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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (6833) штаб (817) Антитеррористическая операция (17363)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штаб

В конце минувшего дня ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Противник продолжал единичные и провокационные обстрелы позиций украинских сил, используя преимущественно стрелковое оружие.

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Головне, аби хлопці наші були живі і неушкоджені.
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Ну почему они террористы? Они оккупировали часть территории . Установили там свои порядки. ЭТО ОККУПАНТЫ.
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"За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. "
ето все что я хочу слышать каждый день.
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Этого мало. Нужно очистить Украину от всех выродков, чтоб такого гавна в ней не было!

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Жору утилізували.. Знову - тільки безіменні хрестики..
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Провокационный огонь... Интересно, как штабисты его распознают? - Вот он, опыт нескольких лет АТО!
На что, по мнению штаба провоцируют, открывая огонь из стрелкового оружия? На ответный огонь из такого же вооружения? - Так оно же разрешено к применению безальтернативными минскими соглашениями - сами же об этом говорите, когда сообщаете об ответном огне из "разрешённого минскими соглашениями вооружения".
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на ТСН, сьогодні було про це - повністю заборонили нашим солдатам давати відповідь обдроченцям!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штаб
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