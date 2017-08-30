Полиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и области

2737 63Теги: безопасность (616) Головин (12) Одесская область (1666) автомайдан (289) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 07:27 Полиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и областиВ целях усиления безопасности в Одессе и Одесской области будут проверять личные вещи и транспортные средства. Полиция также просит сообщать о подозрительных людях и предметах. читать источник x Мне нравится 2
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Це з яких пір =на жаль= почало писатися разом ?
Є =тріскотіння= від =тріщати=.
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причем абсолютно все посты с противоположным мнением (даже без мата и оскорблений) полностью потерли.
цензор скурвился нафиг
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а еще нада поискать форму обратной связи, пожаловаться на модератора.
ну то, что в этой ветке происходит - просто беспредел, который на уши не натянешь...
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але кого хто и за що щупати?
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активнее стучите товарищи на волонтёров добровольцев и ветеранов войны с рашкой
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- Мадам, кошелек или жизнь?
- Шо значит «или»? …Возьмите меня ВСЮ…
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М. Жванецький
p.s. як у воду дивився
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в обсуждениях шоколадный модер.
удаляет абсолютно все посты, не совпадающие с линией власти.
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-владимир ильич,докладываю,моя банда Одессу забомбила.кого еще завалить?
-Кронштадских моряков и крестьян Тамбовщины?ЕСТЬ завалить..
-мне нужны патроны, гранаты и Химическое оружие...
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