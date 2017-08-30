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Теги: взятка (4421) Киевская область (1691) Сарган (205) Радикальная партия (342)
Тему создал: Антон Татарніков

Глава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган. ФОТО

Правоохранителями задержан глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области за вымогательство 70 тыс. долларов США взятки.

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ну что за название статьи.... я не старонник ляжка, но задержанный вначале ЧИНОВНИК, а потом уже представилель радиКАЛЛА......
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Потому что у нас нет коррупционеров - есть политики, и борьба с ними это политические преследования...
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чиновник,представитель,*честнейшей партии радетеля за народ* Особенно после декларации самого Ляшка
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Вот здесь ошибочка! Он вначале радикАл, а потом чиновник, поскольку у нас везде квотный принцип. Назначают не профессионалов, а по партийным квотам и дают задание - накосить бабла в партийную кассу ну и себя не забыть.
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Не по чіну,курва,взяв! Але ще не все втрачено,як вважаєте-на поруки,чи під домашній арешт?
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по ходу их больше всего ловят - а может там все поголовно берут - вопрос открыт))
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ох, "покарають", його, з особливим цинізмом та політичною волею. Пан Ляшко уже натягує на себе та витягує з під дивана, усі свої улюблені прибамбаси)
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радикальный нос в песке...а ведь должен быть в ляшке
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ЖдёмС боевых визгов от боевого педераста шЛяшка о политическом преследовании
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Мосийчук опять похудеет. Он, кажись, тоже к Фастову отношение имел. (За что ему большое спасибо, но старые заслуги не универсальная индульгенция на будущее.)
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Мимишную Барби-блонду спрашивают:
- Скажите, а вы могли бы выйти замуж, за радикала?
- Заради чего?!!!
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Нет идеологических партий. Поэтому на местах всякую шушару набирают в свои партии. Просто радикалов в новый политический сезон опять садят на крючок. Хотя за деньги они готовы продаться каждому.
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Короля играет свита! Сам Ляшко уже давно на кручке, потому и не в оппозиции. Одна из тем -
"Пожспецмаш", Прилуцкий завод противопожарного и специального машиностроения"
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Шлюшко будет орать .что под него копают и все это НЕ ПРАВДА!!!!
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Ай, мольодець(
Мне кажется -это неискоренимо. Это в крови, или как обьяснить
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Нічого дивного. Кабінет, посаду дали і крутись як вмієш.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган. ФОТО
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