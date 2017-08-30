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 Форум Украины(620137)
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Теги: НАТО (5705) Евросоюз (12105) Юнкер (127) Точицкий Николай (12)
Тему создал: Ольга Скороход

Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий

Представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность в связи с высказываниями президента ЕК Жана-Клода Юнкера в адрес Украины, которые не соответствуют действительности и которые были использованы российскими СМИ для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации.

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І нашо нам чергова брехня ЕС про чергову брехню ЕС?
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Украина , как всегда , узнала правду о себе и ОБИДЕЛАСЬ .
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куйлові друзі в Європі німці і французи плюс італійці створили війну в Україні.відрізавши частину України в Мінську ,для створення республік,котрі мають воювати проти України зброєю рашиста...і саме створення війни європейськими посібниками , має бути тормозом ,по недопущенні України ні в ЕС ні в НАТО...
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"но сейчас это не то и не другое"
"не то, не сё"
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Непонятно что за обеспокоенность, Юнкер сказал как оно есть.
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В чём он сбрехал? Или я пропустил вступление в ЕС или НАТО?
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В том, что он прокоментировал кацапские говно-СМИ, а не выступпление Порошенко.
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Да не совсем. Видать залетал этот Юнкер (с) в россию за инструкциями. По их нотам и поет. Уж очень похоже..
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вот хочу наше родненькое ЯО - есть большое такое желание)))
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не Саша - зачем - хочу как Израиль - у нас нет ЯО - но, если вы нападете, то обижайтесь на себя сами))
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надо коррупцию выжечь каленным железом и экономику из жопы вытащить,а там можно и подумать,хотя о чем это я?-мечты,мечты)))
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А що тут пояснювати???.............................. Адекватним людям і так все зрозуміло.............. а іншим - немає сенсу............. їм хоч плюй в очі - кричатимуть що то дощ йде.............
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Вовремя и хорошо ответили,и главное не замедлили с ответом
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Опять офшорника неправильно поняли как и в случаях с циничными бандерами и то, что он победил бы усех и без волонтеров
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Просто поменьше нужно болтать и Юнкеру и Порошенко.
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Щось не зрозуміло?
Диктую великими літерами: "...Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду"
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Семену Поштовому. Что мы имеем , то и в виду !!
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разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС

Будем ждать, что Еврокомисия скажет: "Украина в НАТО и ЕС"?
.
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Відкрито послали......................... Які ще можуть бути пояснення???...........
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"...Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду..." Такое впечатление что это речь Залдостанова.
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Ну если у его в друзьях порошенко, то он совершенно не умет разбираться в людях Но это всё херня.
Меня вот шо больше интересует: когда уже западные бонзы прозреют, шо их наши ворюги тупо разводят?! Разозлятся сильно и перекроют им кислород?
А там и мы подтянемся...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий
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