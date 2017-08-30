EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Форум Украины(619974)
  2543  85
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1301) Россия (72046) украинцы (2576) Волкер Курт (66)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что российская агрессия в Украине привела к объединению украинского общества.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Є така чудова стара українська пісня:
"Козак з віку пана не знав"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Козак пана не знав з віка..."
Тимко Падура. Крем'янець, 1825
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю что следующим послом после Йовович будет пан Волкер !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Большой брат следит: к границам РФ вылетел самолёт разведчик ВВС США
Aug. 28th, 2017 at 12:46 PM

Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер - Цензор.НЕТ 340
ВВС США продолжают мониторить границы РФ и буквально пару часов назад, с такой миссией к Калининградской области вылетел самолет радиоэлектронной разведки RC-135U.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, оборудование производит ряд других фирм, в частности General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3. Принят на вооружение был в 1967, но, не смотря на возраст, модель данных самолётов регулярно модернизируется и наиболее масштабное улучшение у этих разведчиков проходило в 2005 году.
Стоит заметить, что в последнее время аероразведка у границ с РФ приняла регулярный характер и если ранее, при администрации Барака Обамы делались шаги с оглядкой на то, как отреагирует Россия и не спровоцирует ли это её, то сейчас этому уделяется минимум внимания. Сбор данных о потенциальном противнике стал постоянным явлением.
Переиграл.
Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер - Цензор.НЕТ 9679
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Курт Волкер молодец уже тем, что еще ни одной озабоченности не выразил.
Говорит, что думает, ето не трудно когда ты знаешь, что ты прав
и когда твой язык в покое с совестью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы утверждать на все сто, ему нужно остается совсем малость - посетить Донецк и Луганск!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем?
не Курт Волкер звал хуйло - вы звали.
разговаривать с теми кто хуйло звал не имеет смысла - вата прогибается,
но формы не меняет, по одной причине - у ваты формы нет.
как то так - Андруша ..... )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если вату смешать с дерьмом и слепить формой петуха?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Циля!Не делай маме Нади нервьі-у нее в роду-еврейская кровь течёт тоже! "Агрессия мордора сделала Украину более националистической,обьединенной и прозападной"-начал скромняга и,почему-то, не продолжил "чемь барьіги за 25-ть лет правления",хотя ето и подразумевается по-определению.А что скажут те,по попустительству которьіх бьіла нарушена государственная карта Украиньі?Где бьіл ЕС,которьій не обьявил блокировку счетов агрессору в знак солидарности с будущим своим кандидатом?Куда спрятался Хусейньіч-либераст при попьітке перекраивания международно признаньіх границ?Многое ещё придется озвучить Волкеру,только всему свое время.Главное-процес сдвинулся с места и его уже не остановить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Микола Міхновський:"Як не можна спинити річку, що зламавши кригу на весні бурхливо
несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає
свої кайдани."

Дмитро Донцов:"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є дилема: або перемогти, або загинути".

Євген Коновалець:" У вогні перетоплюється залізо у сталь, у
боротьбі перетворюється народ у націю."

Ярослав Стецько:"Кожне відродження нації виходить із неї
самої."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добавлю - и антиРоссийской.... Всё, что касается России - начало вызывать тошноту и рвоту... Их давно уже никто "братьями" не считает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эй, пацанчик- тебе нужна рузафобия?) Не дорого)
Если нужно обращайся- у меня высший сорт и плюс оптом и в розницу)
Не веришь??
Я финнам недавно продал крупную партию рузафобии :D

Финляндия не пустила российский корабль с кадетами на борту в свой порт
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я больше всего симпатизирую русофобу Симо Хяюхя - спокойный, скромный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уничтожил 706 советских солдат,включая снайперов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
время сейчас такое- надо же как-то зарабатывать
Да хороший и сильный он был человек несмотря на свое тяжелое ранение дальше продолжал воевать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я не думаю, что кто-то этого желает." Волкер, ты притворяешься? Путин знает и ВСЕ знают как только "замороженный конфликт" на Донбассе закончится станет вопрос с Крымом. Кто хочет отодвинуть на второе место аннексию Крыма? Никто?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Украине уже стало НЕприлично писать "путин"-порядочные люди пишут ХУЙЛО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер.

