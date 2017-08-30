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Теги: КНДР (171) ракети (266) США (2849) Радбез ООН (184) Хейлі Ніккі (24)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters

Совет безопасности ООН осудил очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна немедленно отказаться от всех ядерных программ

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Дальше озабоченностей у них дело не дойдет, это доказано фашистской агрессией раши против Украины.
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Возможно у них есть там какое то поверье, что если сеть кругом, надуть щеки и дуть в одном направлении то есть вероятность что в мире что то или кто то измениться.

Не просто так они же этим там занимаются?
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Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters

Пусть этот пупс запускает! Не мешайте! Эти "деревяно-тряпочные" ракеты рано или поздно попадают им на головы...


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Прикольно корейці "дрючать" піндосів....................
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Андруша смицький - свої вологі скрєпні фантазії залиш при собі.. Дивись - якби тебе не "вздрючили".
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вааще то ватнег, дрючат все кому не лень твою обосанную россососсию,, да над тобой потешаются
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Какая неожиданная реакция - теперь точно Ын обосрался
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А баба яга в Совбезе ( раша) наверно воздержалась или голосовала против
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А когда в Совбезе рассмотрят вопрос , что психически нездоровый представитель психически нездоровой Козломордии не может заседать в Совбезе и иметь решающий голос?
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Как показывает практика, там таких хвататет
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Та вы шо??? Таки вот так назвал? Возмутительным??? Ну аще, Совбез вконец набрался храбрости!!!
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Та не схудне Ын від ваших санкцій- і з ракетами та ЯО бавитися не перестане. А усе інше не важливо- приклад хУЙЛА вам в поміч!
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Подарили б лучще Ыну плэстэйшен, а то ему играть больше не во что как ракетки запускать)
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Ким чен ир наверное тащится, от того что США нервничает, и специально ракеты запускает.
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Какая мощная эта возмущабельная организация - ООН!
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все заявления ООН,северно-корейскому куйлу по запускам ракет до одного места, как кремлевскому вампиру по Крыму и Донбассу
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Ын всего лишь хотел чтобы японцы вчера на работу не проспали, а те неблагодарные совбезы созывают...
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Кто-то,скажет,а зачем этот собез,что там эти дармоеды делают?
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Может Ын в космос хочет слетать, а ему палки в колеса вставляют
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говорят севкорейцы гуманитарным рисом на пять лет затарились, так шо понты будут кидаться примерно столько же. И ведь ничего им особо не сделаешь...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСовбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters
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