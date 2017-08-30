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Теги: Закарпатье (1479) наркотики (1581) СБУ (14807) марихуана (102)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции пресекли на Закарпатье деятельность организованной группировки, которая наладила контрабандные поставки наркотиков в Европейский Союз.

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Марихуана из трусов.А потребители об этом знают?
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Знают и одобряют! Это лучше чем летающие крокодилы!
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Вот видишь, уже нюансы пошли! Говоришь, как знаток!
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Этим не балуюсь. Только тяжёлые наркотики: украинское сало,квашеная капуста,квашеные огурцы и помидоры,особенно под картошку пюре
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СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

идиоты!
РАЗРЕШИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ КАНАБИС (как в Израиле) И ЛЕГАЛИЗУЙТЕ ПРОСТИТУЦИЮ, ЧТО БЫ НЕ МЕНТЫ ЗАШИБАЛИ БАБЛО, А ПОПЛНЯЛСЯ БЮДЖЕТ!

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Если и разрешат, то ты им еще и бабло должен будешь за то что выращиваешь. Ты же знаешь что у нас бандюганы при власти. Чмошники какие-то рассказывают что людям можно, а что нельзя, а потом говорят что мы живем в свободной стране.
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Не ну бабло платить я буду (налог на прибыль), хай только разрешат выращивать!
Вот поставить бы по периметру конопляного поля палатки с бля-ями и считай жизнь удалась...

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Ага ты разбежался продавать уже. С нашими бандитами при власти будешь куча справок покупать ежегодно только на выращивание. Я этих ушлых бандитов знаю, они не успокоятся пока не смогут на этом с людей в три шкуры драть. Ты посмотри какие цены,какие поборы они вломили на водку и сигареты!!! Все еще надеешься что будет так радужно?
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То что будет "радужно" - факт.
Когда это будет-произойдёт? ЗАВИСИТ ОТ НАС.
Но 40 лет мытарства ещё не прошло. Осталоть 15 до того часа, когда старая формация подохнет и не будет мешать новой наказать виновных и изменить жизнь на Украине.
" ... и разверзлось море и они пошли... "
( приключения Моисея)

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Ты слышал про ткани на рубашки и постельное бельё из марихуаны? Или канаты из конопли?
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Почему мой комментарий ответ удалили? Модер, ты тоже из террористов?
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ну да, сепары на Майдане селфи с полицией снимают а сбу траву ищет и заправки хлопает, логично
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А разве не менты должны заниматься такими делами?
Вместо того, шобы чистить владно-чиновничьи структуры от кацапских агентов влияния, эта служба на наши с вами деньги , занимается хрен зает чем, токо не своими прямыми обязанностями.
И разубедите меня теперь, шо они эту всю тему не крышуют!
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А если бы прибыль составляла не 60000, а 6000 000 долларов в месяц - это были бы уважаемые бизнесмены и друзья Сабакова!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж
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