К сожалению, это не совсем так. Да, менталитет кардинально поменялся у большинства граждан Украины. Но так называемая элита (для которой у меня есть другое определение - "козлита") осталась просовковая, прокацапская, лживая и лицемерная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Элита (от лат. eligo, англ. фр. élite) - лучший.
И если вся страна потом 5 лет плюётся на этих уродов, значит проблема - в выборах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самый большой бред, какой вдалбливается украинцам в бошки много лет и с выгодой потом используется. Употребить имеющиеся ресурсы для обмана избирателя, а потом насиловать и грабить страну 5 лет с насмешками в лицо "Бу-га-га, как мы вас снова развели как котят!" - и за это возложить вину на людей? Вина за обман и подкуп избирателя всецело лежит на власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна плюётся на одну и ту же систему уже 26 лет, только никак этого раньше понять не могла, хоть и прорывалось иногда, что все наши политики из одной банды.
А они, на самом деле, только разыгрывают оппозиционность специально для того, чтобы народ верил, что они все такие разные, что придя к власти, сразу всё изменят в лучшую сторону. При этом пропаганда строилась на пророссийскости для юго-востока Украины, и прозападности для северо-западной. И народ верил, что способен изменить систему на выборах. И продолжал верить проходимцам, которые и на самом деле из одной группы, по-нарошку разделённой на своих и чужих ( на выбор для каждого избирателя ).
Только в условиях войны они вынуждены действовать более откровенно, и народ уже не верит любому политику, будь он хоть экскомбат, дезертировавший с фронта в Верховную Раду, хоть беглый президент-реформатор, хоть кто угодно ещё. И власть это понимает.
Поэтому следующих выборов может и не быть. Хотя, их и не было никогда, а была инсценировка. Ибо:-"Если бы от нас на выборах что-то зависело, нас бы туда не пустили".
А богатеи наши, кого мы олигархами называем, являются лишь щупальцами-кровососами на теле Украины, и щупальца эти - от более могущественных промышленно-финансовых групп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дело не в элите, которой нет, ибо во власти не просматривается настоящих государственных деятелей - одни политиканы. Дело в мафиозноолигархической системе с её мощной функцией самосохранения в основе которой лежит ложь, обман, воровство с видимостью полубутафорской демократии. Избиратель мало чего решает при наличии прикормленного ЦВК, когда кандидаты и партии покупаются олигархами оптом еще до выборов, Также никто не менял избирательное законодательство с его списками, возможностью каруселей, подкупа и т.д. При совке голосовали за одного кандидата или партию, а теперь выбираем из десятков щедро предлагаемых народу стоящими в тени фирташеахметовообразными уродами. Тех кто вдруг проскочит через это сито купят потом. Поэтому без смены самой СИСТЕМЫ у власти будет одна и та же воровитая братия которая при ухудшения жизни народа будет его же в насмешку обвинять, что мол не за тех голосовали, а надо было за этих (таких же).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у тебя в голове все перепуталось: "элита" ворует это да, но не прокацапская
 показать весь комментарий
Ответить
 
А откуда в Украину вся эта хрень лезет - камунизмы, МММы, Элита-центры, воровство, коррупция? Мириканцы такие вирусы запускают? Всё гавно всегда лезло сюда от кацапов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, американцы на халяву все филантропы и хотят чтобы солнце на плантации на всех негров и туземцев светило равномерно,пока дядя Сэм в тени хрустит купюрами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так мириканца Курта Волкера в первую очередь нафик пошли. Скажи, мол, убирайтесь отсюда, халявщики филантропические. Он тут вокруг Украины всё крутится, чтоб украинцев загнобить, загнать на плантации, а потом сидеть в тени и хрустеть купюрами. В НАТУ тоже не хочешь? В прозрачную демократическую ОДКБ пойдём?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не националистической страной и единственной в мире бывают только Интернационалисты РАБссии прямо кацаПсинский Коминтерн времён товаристчей чЛенина и Сралина а попросту уголовников с хорошим стажем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там на РАБссии люди очень пылки
Там к лицу Херойский им наряд
И порывы эти все сведет на ноль
Сдобренный махоркой алкоголь
И глядишь плетётся доблестный Херой
В виде мокрой курицы домой...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодость вспомнил,студенческие годы,стихи про вяликаю РАБссию..
 показать весь комментарий
Ответить
 
