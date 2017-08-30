За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штаб

392 20Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: обстрел (6833) штаб (817) Антитеррористическая операция (17363) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 07:11 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штабВ конце минувшего дня ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Противник продолжал единичные и провокационные обстрелы позиций украинских сил, используя преимущественно стрелковое оружие. читать источник x Мне нравится
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ето все что я хочу слышать каждый день.
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На что, по мнению штаба провоцируют, открывая огонь из стрелкового оружия? На ответный огонь из такого же вооружения? - Так оно же разрешено к применению безальтернативными минскими соглашениями - сами же об этом говорите, когда сообщаете об ответном огне из "разрешённого минскими соглашениями вооружения".
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