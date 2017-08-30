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Теги: пропаганда (2213) СМИ (3347) Эстония (525) Евросоюз (12105)
Тему создал: Ольга Скороход

В Эстонии не аккредитовали журналистов Russia Today за их подрывную деятельность

Эстонское председательства в Совете Европейского Союза отказало в аккредитации трем журналистам российского пропагандистского канала Russia Today. В представительстве заявили, что имеют право отказывать российским журналистам в аккредитации, если посчитают, что их действия направлены на подрывную деятельность.

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міровой заговор протів духовной прікрасной рассіюшкі, нє іначє
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Правильно! Зачем своими руками создавать себе проблемы. А то пустят свинью за стол, а потом удивляются, почему все горит, взрывается и т.д.и т.п.
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Заранее извиняюсь за флуд... Но нигде не нашла новости о крымском мосте. Вон корр и РосСМИ трубят об этом уже несколько дней (типа, арку там установили), а на Цензоре молчок. Странно...
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Я не переживаю, а просто спросила, почему так откровенно замалчивается эта тема
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хута запретила об этом писать, обещали если что распять редактора на майдане под крик фошЫздоф
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она не "замалчивается" она просто кроме тебя никому не интересна)
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да какие новости - просто ждем осенних штормов, а потом ледовых нагрузок. А там сразу и новости будут.
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То есть, будем писать про то, что нравится - такие журналистские стандарты?
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Катя, да не волнуйся, нае*нутся пролеты весной, не переживай, никакие там стандарты не соблюдаются....
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подожди зимы) про него будет больше новостей
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народ аж страшно становиться - за границей нас часто с цапами путают - а ведь бить их скоро будут - надо придумать как сразу шоб нас различали - да проблема)))
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Да , есть проблема , у многих наших на роже написано - "вата" .
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а я про шо - а если начинают говорить то вообще))) зато нас индейцев не с кем не перепутаешь - ну если в нац костюме ))
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держи
1. быть культурными, уважать жителей страны и не зарываться
2. Больше приветливо улыбаться и вести себя позитивно, но в рамках приличия, естественно.

3. обозначить себя в цветах нашего флага
4. разговаривать на украинском языке там, где более-менее знают русский, тогда сразу отличают от кацапов
5. увидел быловатого кацапоида - отнекиваешься от него и говоришь, что это кацапоид. Пусть бьют его, а не тебя
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Эсты с финнами на этой неделе лидеры в номинации "Злые бандеровцы"
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а шо так?
ах своих собак хватает хватает? - а то раша тодау подгавкнет
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В Балтийских странах сейчас огромные скидки на рюсофобию почти даром раздают
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Тот самый момент, когда побежденные живут лучше победителей
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в кацапии дети уже рождаются победителями здравого смысла)
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А вот это уже респект Эстонии за принципиальную позицию.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Эстонии не аккредитовали журналистов Russia Today за их подрывную деятельность
 Сейчас пишут
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