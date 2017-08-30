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 Форум Украины(619974)
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Материалы по теме:  Агресія Росії проти України
Теги: Крим (3883) Росія (7483) Донбас (7908) Волкер Курт (59)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не видит различий в ситуации с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса.

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мутный какой-то этот Волкер - то прям грозит кацапам, то кокетничает перед ними. И то, и другое делая откровенно убого. Ну вот не исходит от него аура представителя сильнейшей державы в мире - какой-то мелкий бухгалтер с ничего не значащим трепом. Лучше бы пару полков Ф-15 подарили, или на худой конец звено апачей - и то было бы больше толку...
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Желаемое за действительное. А реальность совсем иная. Так что глупо и по-детски.
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Уже и Волкер всем объяснил - это оккупанты. А Цензор опять за свое" террористы, наемники" . До Волкера без знания языка дошло, А ДО КОГО ТО НЕ ДОХОДИТ
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,,,,,.ну , дело не в том , шо до кого дошло , , а ху их ху , , волкер - доверенное лицо госдепа / трампа с определенными полномочиями по урегулированию конфликта , , будет базарить с сурко-хуйлом ./. полторако-порошенко /. макароно-меркелями ./. нато-пентагониями , , , взгляды у волкера проукраинские , , что ж , ему и карты в руки ,,,,,
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А какие взгляды у редакторов Цензора? Все время пишут " наемники и террористы". Когда на части территории сидит оккупант со своими войсками, штабами, оружием., рублями.
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Для Чипа, у которого умники будут блеять, что не было армии. А сколько было подразделений, готовых воевать с вооруженной до зубов кацапской армией? В том же Крыму подавляющая часть и ВСУ и СБУ перешла на сторону кацапии. А наша техника стояла там с пустыми баками.
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US HugeMug
Странно. Почему они не пользуются украинскими проксями?
============
Есть и они и под украинскими.......на них маска зрадофилов
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Зрадофилы и порохоботы - это уже внутренние разборки. И если кремлетролль будет под украинским прапором, то гости этого сайта (я) тоже не имеют право "давить" его
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"Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию" Ну так если вы считаете что это не Россия то милости просим проверить. Рядом с китайскими насыпными островами плавают заявляя что это международные воды, ну так зайдите в крым расскажите что к чему =) но в отличае от стран европы и украины которые сдавались даже при поддержке других стран в течении считанных дней или недель тут другой случай да волкер ?).
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150 миньонов голодных , злых обезьян с руками из жопы. У США пока еще нет столько колючей проволоки, чтобы эту резервацию изолировать от мира. Наверно готовят дуст😀😀😀
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Ахахах я реально ржу над этим =) у нас настолько продуктов завались и разнообразия а в сочетании с постоянными акциями которые делают их в 2 или даже 3 раза дешевле то цена на них ещё дешевле по факту чем было лет 10 назад. За 3 года ВВП России по ППС возросла с 2,6 триллионов до 3,8 триллионов долларов. Аахахах
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Дуй в свой обезьянник, А ТО СКИДКИ НА РЕПУ ПРОПУСТИШЬ.
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Вот тебе смешно про репу, а у нас лет 5 назад к примеру Пепси продавали 30 рублей за 2 литра из за роста сегодня около 80 рублей, но таких цен никогда не бывает делают скидки такие что они стоят по 40 рублей за 4 литра то есть 20 рублей таких цен не было даже 10 лет назад и такое по всем продуктам каждый день.
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ГОРИТЬ У ПЕКЛИ москали вместе со своим пепси.
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Сколько стоит проезд в метро в Москве в "сверхдержаве" и сколько в Киеве ?
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Без понятия в Питере стоит 38 рублей вроде, я даже не особо запоминаю эти смешные цены. когда у тебя на проезд в месяц уходит 1500 при зп средней в 60000-70000 никто этого не замечает.
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О средней з/п на ленте.ру расскажи. Порвут тебя, как Тузик грелку.
