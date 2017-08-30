Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича

Сулла Фартовыйшописец
, Вася Шевченко f77d76ba
, лютый
, три - пятнадцать
, Bob2
, Frol Fedoroff
, Алексей Брыкалов
, Юрий Орлов 82996db3
, Олег Карпов b569f323
, SergTranscarpathian
, Привет
, Ming Uing b56f719d
, Nata Ross
, Власов Сергей b3083465
, Глеб Жеглов 5895752a
, Серов свидомый
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Mora Zfayfer
, Udo Dirkshnaider
, Independent Оpinian
, Nataliia Mykhailova
, ЯЗНАЮ
, TheShurok
, Сэмэн Поштовый
, Светлана Бессарабова
, Urs
, Герхард
, vad
, Олег Хмара b07bd21f
, Паравоз
, Lolo Ko
, Никодім Сема
, Глеб Егорович Жеглов
, Чинганчгук
, Владимр Святюк
, Sergey Pupkin
, Плюю на Путю
, Татьяна Завацкая
, smith & wesson
, Stephan Bil
, Саша Музыка
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Игорь Д
, V T 2fd9d4b9
, Борисович
, fresh guacamole
, Roman Rjevskiy
, John Smith 266312fb
, НБ
, Наталья 5bd60d92
, я гражданин Украины
, Tatyana Pomolova
, Елена Мазуренко
, Саша Крест
, Michail Viktorovich
, Stuart Pearce
, sibd sibd
, Василий Vasil
, Irada
, Панас Рудченко
, Igor Kalyuzhny
, Nikos KGB
, Dgeims Simon
, Bee Bee
, Vladimir Kalashnikov
, дератизатор
, Светлана Светлана bcc951f7
, Khmelnitskiy
, yuster
, НаноБандеровец
, Христя Калуш
, Домовой ПР
, Gyro
, Боров
, deaddreams
, изюминка
, комэск Титаренко
, Влад Листвич
, Игорь Рыболовлев 5c98f732
, Борис Хижняк e674a49d
, Андрей Дубовик 8697825b
, Original Sin
, Gaydamaka Kozak
, Ksenia VB
, Лео Кот
, Хорошего Вам Настроения
, Eispickel
, Иван Пупкин 2c075116
, Ruslan Tkachenko
, mrSmith
, Alex Alex 801ff945
, ВКЛ_это_мы_01
, Сергей Тимошенко 0dcc8eb7
, кацахол
, Михаил Иванов c4c68e4d
, Сергей Иванофф
, майор швейк
, Nickol Sten
, monah 58f1317c
, Сергей Галонов
, Иннокентий beer
, Андрій Жагун
, SergeLi
, светлана франчук
, З Україною в серці
, Andrey Bolcman
, Gangster
, Саша777
, Alex Korvin
, Georg Lotar Georg Lotar
, Виктор Кондратюк 9346c35a
, Valery Avdasev
, Hobo
, Mikhail Saveliev
, Дустэ азиз
, Ex perd
, Conrad
, Бывалый222
, 300winmag1
, Игорь Фаринок
, Загорулько Прасковья
, Serjio 1611
, My Mi
, Петро Вірт
, aquarius580 .
, Олег Курков
, Marina Sun 9d96d431
, Yakiv Sirko
, Віктор Мирончук
Вася Шевченко f77d76ba, SergTranscarpathian, Bob2, три - пятнадцать, Серов свидомый, Владимр Святюк, Чинганчгук, Глеб Жеглов 5895752a, Сэмэн Поштовый, Udo Dirkshnaider, Никодім Сема, V T 2fd9d4b9, Саша Крест, Tatyana Pomolova, Independent Оpinian, я гражданин Украины, Сергей Боровой 8d42a1dc, vad, Плюю на Путю, John Smith 266312fb, Bee Bee, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, fresh guacamole, Алексей Брыкалов, Vladimir Kalashnikov, Stuart Pearce, Igor Kalyuzhny, Gyro, Sergey Pupkin, Олег Хмара b07bd21f, Глеб Егорович Жеглов, Frol Fedoroff, Nikos KGB, лютый, sibd sibd, Roman Rjevskiy, ЯЗНАЮ, комэск Титаренко, Stephan Bil, изюминка, Андрей Дубовик 8697825b, Боров, Eispickel, Ksenia VB, Панас Рудченко, Михаил Иванов c4c68e4d, Иван Пупкин 2c075116, Власов Сергей b3083465, Сергей Галонов, ВКЛ_это_мы_01, Gaydamaka Kozak, Сергей Тимошенко 0dcc8eb7, smith & wesson, Hobo, Иннокентий beer, Игорь Д, Влад Листвич, Саша Музыка, SergeLi, Дустэ азиз, Mikhail Saveliev, Alex Korvin, 300winmag1, светлана франчук
Всего на сайте: 193 писателя
Ответить
Ответить
Знаешь сколько стоит решение в апеляции,
о которой пишет вся пресса страны?
Посмотри как суди живут и поймешь...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заплатят потерпевшему - что даже не запрещено законом,
и тот снимет свои претензии... и серского вылупка,
будут судить за нарушение ПДД без потерпевших...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Може ,поки, не треба ні кого.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Після підвищення Луценко отримуватиме 166 тисяч гривень з урахуванням премії та матеріальної допомоги. Його першому заступнику нараховуватимуть 139 тисяч гривень. Оклад військового прокурора виросте до 142 тисяч гривень, а начальника департаменту - до 49 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше портал "Знай.ua" повідомляв, українцям розповіли про підвищення їх добробуту, які вони чомусь не помітили
Ответить
ну породил шуфрич сына сам - сам и домой отвезет!!! (почти по классике)
Ответить
Ответить