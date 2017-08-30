Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко.

730 27Материалы по теме: Годовщина Иловайской трагедииТеги: расследование (2310) Военная прокуратура (576) Геращенко_Антон (954) Иловайск (372) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 01:24 Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - ГеращенкоМатериалы расследования Иловайской трагедии в перспективе откроют для всего общества. читать источник x Мне нравится
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На 100-летие.
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товарисчу больше не наливайте - революцию в алфа центавра сделает и не заметит.
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Хадзіў Баран у чарадзе.
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Іноземні журналісти можуть відслідити російський бук по соцмережах, а Югік зі своєю кодлою за стільки часу знайшли винного - агресивні дії РФ...
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Ну если жирный свин Геращенко это озвучил, значит можно быть на 100 %-ов уверенным, что никакого дела не будет и, главное, никого не накажут. Мало того, гидрант фигурантам Иловайской трагедии еще звания новые присвоит и награды раздаст...
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Мне достаточно одного его/о нём упоминания, шобы лишний раз разочароваться в человеко-подобных существах.
Денщики галимых господ - не вызывают к себе доверия.Да и вообще денщики - доверия не вызывают, ибо служат они не государству, а своим господам.
А уж на их словеса, то спокойно можно положить Йух! Не обманетесь, ни грамма.
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ТА НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ЭТОМ !!!
ТОЛЬКО ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ ТОГДА, КОГДА ВИНОВНЫЕ В ЭТОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ПОМРУТ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ В ПОЧЁТЕ И СЫТОСТИ... (когда станут "попередниками")
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