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Работы с такой зарплатой завались. Амеры у себя целые города как детройт к примеру оставляют и едут туда где работа есть. Просто не нужно сидеть на попе и ждать когда тебе всё подвезут работу условия.
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Понятно, очередной бред с уст гебни, заходим на срусайт и видим, что несмотря на то Питер это типа вторая столица и зарплаты там выше российских но , Размер средней зарплаты непосредственно влияет на начисление многих социальных выплат в регионе. Указанным способом вычисляют средний уровень зарплат в номинальном выражении (без вычета 13 % подоходного налога). В реальном выражении зарплата среднестатистического работника России и вовсе равна 31 183 руб., что примерно на 6 % меньше аналогичного показателя за предшествующий год (при сравнении данных за сентябрь) :D

Ватное недоразумение,
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Берите показатель ВВП по ППС то есть реальные уровни дохода. за 3 года вырос с 2,6 триллиона долларов до 3,8 триллиона.
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Мордва, я мешканець окупованої території Донбасу їв ваші так звані продукти котрі ви натягли сюди. Майже всі вони на рівні лайна. Тому навіть самі запеклі прихильники паРаші і Хуйла перевагу надають українським продуктам.
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Яндекс на всякий случай уже стрёр остров с карты. Жителям раздали белые лапти?
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У вас там техас смывает как там было написано на сайте губернатора. ЭТО НЕ ШУТКА СПАСАЙТЕСЬ КТО МОЖЕТ, после прорыва дамбы. ахахха
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Много фейков из Рашки - оно и понятно. Бензин у нас как и был 2 бакса за галлон, дамба не прорвала, а ее безопасно спустили из-за большого уровня. Почитал росСМИ - задумался. Это и в правду сатанинская страна. Вы в своей злости сами себя поубиваете.
Зато очень воодушевляет как все трампоиды, республиканцы и демократы - все помогают.
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никакой злости у нас в городах распространнёные имена новорожденных, Максим, Александр, Артём. знаете какое имя у новорожденных на 1 месте в Лондоне и пригороде ? Мухаммад, вот не смешно можете проверить, если дэйли мэйил не врёт британский.
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Дык и в Мосве имя Джамшут номер один. И что?
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Ну я то указал на статью в британской дэйли мэйл а вы просто выдаёте что то невнятное, гастробайтеров везде много но вот когда самое популярное имя среди новорожденных и тем более в лондоне такое вы почитайте что британцы пишут про это о своём правительстве. аххаха
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ну конкчно, бриатнская газета выходит на русскомя зыке в Рязани!
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Напомни, плиз, День Знаний в Москве перенесли по какой причине?
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С уровнем твоей грамотности, ДМ ты можешь читать только в адаптированном варианте. На русском, без сложных слов.
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Опять мордва кивает на Лондон, Вашингтон, Киев или еще куда то, расскажи какие вы "великие" погорельцам с Ростова,когда пожарки ехали с Краснодара, умора бл...
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не читацй рашСМИ по утрам, а то совем идиотом станешь. Кто тебя пустил на этот форум, пропуск эфесбе?
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Таки мединский был прав. У россиян есть лишняя хромосома.
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"Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер....различие самое большое количество смертей украинцев в случае с Донбассом ...
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US HugeMug
Зрадофилы и порохоботы - это уже внутренние разборки. И если кремлетролль будет под украинским прапором, то гости этого сайта (я) тоже не имеют право "давить" его
=========
Здесь интересы зрадофилов и кремлеботов совпадают,убрать нынешнюю власть,причем для кремля желательно,чтобы это было сделано в силовой способ,чтобы в стране наступил хаос
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Проснулся,Крым уже давно аннексирован что кацапы в своём законодательстве уже и отметили(так что у них никаких притязаний на Крым нет уже).А Донбасс оккупирован и ставить их сейчас на одну полку значит заведомо территориальные потери Украины делать пермаментными.
Твари,поднимайте вопросы поэтапно сначала Донбасс,после его освобождения Крым,а хотят и рыбку съесть и Путлера ублажить
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Смотрите - ка,сколько сразу голодающих,с обожженной мордой якутов повылазило.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер
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