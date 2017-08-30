EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Форум Украины(619974)
  2737  63
Теги: безопасность (616) Головин (12) Одесская область (1666) автомайдан (289)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и области

В целях усиления безопасности в Одессе и Одесской области будут проверять личные вещи и транспортные средства. Полиция также просит сообщать о подозрительных людях и предметах.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чого це ти так запанікував?(До речі, "хуже" в українській мові не існує).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет в украинском языке слова трескотиння и нажаль пишется слитно Кацапентролль иди домой гадить, там у тебя в Дагестане полицаев игил убивает,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
???
Це з яких пір =на жаль= почало писатися разом ?
Є =тріскотіння= від =тріщати=.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Українці-мирна нація.І аби на що сили витрачати не будуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ти білий та пухнастий на білому конику? Ти чого українців ображаєш? Хто тобі таке право дав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саня, шмонать будет тот же самый беркут и те же самые менты, которые прикрывали русобыдлофашисто в Одессе 2-го мая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І чого це тебе так лякає- ти перевозиш чи носиш щось заборонене?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а що мішає тому, кого потрібно засадити, зробити "реформованим" так ніби він перевозив чи носив щось заборонене...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свідомість та гідність громадянського суспільства українців.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я помічаю те, що в спам відправив. А модератор сам оцінює коменти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Показательно, правда? А всё лизоблюдство порохотов на ветке - висит на месте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я просто в шоке.
причем абсолютно все посты с противоположным мнением (даже без мата и оскорблений) полностью потерли.
цензор скурвился нафиг
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предлагаю пройтись по теме, и хотя бы в спам закинуть посты шоколадников
а еще нада поискать форму обратной связи, пожаловаться на модератора.
ну то, что в этой ветке происходит - просто беспредел, который на уши не натянешь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю,для сторонников разрешения носить оружие плохая новость.....не скоро у нас это будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шманать надо всех подряд по всей Украине,причем несколько раз в день как на Маскве ванючке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О,о,а на каком основании?У нас что, военное положение? Видать у Авакова и власти конкретно начало подгорать синим пламенем,ну а дальше пойдёт цепная реакция по всем областям,похоже что мы действительно на кануне грандиозного шухера
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возможно Аваков хочет сыграть на опережение,ещё с весны пошла утечка о жёстком противостоянии Авакова с Пецей,так что рвануть может в любой момент
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там противостояние с самого начала, Аваков единственный силовик не подконтрольный шоколадным.Какой бы ни был,если сметут вся власть будет в одних руках без противовесов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без обмеження на "туризм" в Одесу адептів пмр , якогось відчутного зниження рівня злочинності від цього "шмону" - не очікую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нині вся Україна перетворилась на суцільну криміногенну зону................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ню-ню. А оснаваньице, гражданин начальник, имеется?
 показать весь комментарий
Ответить
 
проверять всех тщательно - да.
але кого хто и за що щупати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Маскве военное положение с 7 ноября 1917 года,потому эта падаль и шастает по Украине свободно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приближается СТОЛЕТИЕ Мировой кацаПсинской революции 7 ноября 1917 года и встретить Крыс Кремля надо достойно.Чемодан-Вокзал-Солнечный Магадан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Криму та на Дамбасє вже встрєтілі? Багато озброєні правоохоронці українців захистили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гарна новина), і будуть перевіряти починаючи з кордону Одеської обл.?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотели порядка в Украине? тогда не бросайтесь блевотиной в Хунту Порошенко Нытики пля..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
37год.

активнее стучите товарищи на волонтёров добровольцев и ветеранов войны с рашкой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дожились. Уже с гранатой по городу спокойно не погуляешь. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего не протестуете против наезда КГБэшной Педофильной банды на Мировой порядок? Плешивый Спецназ РАБссии отправил в Венесуэлу,строить очередную НовоОтсоссию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесса, ночь, улица:
- Мадам, кошелек или жизнь?
- Шо значит «или»? …Возьмите меня ВСЮ…
 показать весь комментарий
Ответить
 
тупое закручивание гаек по примеру кацапстана..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло ніяк не заспокоїться.Одеса піджарила йому крильця,от воно і в конвульсіях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пистец, в туристическом городе, иностранцев...
 показать весь комментарий
Ответить
 
,,Тщательнее надо, ребята!"
М. Жванецький
p.s. як у воду дивився
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто не знает,а ведь Гиркина задерживали накануне событий в Славинске и привозили в наручниках, но отпустили...Эх молодёжь СБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офигеть.
в обсуждениях шоколадный модер.
удаляет абсолютно все посты, не совпадающие с линией власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грыша Котовский звонит чЛенину в кремль из Одессы...
-владимир ильич,докладываю,моя банда Одессу забомбила.кого еще завалить?
-Кронштадских моряков и крестьян Тамбовщины?ЕСТЬ завалить..
-мне нужны патроны, гранаты и Химическое оружие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
При Янеке и до войны было столько нелегального оружия на руках? Почти ежедневные новости сейчас: ДТП на мосту Патона: "Москвич" с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и области
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Саша Крест, Игорь Д, UkrAnalian, Romeo Ua, Владислав 1, Ринат Амедов, ukrweb, буков, HugeMug, Roman Podyu 5027fa4e, Svitanok, ЯЗНАЮ, Constantine Malkovich ded2b0b7, Татишо, Сергей Сергеевич c38f66ae, Максим 24db6b1b, Люцифер, Senator S 01a656ec, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Olga Lebedeva, Vedana, Sophia-Maria Duglass, Twellen van 4365cde1, Aлександр Alexsis, кошевой, Енот 84dd4c12, три - пятнадцать, Independent Оpinian, Леонид Днепр, NonCFist
 Всего на сайте: 113 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти