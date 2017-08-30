Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters

684 32Теги: КНДР (171) ракети (266) США (2849) Радбез ООН (184) Хейлі Ніккі (24) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 07:39 Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - ReutersСовет безопасности ООН осудил очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна немедленно отказаться от всех ядерных программ читать источник x Мне нравится
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Не просто так они же этим там занимаются?
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Пусть этот пупс запускает! Не мешайте! Эти "деревяно-тряпочные" ракеты рано или поздно попадают им на головы...
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попкорн вже купувати?
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