Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер.

2543 85Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: агрессия (1301) Россия (72046) украинцы (2576) Волкер Курт (66) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 01:43 Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - ВолкерСпециальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что российская агрессия в Украине привела к объединению украинского общества. читать источник x Мне нравится 9
"Козак з віку пана не знав"...
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Тимко Падура. Крем'янець, 1825
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Aug. 28th, 2017 at 12:46 PM
ВВС США продолжают мониторить границы РФ и буквально пару часов назад, с такой миссией к Калининградской области вылетел самолет радиоэлектронной разведки RC-135U.
Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, оборудование производит ряд других фирм, в частности General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3. Принят на вооружение был в 1967, но, не смотря на возраст, модель данных самолётов регулярно модернизируется и наиболее масштабное улучшение у этих разведчиков проходило в 2005 году.
Стоит заметить, что в последнее время аероразведка у границ с РФ приняла регулярный характер и если ранее, при администрации Барака Обамы делались шаги с оглядкой на то, как отреагирует Россия и не спровоцирует ли это её, то сейчас этому уделяется минимум внимания. Сбор данных о потенциальном противнике стал постоянным явлением.
Переиграл.
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https://www.youtube.com/watch?v=sAfNsw-XiPg
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Говорит, что думает, ето не трудно когда ты знаешь, что ты прав
и когда твой язык в покое с совестью.
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не Курт Волкер звал хуйло - вы звали.
разговаривать с теми кто хуйло звал не имеет смысла - вата прогибается,
но формы не меняет, по одной причине - у ваты формы нет.
как то так - Андруша ..... )))
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несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає
свої кайдани."
Дмитро Донцов:"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є дилема: або перемогти, або загинути".
Євген Коновалець:" У вогні перетоплюється залізо у сталь, у
боротьбі перетворюється народ у націю."
Ярослав Стецько:"Кожне відродження нації виходить із неї
самої."
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Если нужно обращайся- у меня высший сорт и плюс оптом и в розницу)
Не веришь??
Я финнам недавно продал крупную партию рузафобии :D
Финляндия не пустила российский корабль с кадетами на борту в свой порт
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Да хороший и сильный он был человек несмотря на свое тяжелое ранение дальше продолжал воевать...
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К сожалению, это не совсем так. Да, менталитет кардинально поменялся у большинства граждан Украины. Но так называемая элита (для которой у меня есть другое определение - "козлита") осталась просовковая, прокацапская, лживая и лицемерная.
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И если вся страна потом 5 лет плюётся на этих уродов, значит проблема - в выборах.
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А они, на самом деле, только разыгрывают оппозиционность специально для того, чтобы народ верил, что они все такие разные, что придя к власти, сразу всё изменят в лучшую сторону. При этом пропаганда строилась на пророссийскости для юго-востока Украины, и прозападности для северо-западной. И народ верил, что способен изменить систему на выборах. И продолжал верить проходимцам, которые и на самом деле из одной группы, по-нарошку разделённой на своих и чужих ( на выбор для каждого избирателя ).
Только в условиях войны они вынуждены действовать более откровенно, и народ уже не верит любому политику, будь он хоть экскомбат, дезертировавший с фронта в Верховную Раду, хоть беглый президент-реформатор, хоть кто угодно ещё. И власть это понимает.
Поэтому следующих выборов может и не быть. Хотя, их и не было никогда, а была инсценировка. Ибо:-"Если бы от нас на выборах что-то зависело, нас бы туда не пустили".
А богатеи наши, кого мы олигархами называем, являются лишь щупальцами-кровососами на теле Украины, и щупальца эти - от более могущественных промышленно-финансовых групп.
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Там к лицу Херойский им наряд
И порывы эти все сведет на ноль
Сдобренный махоркой алкоголь
И глядишь плетётся доблестный Херой
В виде мокрой курицы домой...
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ТЕСТ
Хто ти з видатних українців?Я - Данило Галицький.
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Я - Богдан Хмельницький.
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Круто. Буду знати.
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Дівчатам пропонують дивного вигляду триколорне вбрання, прикрашене двоголовими "курками".
На тимчасово окупованій території Донецької області терористи "ДНР" почали продаж одягу в кольорах "республіки". ...видим зараждение "вяликаго нарота"-порождения рузгава мира - дамбасрани...!
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ВСЁ ТАК КРОМЕ ОДНОГО, - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ , в отношении к прозападному, СКАТИЛОСЬ ДО НОЛЯ )))
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