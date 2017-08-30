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Материалы по теме:  ДТП із Димінським
Теги: Аваков (634) Димінський (14) експертиза (77)
Тему создал: Ольга Скороход

Охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что результаты ДНК подтверждают, что охранник почетного президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, взявший на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

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И? Найдете для этого охранника нужную статью в Уголовном кодексе?????
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Почему министр может публично заявлять, что в пятиместном лимузине ДНК может оставлять только один человек (механик, охранник, парковщик, мойщик, пассажиры и члены его семьи, видимо, ДНК не оставляют), а охранник владельца единственного оппозиционного телеканала ZiK не мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП, после которого Дыминский уселся на сиденье водителя и ощупал руль с рычагом коробки переключения передач?

Да. наши эксперты-криминалисты умеют делать выводы по следам на сиденье неподвижно стоящего авто от одежды того, кто сидел на нём ПОСЛЕДНИМ до проведения экспертизы, но это не означает, что на этом сиденьи не мог сидеть другой, когда автомобиль двигался.

Было у меня одно дело по ДТП с VIP. Суд дал "виновнику" 5 лет лишения свободы, из которых тот ни дня не сидел. Потому что все понимали, что за рулём он не сидел, а настоящего виновника никто искать не хотел.
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Раз охранника не было.Дыминского тоже "не было",значит виновата машина.Она была на автопилоте.В лом её.
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Антонина Герыч заявил, что виноват тот, кто был за рулем... Получается, что за рулем была только погибшая девушка - вот она и виновата...
Охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков - Цензор.НЕТ 5033
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И того "Неизвестного", который был за рулем и виноват в ДТП - мы будем очень долго искать, но возможно никогда не найдем.
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Авжеж не за кермом...
Він був під кермом...на колінах стояв...
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И шо охраннику вручили подозрение за заведомо ложное показание ?
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Дыминский передаёт привет Авакову из Женевы.
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И шо теперь? Шо дальше будешь делать, фейсбучный министр? Простишь и прослезишься, или возьмёшь за яйца охуевшего олигарха? Ой, не верю!...
Настрочи очередной пост в ФБ, а геращенко, с разных своих ников, тебе пролайкает. И всё снова у вас будет хорошо. И о рюкзаках уже никто не вспомнит.
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сразу было понятно что не он.
берите дыминского за яйца и тащите с женевы
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Шо делать , шо делать??
Понять и простить. Холопов много, а Панов - мало.
Холопов сколько не "дави" они как молчали в тряпочку так на Митинги только за деньги ходят, а без денег, никто "бороться за Права" не будет.
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Очень важное заявление, особенно с учетом того, что виновник (вероятный) свалил за бугор.
В Украине сейчас новый тренд - заочное осуждение...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОхранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков. ВИДЕО
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