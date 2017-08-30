EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Форум Украины(620137)
  4026  50
Теги: журналистика (2526) посольство РФ (309) пропаганда (2213) нота протеста (83)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"

Российское посольство направило ноту в министерство иностранных дел Украины в связи с сообщениями о задержании в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
несерьезно это все, кацапы делают что хотят, а мы хоть так.... но ее отпустят 100%, а для пипла, во и мы что то можем. Не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебя, когда бьют, ты подставляешь вторую щеку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що таке ця "акредитація"? Згідно яких законів відбувається?
 показать весь комментарий
Ответить
 
отправить им эту ноту назад с комментарием "не получили, наверное потерялась по дороге- повторите еще раз" и так каждый раз отправлять им обратно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я считаю это плохая идея- с гопником говорить о культуре и законах))
конечно и опускаться до их уровня не нужно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну чому- говорити можно з ким завгодно і про що завгодно. Головне при цьому тримати палець на спусковому гачку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Срочно возьму в аренду двух рабов-кацапов на осенне-полевой период.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
буэ, у неё жеж пасть грязная и страшно вонючая!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
МИД рф:*шо тварицца.Ай,яй,яй! *
СБУ:*А кто это сделал? *
так хотелось бы .Но... Украина -европейская страна со своим кодексом чести и совести,в отличии от кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просил бы мид РФии ноты писать на мягкой бумаге и присылать в рулонах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да уж , представляю сюжет первого , после её возвращения ... :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нічого дивного... Міжнародна практика... Треба вести себе як Європейська країна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рашка не европейська держава- і ніколи нею не була.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На жаль, МОРДОР- це не територія. Він в головах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Анна Курбатова получит пенка в зад и полетит в РФ белым лебедем.Толи ещё будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так інколи хочеться комусь вказати напрямок руху, але утримаюсь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як каци відповідали на ноти про Сєнцова,Клиха? Та і про інших? Відповідь має бути адекВатна
 показать весь комментарий
Ответить
 
ладно, а пока немного приятных новостей
В Украине открыли завод, который будет делать продукцию для BMW

Производитель кабельных сетей для автомобилей ООО «Электроконтакт Украина», дочернее предприятие мирового концерна Nexans, открыл новый завод во Львовской области.

На заводе будет производится кабельная продукция для немецкого автоконцерта BMW. Ранее в пресс-службе производственного предприятия сообщили, что концерн уже провел аудит завода и заключил с ним договор.

https://inforesist.org/v-ukraine-otkryili-zavod-kotoryiy-budet-delat-produktsiyu-dlya-bmw/
Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала" - Цензор.НЕТ 4297

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
количество таких заводов на Западной уже доходит до десятка... Никого не удивляет, что европейцы не строят их в центральной, южной и т.д.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль, что в дипломатическом языке не допускаются наиболее понятные для российского уха слова и выражения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ наконец-то занимается своим делом.
Речь здесь не о свободе слова. Речь о подлости, лжи, попытках "журналистки" унизить то, что для украинцев дорого и свято.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боже, как это "до боли", знакомо:
"Поздний вечер. Охотничья избушка. Охотники, "крепко поужинав", сели играть в "дурака". В результате одному из играющих дважды вешают "погоны". Потом, ему же, делают "королевского дурака" - вместе с погонами вешают "орден на грудь" и "кокарду на лоб" - четыре "шестёрки"... Он начинает вопить, что "это не по правилам"... В результате его, по объявленным им правилам делают дураком ещё трижды и ложатся спать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ща вернется и понесется - Была изнасилована в эпилептическом угаре правосековскими СБУшниками, отРАБынена нацгвардией, потаскана танками, заставлена кормить сиськами плачуших коров и отдана замуж за распятого мальчика за столом, накрытого забитыми в кровь журналистов снегирями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти кацапских пропагандонов такие же враги Украины, как и наемники из параши. По большому счету их давно пора за поребрик

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Викинули нах з України чергову кацапську профуру.Такою повинна бути відповідь на кацапську ж ноту!Та,власне,і відповідать не треба.Забагато честі...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПосольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Вася Шевченко f77d76ba, SergTranscarpathian, Bob2, три - пятнадцать, Серов свидомый, Владимр Святюк, Чинганчгук, Глеб Жеглов 5895752a, Сэмэн Поштовый, Udo Dirkshnaider, Никодім Сема, V T 2fd9d4b9, Саша Крест, Tatyana Pomolova, Independent Оpinian, я гражданин Украины, Сергей Боровой 8d42a1dc, vad, Плюю на Путю, John Smith 266312fb, Bee Bee, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, fresh guacamole, Алексей Брыкалов, Vladimir Kalashnikov, Stuart Pearce, Igor Kalyuzhny, Gyro, Sergey Pupkin, Олег Хмара b07bd21f, Глеб Егорович Жеглов, Frol Fedoroff, Nikos KGB, лютый, sibd sibd, Roman Rjevskiy, ЯЗНАЮ, комэск Титаренко, Stephan Bil, изюминка, Андрей Дубовик 8697825b, Боров, Eispickel, Ksenia VB, Панас Рудченко, Михаил Иванов c4c68e4d, Иван Пупкин 2c075116, Власов Сергей b3083465, Сергей Галонов, ВКЛ_это_мы_01, Gaydamaka Kozak, Сергей Тимошенко 0dcc8eb7, smith & wesson, Hobo, Иннокентий beer, Игорь Д, Влад Листвич, Саша Музыка, SergeLi, Дустэ азиз, Mikhail Saveliev, Alex Korvin, 300winmag1, светлана франчук
 Всего на сайте: 193 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти