СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

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Всего на сайте: 191 писатель
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идиоты!
РАЗРЕШИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ КАНАБИС (как в Израиле) И ЛЕГАЛИЗУЙТЕ ПРОСТИТУЦИЮ, ЧТО БЫ НЕ МЕНТЫ ЗАШИБАЛИ БАБЛО, А ПОПЛНЯЛСЯ БЮДЖЕТ!
.
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Вот поставить бы по периметру конопляного поля палатки с бля-ями и считай жизнь удалась...
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Когда это будет-произойдёт? ЗАВИСИТ ОТ НАС.
Но 40 лет мытарства ещё не прошло. Осталоть 15 до того часа, когда старая формация подохнет и не будет мешать новой наказать виновных и изменить жизнь на Украине.
" ... и разверзлось море и они пошли... "
( приключения Моисея)
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Вместо того, шобы чистить владно-чиновничьи структуры от кацапских агентов влияния, эта служба на наши с вами деньги , занимается хрен зает чем, токо не своими прямыми обязанностями.
И разубедите меня теперь, шо они эту всю тему не крышуют!
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