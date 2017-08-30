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Материалы по теме:  Годовщина Иловайской трагедии
Теги: расследование (2310) Военная прокуратура (576) Геращенко_Антон (954) Иловайск (372)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко

Материалы расследования Иловайской трагедии в перспективе откроют для всего общества.

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Мне нравится слово " в перспективе"..... Это когда??? Я пролистал весь календарь - такой даты нету..... Если ты такой уж дурак - то хоть рот не открывай - може за умного сойдёш......
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В 2019 году , когда я приеду с Дании, и вы проголосуете за меня в президенты Украины. И мы построем скандинавский социализм в Украине!
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Значение слова в перспективеУдарение: в перспекти́венареч.В будущем.
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Надо было спросить - в каком тысячелетии, для большего эффекта...
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В следующем тысячелетии об этом давно забудут.. Да сомневаюсь что и Россия сохранится в своём виде даже не в следующем столетии а уже через 10-15 лет..... Фарцевать кроме нефти и газа там нечем, а сейчас с этим арабы хорошо справляются... Выход один - продавать землю Китаю... Если Китай не решит что её проще забрать бесплатно...
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В 3017 году вся информация будет бесплатно разослана непосредственным участникам события.
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когда ты придешь? :D

товарисчу больше не наливайте - революцию в алфа центавра сделает и не заметит.
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Помнится что со временем Путин назвал вдов подводников "Курска" продажными проститутками,но у нас до этого не дойдёт, мы не ватники.
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"Alexander Yegorov" from Orenburg задохлен в провинции Хомс в Сирии+убит наемник из отряда ДНР "Спарта".
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У адным сяле (не важна - дзе)
Хадзіў Баран у чарадзе.
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"Очевидно, что главной причиной трагедии являются агрессивные действия РФ" висновок - жесть! Хто виконавці? Є всі дані для того щоб поіменно назвати всіх росіян від путєна до того хто безпосередньо стріляв в наших хлопців.
Іноземні журналісти можуть відслідити російський бук по соцмережах, а Югік зі своєю кодлою за стільки часу знайшли винного - агресивні дії РФ...
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Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко.
Ну если жирный свин Геращенко это озвучил, значит можно быть на 100 %-ов уверенным, что никакого дела не будет и, главное, никого не накажут. Мало того, гидрант фигурантам Иловайской трагедии еще звания новые присвоит и награды раздаст...
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Даже не читал, шо этот слизкий зелёный слизень заявляет!
Мне достаточно одного его/о нём упоминания, шобы лишний раз разочароваться в человеко-подобных существах.
Денщики галимых господ - не вызывают к себе доверия.Да и вообще денщики - доверия не вызывают, ибо служат они не государству, а своим господам.
А уж на их словеса, то спокойно можно положить Йух! Не обманетесь, ни грамма.
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Ну звичайно, після зміни цієї "влади" - всі її злочини будуть відкриті для суду і людей.............
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Разве что после нового майдана нам правду откроют.
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Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко

ТА НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ЭТОМ !!!
ТОЛЬКО ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ ТОГДА, КОГДА ВИНОВНЫЕ В ЭТОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ПОМРУТ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ В ПОЧЁТЕ И СЫТОСТИ... (когда станут "попередниками")

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Цензор.НЕТФорум УкраиныМатериалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко
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