В подтверждение того, что агрессия России, по словам Волкера, сделала Украину более сплочённой и националистической, американская же пословица - "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее...", и украинской - "За одного битого двох небитих беруть, та й тих брати не хочуть...". Украину убить не сумели, ни физически, ни морально... Самое главное - второе... Когда русскоязычный внук, ученик третьего класса, случайно услышав о трагедии в Иловайске, приходит к тебе и говорит: "Дед, правда, "кацапы" - подлецы и сволочи?", сказать "Нет" и провести беседу о человеколюбии, язык не поворачивается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доброго вечора. Дякую.
Я - Богдан Хмельницький.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Одяг для "багінь"


Дівчатам пропонують дивного вигляду триколорне вбрання, прикрашене двоголовими "курками".

На тимчасово окупованій території Донецької області терористи "ДНР" почали продаж одягу в кольорах "республіки". ...видим зараждение "вяликаго нарота"-порождения рузгава мира - дамбасрани...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я могу по другому обозначить. Благодаря сотруднику госдепа Виктории Нуланд со словами Fuck the EU в телефонном разговоре перед переворотом, они хотели поссорить Россию и ЕС а в итоге мы видим что европейцы их шлют всё чаще и чаще да ещё и у России есть крым, я бы ей медаль дал за этот переворот. А Россия проделывает всё ту же политику третье десятилетие, отсоединить максимальное количество стран от нашего бюджета. Нам просто не нужна платная любовь за деньги больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто послушайте на ютубе прослушку телефонного разговора этой дамы где обсуждаются суммы и кто будет в правительстве, Яценюк и прочие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С таким же успехом и фуйло можно наградить за уход Украины с российской орбиты в орбиту США, кстати где сейчас Яценюк в правительстве, впаривают вам всякую хрень а вы ведетесь, прикольно читать когда из тундры лучше знают как и что в Украине .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да наплевать какая орбита боже мой. Мы не хотим СССР больше, всё и платить никому не будем. У нас тут по сравнению с 90 и 2000 годами просто завались всего и ЗП 60- 70 тысяч в гривнах это 30-35 тысяч в месяц на простой работе где нибудь в блинной теремок или что то вроде того. А быть под внешним управлением выходя за независимость бороться или достоинство аххаха ну клоуны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прекрасно, в таком случае в чем цель вашего пребывания на запрещенном внароссии сайте ? вы сознательный нарушитель законов педерации или борец с фашистским режимом кремлевского педофила ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я понял, это уборщик в дежурке НКВД, наверное нанятый Джамшуд .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто на "псевдоним" его посмотреть достаточно. Решил себе "карму" перед куратором поднять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да я поржать просто зашёл. Над независимыми, которым даже какой то чиновник из Литвы указывает что нужно сделать какой суд куда кого поставить ахахах вы даже сами в себя не верите, пока этого не будет ничего у вас не выйдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странный хлоп, ты хоть представляешь себе что ты для нас типа чиновника Гиммлера,который пришел поржать на сайт СССР .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закусывать надо!!! Это не "корреспондент", фигню здесь не впаришь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно прикольно читать про "завались" после сотен роликов в ютубе, где кацапы обычную еду в наших маркетах называют "санкционка", у нас и слова такого для продуктов нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну видимо они специ, в одной только ленте сотни стилажей и на каждом около полусотни марок товаров, как им удалось всё запомнить что бы сравнить, ну гении что могу сказать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныАгрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ukrweb, Саша Крест, Игорь Д, UkrAnalian, Romeo Ua, Владислав 1, Ринат Амедов, Roman Podyu 5027fa4e, буков, HugeMug, Svitanok, ЯЗНАЮ, Constantine Malkovich ded2b0b7, Татишо, Сергей Сергеевич c38f66ae, Максим 24db6b1b, Люцифер, Senator S 01a656ec, Полтава_UA, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, gontaruk, Olga Lebedeva, Vedana, Sophia-Maria Duglass, Twellen van 4365cde1, Aлександр Alexsis, кошевой, Енот 84dd4c12, три - пятнадцать, Independent Оpinian, Леонид Днепр
 Всего на сайте: 112 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти