"Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер

4428 144Материалы по теме: Агресія Росії проти УкраїниТеги: Крим (3883) Росія (7483) Донбас (7908) Волкер Курт (59) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 02:00 "Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - ВолкерСпецпредставитель США по Украине Курт Волкер не видит различий в ситуации с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса. читать источник x Мне нравится 14
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Странно. Почему они не пользуются украинскими проксями?
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Есть и они и под украинскими.......на них маска зрадофилов
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Ватное недоразумение,
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Зато очень воодушевляет как все трампоиды, республиканцы и демократы - все помогают.
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Зрадофилы и порохоботы - это уже внутренние разборки. И если кремлетролль будет под украинским прапором, то гости этого сайта (я) тоже не имеют право "давить" его
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Здесь интересы зрадофилов и кремлеботов совпадают,убрать нынешнюю власть,причем для кремля желательно,чтобы это было сделано в силовой способ,чтобы в стране наступил хаос
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Твари,поднимайте вопросы поэтапно сначала Донбасс,после его освобождения Крым,а хотят и рыбку съесть и Путлера ублажить
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, - И ТО И ДРУГОЕ ЗАСЛУГА ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ПОЛИТИКОВ
.
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