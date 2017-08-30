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Материалы по теме:  Шуфрич-младший сбил человека
Теги: ДТП (6052) прокуратура (3145) суд (21484) Шуфрич (857)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича

Прокуратура Киева будет подавать апелляцию на меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему.

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пгакугатуге уже заплатили или недоплатили...?
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Понты для плебса
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А чё понты? Хоть на бабло сепара разведут...
Знаешь сколько стоит решение в апеляции,
о которой пишет вся пресса страны?
Посмотри как суди живут и поймешь...

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5т $ законное. Не законное - по обстоятельствам.
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Что значит сколько стоит аппеляция? Нисколько! Потому что после великой шоколадной судебной реФФормы, коррупция в судах искоренена и работать там остались только честные судьи. Или ты против кондитера?
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Самый главный вопрос - на сколько еще нужно поднять зарплату судьям????
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Да там вопросов мульен...
Заплатят потерпевшему - что даже не запрещено законом,
и тот снимет свои претензии... и серского вылупка,
будут судить за нарушение ПДД без потерпевших...
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А я предлагаю эксперимент. Зарплаты у судей нет, но они могут получать все что хотят бесплатно. Вот и посмотрим аппетиты
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Да расстрелять -- и меры пресечения уже ненадо....
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И апелляций - тоже... Только быстро - времени нет.....
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А кто будет расстреливать?Кандидатура есть у вас?
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Мишка зазвичай- так прийнято в інеті розстрілювати.
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Комп'ютерна. А того хай радикали "розстрілюють"- вони з ним електорат поділити не можуть.
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Компьютерний гризун? Я підозрював, але ,думаю. перепитаю
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Информационный шум для отвлечения и показушной деятельности не о чем и кто то в прокуратуре купит очередной лексус вот такой груговорот 4 год
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Старший шухрик уже выхватывал по рылу, малость поумнел, соответственно и младшего не мешало бы в кандалы обуть
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кому обжаловать, таким же сукам в мантиях ?
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А чем вызвана необходимость выдачи на поруки? Да еще и папику? Это что за закон? Конституция племени мумбо-юмбо?
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Слушайте, "расстреливатели", а вы сами это способны сделать? Вот так, сразу : дали Вам в руки пистолет, даже дали прочитать приговор суда - Вы бы смогли?!! А то стрелять", "перестрелять"... "Стрелятели хреновы"... Я первый раз в преступника стрелял, который с трубой за женщиной бежал, чтобы ударить - руки тряслись...". А тут - "И всех победю...".
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Після підвищення Луценко отримуватиме 166 тисяч гривень з урахуванням премії та матеріальної допомоги. Його першому заступнику нараховуватимуть 139 тисяч гривень. Оклад військового прокурора виросте до 142 тисяч гривень, а начальника департаменту - до 49 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше портал "Знай.ua" повідомляв, українцям розповіли про підвищення їх добробуту, які вони чомусь не помітилиПрокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича - Цензор.НЕТ 9063
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ну что ж они никак не уймуться!
ну породил шуфрич сына сам - сам и домой отвезет!!! (почти по классике)
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Как минимум должен быть солидный залог, чтобы не захотелось бежать за границу, а не под "честное" слово "честного" папашки Шуфрича.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича
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