться тем не могут как и любая иная страна сверху по списку...
Хоть не 31-я...и на том спасибо...
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шта эта за рейтинх такой - какие клоуны, плять, иво саставльали, эта кацапсинскайа кантора, штоле?, болие тупарылава патгона йа ничитал нихде (кроми раиськаСМИ).
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А в этом рейтинге оценивались именно армии, а аваковская НГ к таковой не относится.
Вот там уровень обеспечения с-о-о-о-всем другой.
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еслип эта ваньучайа кантора нипела патдудку раиськи, то в этам рейтихе абизатильна бы были армеи Израиля и Китайа, а уш щитать раиськина стада с гранатами армией - эта штота!
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В том то и дело. Зато пресс-служба нашего Минобороны это знает, и зарплату вовремя не стесняется получать.
https://www.globalfirepower.com/disclaimer.asp
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Надо просто знать, что в РФ официально 2850 ядерных ракет (умножайте на боеголовки), у Китая меньше 400, о каком превосходстве может идти речь? Тем более качество ракет не сопоставимо.
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Тысячами ядерных ракет никто куярить не будет. Хватит 5-6, и сразу наступит мир во всем мире.
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Кстати насчет захвата Сибири, Китай только в Днепропетровской области арендует территорию равную Бельгии. Разрешат продажу земли и аля улю.
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Свисток запоребриковый, учи ТТД
По состоянию на 1 марта 2017 года, в составе стратегических ядерных сил России находилось 1765 ядерных боезарядов на 523 развёрнутых стратегических носителях, общее количество развернутых и неразвернутых носителей составляет 816 единиц

31,923 km² - площадь ВСЕЙ Днепропетровской обл

30,528 km² площадь Бельгии

Брехло вы однако, мягко выражаясь
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Статус: официально. Первый тест: 1949. Последнее испытание: 1990. Размер арсенала: 2 825 единиц. Договор о запрете испытаний (CTBT): ратифицирован.

Про землю

https://newsland.com/user/4297692703/content/vsia-pravda-o-peredache-kitaiu-3-mln-ga-ukrainskoi-zemli/4558099
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Я за возрождение я.о.в Украине тихо,без пыли и шума.Как? Наставить гаражей возле урановых рудников и заселить их нашими умельцами с волонтёрами.Завалят боеголовками.
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Вот такое письмо написал и отправил в прес-службу Минобороны.
Кому интересно, прочитайте сами на сайте GlobalFirepower раздел "Отказ от ответственности".
https://www.globalfirepower.com/disclaimer.asp
Цитирую: "GlobalFirepower.com не несет ответственности за точность, правильность, полноту, надежность и «актуальность» сделанной информации"
"Материал, представленный на этом веб-сайте, имеет историческую и развлекательную ценность".... Ноу коммент.


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Если откинуть подлодки и ядерное оружие то рашка сливает и Швейарии и Турции.
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Забавный рейтинг. Там в разделе ВМС 1е место в мире занимает Северная Корея, а США с их АУГами и Зумвальт лишь 3е место . Иран 4е место, и РФ с апл на 5.
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Браво,Александр!Зашёл на сайт этой придурошной Глобел.В разделе "ответственность" администрация пишет,что они ответственности не несут.Сайт создан для любителей истории и развлечения.По идее в пресс-службе должны работать журналисты,но и они пообщавшись с нашими тупыми генералами становятся тупыми журналистами.
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Есть такая фишка у этих рейтингов, сначала набирается авторитет, а потом кхм... за приличные деньги можно поднять-опустить кого надо, куда требуется...
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Думаешь Мьянма платила, чтобы до Украины в рейтинге добраться?
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Для армії, де начальником генштабу є Муженко, нічим у військовій справі, крім депутатства в ПР у 2012 році не відзначившийся;

а Головнокомандувачем Порошенко, також у військовій справі до обрання президентом не помічений, зате помічений у справі створення Партії Регіонів - рушійної сили знищення України, так тридцяте місце - це незаслужений комплімент.

А якщо без кпин - за яким рахунком Порошенко, наприклад, називає нашу армію "однією з потужніших чи то в Європі, чи в світі.

Може ми перемогли 3 чи 4 російські батальонно-тактичні групи біля Іловайська?, чи відстояли Дебальцево від шахтарів та трактористів?

А чи всім відомо, що ми навіть не контролюємо ВСЮ теріторію, яка згідно так званих мінських угод повинна бути під нами?

Які б чудові не були наші солдати, але гнилий мозок (керівництво армією та країною) зводить їх безсенсовно та безкарно на могили, бл*ть...
І
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США на первом со всеми ее технологиями истребителями 5 поколения а решить вопрос с корейским толстяком у которого армия выглядит как и при его деде в 50-х годах не может и не смогла решить вопрос с Ираном и с Афганистаном где боролась с талибами а они как были так и остались и еще лучше укрепились" рейтинг" для идиотов !
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А США и не собираются ни с кем разбираться. Им нужны проблемные точки для финансирования ВПК. Будет мир - доллар обесценится.
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Як на мій дилетантський і суб*єктивний погляд зі сторони, за людським фактором наша армія значно краща за москальску.
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Все эти рейтинги виртуальный бред никому ненужных (кроме себя) "аналитиков", ни один параметр или характеристика не даст в итоге правильный ответ, так что на эту чушь не стоит вообще обращать внимание.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место
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